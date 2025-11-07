Bộ phận của ốc chứa đầy ký sinh trùng nên bỏ khi ăn

|
Cách chế biến ốc có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng:
TS.BS Trần Huy Thọ, Phó giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung ương, cho biết việc chế biến chưa đúng cách có thể tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Vỏ ốc rất dày và cứng, vì vậy, phải mất nhiều thời gian để thịt ốc bên trong có thể chín hoàn toàn. Các loài ốc là vật chủ trung gian trong chu kỳ sống của rất nhiều loại ký sinh trùng và chúng sống rất dai, chỉ bị tiêu diệt khi ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.
|
Loại ký sinh trùng có thể mắc khi ăn ốc chưa chín kỹ:
Theo bác sĩ Trần Huy Thọ, ốc chưa chín kỹ không tiêu diệt ấu trùng, ký sinh trùng, người ăn có thể vô tình đưa sán vào. Đặc biệt, trong ốc cũng có thể chứa ấu trùng sán lá gan (cả sán lá gan nhỏ và sán lá gan lớn). Đặc biệt, thực tế, không ít bệnh nhân nhiễm sán lá gan nhỏ có thói quen ăn ốc luộc ngoài tiệm.
|
Nên ngâm ốc bao lâu trước khi chế biến?
Bác sĩ Trần Huy Thọ khuyến cáo để phòng tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, người dân cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc "ăn chín, uống sôi", đặc biệt không ăn ốc sống hoặc nấu chưa kỹ. Khi mua ốc về, nên ngâm ốc trong nước sạch 2-4 giờ để ốc nhả bùn và vi khuẩn bám trên vỏ, sau đó rửa kỹ nhiều lần trước khi chế biến.
|
Ăn ốc nên bỏ phần đuôi để tránh nhiễm độc.
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho hay khi ăn ốc, bạn nên loại bỏ phần đuôi ốc do chứa nhiều chất bẩn, không tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là người tiêu hóa kém, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ...
|
Ăn ốc với thực phẩm này có thể gây ngộ độc:
Theo WebMD, sử dụng các loại hoa quả, thực phẩm chứa vitamin C chung với hải sản như ốc, tôm rất nguy hiểm cho sức khỏe, bởi chất dinh dưỡng có trong các loại hải sản khi kết hợp với vitamin C sẽ tạo thành hợp chất có độc tương đương như amip asen (thạch tín). Việc kết hợp chung các thực phẩm này với nhau sẽ khiến bạn có thể bị đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, hoặc nặng hơn là ngộ độc thực phẩm.
|
Những người không nên ăn ốc:
Người hay bị dị ứng khi ăn cua, ốc rất dễ bị dị ứng với các triệu chứng như mề đay, ngứa, nôn nao, phù nề mặt, đau quặn bụng, nóng rát vùng thượng vị, tiêu chảy, khó thở. Những người bị gout, viêm khớp ăn ốc cũng có nguy cơ bệnh phát tác và gây đau đớn. Người bị ho hoặc bệnh hen suyễn nếu ăn hải sản, đặc biệt là cua ốc thì bệnh sẽ càng nặng thêm.
|
Phụ nữ mang thai và đang cho con bú không nên ăn ốc.
Phụ nữ mang thai và đang cho con bú không nên ăn ốc. Bởi ốc có tính hàn, ăn vào dễ gây lạnh bụng, đau bụng, đi ngoài. Do đó, phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế ăn, nhất là người cơ địa yếu bụng.
|
Cách chọn ốc tươi, ngon:
Theo bác sĩ Phan Thị Thu Phương, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Hà Nội), khi mua ốc, thấy miệng ốc đầy, nhiều ốc bò bám xung quanh là ốc tươi. Nếu trên thân ốc có váng vàng, dầu mỡ là ốc ở nơi ô nhiễm, tuyệt đối không ăn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thả ốc vào chậu nước. Ốc chết sẽ nổi lên mặt nước theo hướng miệng úp xuống dưới, trôn ngửa lên trên.
Cuốn sách Súng, vi trùng và thép là lược sử về các xã hội của loài người trong khoảng 13.000 năm trở lại đây. Tác giả tập trung tìm lời giải cho câu hỏi: “Tại sao lịch sử đã diễn ra trên mỗi châu lục một khác?”.