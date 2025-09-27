Đi khám định kỳ, bác sĩ phát hiện bất thường khó tin trên X-quang

Dấu hiệu sụp mi tưởng chừng đơn giản đã giúp các bác sĩ phát hiện khối u vỏ bao thần kinh hiếm gặp, nằm sát nhiều mạch máu lớn ở phổi trái của bệnh nhân.

Ê-kíp phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, vừa phẫu thuật nội soi thành công, cắt bỏ khối u vỏ bao thần kinh hiếm gặp dạng “đồng hồ cát”. Khối u có kích thước hơn 6 cm, nằm ở đỉnh phổi trái - nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Bệnh nhân là anh N.Đ.D. (34 tuổi, ngụ xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng). Trước đó, anh có dấu hiệu sụp mi nhẹ ở mắt trái nhưng chủ quan không đi khám. Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ tại công ty, trên phim chụp X-quang ngực, bác sĩ phát hiện khối u bất thường. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Kết quả CT Scan cho thấy khối tổn thương cạnh cột sống trái, liên tục với lỗ liên hợp D1-D2, nằm sát nhiều mạch máu lớn như động mạch dưới đòn, động mạch đốt sống, động mạch cảnh chung. Bệnh nhân được chẩn đoán u trung thất sau, theo dõi u vỏ bao thần kinh dạng đồng hồ cát và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u.

Sau 2 giờ 30 phút, ca mổ thành công. Người bệnh hồi phục tốt, tình trạng sụp mi cải thiện và xuất viện sau một tuần. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là u vỏ bao thần kinh lành tính.

Bác sĩ chuyên khoa II Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, cho biết vị trí khối u đặc biệt khó vì nằm gần nhiều cấu trúc quan trọng như động mạch dưới đòn, tĩnh mạch dưới đòn, dây thần kinh X, thần kinh hoành, ống ngực, hạch giao cảm cổ - ngực.

"Nếu thao tác không chính xác có thể gây biến chứng chảy máu, khàn tiếng, dò dịch não tủy, tổn thương ống ngực hoặc làm tình trạng sụp mi nặng hơn", bác sĩ Vũ nói.

U vỏ bao thần kinh (schwannoma) chiếm hơn 75% các khối u thần kinh ở trung thất sau. Dù thường phát triển chậm và ít triệu chứng, khi kích thước lớn, khối u có thể gây đau ngực, khó thở, khàn tiếng hoặc hội chứng Horner (sụp mi, co đồng tử). Đặc biệt, dạng đồng hồ cát rất hiếm, phẫu thuật khó khăn do liên quan đến cả ống sống và khoang màng phổi.

Trường hợp này là minh chứng cho tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ Vũ khuyến cáo người dân khi có triệu chứng bất thường như sụp mi, đau ngực, khó thở, ho kéo dài… người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, tránh biến chứng khó lường.