Bộ phận của ốc chứa đầy ký sinh trùng nên bỏ khi ăn

Cách chế biến ốc có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng: Ốc luộc tái

Ốc xào chuối đậu

Ốc hấp sả TS.BS Trần Huy Thọ, Phó giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung ương, cho biết việc chế biến chưa đúng cách có thể tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Vỏ ốc rất dày và cứng, vì vậy, phải mất nhiều thời gian để thịt ốc bên trong có thể chín hoàn toàn. Các loài ốc là vật chủ trung gian trong chu kỳ sống của rất nhiều loại ký sinh trùng và chúng sống rất dai, chỉ bị tiêu diệt khi ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.