Những thực phẩm tốt số một cho đường ruột

Đường ruột khỏe là nền tảng của cơ thể. Việc bổ sung thực phẩm phù hợp giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột cân bằng, từ đó tăng cường sức khỏe.

Kim chi hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi, táo bón và tăng cường sức đề kháng. Ảnh: Freepik.

Hệ vi sinh đường ruột cân bằng giữ vai trò then chốt đối với sức khỏe. Khi đường ruột khỏe mạnh, cơ thể dễ dàng tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất, loại bỏ độc tố, đồng thời kiểm soát viêm, tăng sức đề kháng và mang lại lợi ích cho làn da, tinh thần lẫn trí não.

Dưới đây là những thực phẩm hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh.

Sữa chua

Theo Healthline, sữa chua rất giàu canxi, giúp răng và xương chắc khỏe. Chỉ một cốc sữa chua ít béo đã có thể đáp ứng gần một nửa nhu cầu canxi hàng ngày. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều vitamin nhóm B, phốt pho, kali, magie và thường được bổ sung thêm vitamin D, tất cả đều góp phần tăng cường sức khỏe xương, tim mạch và miễn dịch.

Một số loại sữa chua còn chứa probiotics, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng đầy hơi, táo bón, tiêu chảy, đồng thời cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Nhờ đó, sữa chua cũng gián tiếp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc cảm cúm, viêm đường ruột...

Kombucha

Thức uống này được xem là nguồn bổ sung probiotics tốt, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm. Nếu được làm từ trà xanh, kombucha còn giữ lại nhiều polyphenol - hợp chất chống oxy hóa giúp tăng cường trao đổi chất, kiểm soát đường huyết, cải thiện mỡ máu và giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính.

Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy kombucha có thể ảnh hưởng tích cực đến đường huyết, mỡ máu và sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, các hoạt chất chống oxy hóa trong trà xanh được nghiên cứu ở mức độ ban đầu về tiềm năng phòng ngừa ung thư.

Kim chi, dưa cải muối

Theo WebMD, trong quá trình lên men kim chi và dưa cải muối, vi khuẩn Lactobacillus phân giải đường thành axit lactic, tạo nên vị chua dễ chịu và đồng thời sản sinh ra probiotics - những lợi khuẩn sống có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Chính nhờ vậy, kim chi hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi, táo bón và tăng cường sức đề kháng.

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy thực phẩm lên men như kim chi có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và có lợi cho sức khỏe tim mạch cũng như tinh thần. Tuy nhiên, vì hàm lượng muối khá cao và có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu làm không đúng cách, người có bệnh nền hoặc hệ miễn dịch yếu cần thận trọng và nên chọn kim chi từ nguồn uy tín.

Sữa chua là một trong những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe đường ruột. Ảnh: Freepik.

Ngũ cốc

Một chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Chất xơ trong ngũ cốc giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, phòng ngừa táo bón và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc ăn thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường type 2 và béo phì. Ngũ cốc nguyên hạt cũng góp phần kiểm soát cân nặng nhờ tạo cảm giác no lâu, đồng thời giúp ổn định đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin.

Măng tây

Hàm lượng chất xơ trong măng tây giúp nhuận tràng, phòng táo bón, đồng thời đóng vai trò như prebiotics, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Đặc biệt, măng tây chứa inulin, một loại chất xơ hòa tan có khả năng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi, nhờ vậy hệ vi sinh đường ruột thêm cân bằng, tiêu hóa tốt hơn và miễn dịch cũng được nâng cao.

Không dừng lại ở đó, một số nghiên cứu còn gợi ý măng tây có thể góp phần ổn định đường huyết, hỗ trợ giảm cholesterol, điều hòa huyết áp và thậm chí chứa những hợp chất tiềm năng trong việc phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, chiết xuất từ măng tây cũng được cho là giúp tăng cường hoạt động miễn dịch và chống lại một số vi khuẩn gây bệnh.