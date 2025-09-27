Thập tử nhất sinh chỉ vì chủ quan với chiếc răng sâu

Dù không có vết thương ngoài da, chỉ đau răng và loét miệng, người đàn ông 57 tuổi (ở Phú Thọ) bất ngờ phát bệnh uốn ván.

Bệnh uốn ván có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông L.C.L. (57 tuổi), làm nghề nông, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng tăng trương lực cơ nhẹ toàn thân.

Theo khai thác bệnh sử, khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông L. có biểu hiện loét miệng, đau lưỡi và có răng hàm trên số 26 bị sâu nhưng chưa điều trị. Bốn ngày gần đây, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đặc trưng như cứng hàm tăng dần, co cứng nhẹ tay và chân.

Dù không sốt, không tức ngực, khó thở nhưng tình trạng cứng hàm khiến ông hạn chế ăn uống, nói chuyện. Gia đình đưa ông đến bệnh viện để khám với chẩn đoán nghi ngờ bị mắc uốn ván nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ Phạm Thanh Bằng cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cứng hàm, miệng há chỉ 1 cm, lưỡi khó vận động, cùng tình trạng tăng trương lực cơ nhẹ toàn thân. Ghi nhận tại chỗ, răng R26 bị sâu nhưng chưa có mủ, niêm mạc xung quanh không sưng nề.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân có tiền sử viêm khớp dạng thấp chưa điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán mắc uốn ván (kèm viêm khớp dạng thấp), nhận định khả năng cao vi khuẩn uốn ván đã xâm nhập qua tổn thương vùng chân răng, đặc biệt ở răng sâu R26.

Bác sĩ Bằng lý giải: Răng sâu tạo ra các lỗ hổng và ổ nhiễm trùng kín trong khoang miệng. Đây chính là môi trường yếm khí thuận lợi để nha bào uốn ván phát triển và gây bệnh.

"Vi khuẩn uốn ván thường xâm nhập qua các tổn thương nhỏ trong khoang miệng, không chỉ là răng sâu mà còn qua thói quen xỉa răng gây tăng nguy cơ khi sử dụng các vật liệu không đảm bảo, không vệ sinh răng miệng hàng ngày. Độc tố gắn vào thần kinh gây co cứng cơ liên tục, với biểu hiện điển hình là cứng hàm", bác sĩ Bằng nói.

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng cho hay uốn ván là bệnh có thể phòng ngừa được bằng tiêm phòng vaccine. Đây là biện pháp đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém nhất. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý vệ sinh răng miệng sạch sẽ, khám răng định kỳ để phát hiện và điều trị sâu răng kịp thời.

Người dân nên tránh dùng tăm tre hay vật sắc nhọn để xỉa răng, vì có thể gây chảy máu chân răng, tạo vết thương hở cho vi khuẩn xâm nhập. Với mọi vết thương, dù nhỏ, cần rửa sạch ngay bằng nước sạch. Nếu vết thương sâu, bẩn hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, cần đến cơ sở y tế để được xử trí và tiêm phòng uốn ván kịp thời.

Đặc biệt, các nhóm nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ mang thai và người thường xuyên lao động ngoài đồng ruộng, tiếp xúc đất cát, bụi bẩn cần chủ động tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe.