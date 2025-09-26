'Virus tử thần' ở Congo: 57 ca mắc thì 35 người không qua khỏi

Virus Ebola bùng phát tại Congo khiến hàng chục người không qua khỏi. Nhiều bệnh viện quá tải, thiếu kinh phí và nguồn lực để cứu chữa bệnh nhân tình trạng nặng.

Dơi là vật chủ trung gian, làm lây lan một số loại virus lây truyền từ động vật sang người đáng sợ, trong đó có Ebola. Ảnh: Unsplash.

Một đợt bùng phát Ebola mới tại miền nam Congo đã cướp đi sinh mạng hàng chục người. Giới chức y tế cùng các tổ chức nhân đạo khẩn thiết kêu gọi hỗ trợ, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về kinh phí và nguồn lực đang cản trở nỗ lực ứng phó dịch bệnh, theo AP.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ trong vòng ba tuần kể từ khi giới chức Congo công bố dịch ngày 4/9, đã có 57 ca mắc và 35 trường hợp không qua khỏi, với tỷ lệ thiệt mạng vượt quá 61%. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm, tỉnh Kasai - vùng hẻo lánh, đường sá cách trở và nằm cách thủ đô Kinshasa hơn 1.000 km - lại hứng chịu một đợt dịch Ebola.

“Chúng tôi rất cần sự chung tay của các đối tác và nhà tài trợ để kịp thời kiểm soát dịch, bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất”, bà Susan Nzisa Mbalu, đại diện Liên đoàn các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), nhấn mạnh.

Người bệnh Ebola được điều trị tại bệnh viện trong đợt bùng phát năm 2020. Ảnh: New York Times.

Tổ chức này kêu gọi khoản hỗ trợ 20 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 25 triệu USD ) nhằm cứu trợ gần một triệu người dân. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với tình trạng cơ sở y tế địa phương quá tải, cùng sự thiếu hụt nghiêm trọng về nước sạch, thuốc men và đồ bảo hộ.

Tại tâm dịch Bulape hiện nay, trung tâm điều trị Ebola duy nhất đã phải hoạt động vượt công suất 119%. Giới chức y tế lo ngại thêm về việc Mỹ cắt giảm viện trợ, bởi trước đây Washington từng đóng vai trò then chốt trong kiểm soát nhiều đợt dịch, điển hình là năm 2021 khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) chi hơn 11 triệu USD hỗ trợ châu Phi.

Hiện WHO mới chỉ có 2 triệu USD từ quỹ khẩn cấp và thêm khoảng 2,3 triệu USD hỗ trợ từ Anh, Đức và liên minh vaccine Gavi, trong khi ước tính cần tới 20 triệu USD để kiểm soát dịch trong ba tháng tới.

“Nếu không có sự hỗ trợ ngay lập tức, những khoảng trống trong công tác phòng chống sẽ khiến nỗ lực kiểm soát dịch và bảo vệ cộng đồng gặp nguy hiểm”, phát ngôn viên WHO cảnh báo.

Các bác sĩ tại Kasai nhấn mạnh điều trị Ebola đòi hỏi chi phí khổng lồ, thậm chí chỉ cho một bệnh nhân. Họ khẩn cầu thêm xe cứu thương, thuốc men, vaccine và đặc biệt là trang phục bảo hộ để ngăn lây nhiễm.

Thống kê cho thấy đến ngày 21/9, chỉ khoảng 1.740 người ở ba khu y tế Bulape, Bulambae và Mweka được tiêm vaccine, trong khi riêng Bulape đã có hơn 200.000 dân. Chiến dịch tiêm chủng diễn ra ì ạch do khó khăn về hậu cần, kho lạnh thiếu thốn, vaccine phải chia nhỏ để vận chuyển.

“Chúng tôi muốn mở rộng tuyên truyền tới cộng đồng, nhất là những nông dân ở vùng xa, nhưng cần thêm xe máy để tiếp cận họ”, bác sĩ Amitié Bukidi tại Mweka chia sẻ. Ông thừa nhận dịch vẫn đang ở giai đoạn đầu nhưng nhu cầu hỗ trợ là rất cấp bách.

Hiện, kế hoạch ứng phó quốc gia của Congo ước tính cần đến 78 triệu USD . Tuy nhiên, nếu viện trợ quốc tế không kịp thời được nối lại, hàng chục nghìn người dân tại Kasai sẽ phải đối mặt với hiểm họa Ebola trong tình cảnh y tế kiệt quệ.

Năm 1976, đợt bùng phát Ebola đầu tiên ở người xảy ra đồng thời ở Cộng hòa Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Virus Ebola lây lan qua tiếp xúc với máu hoặc chất dịch của người hoặc động vật bị nhiễm bệnh.

Đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất thế giới từng được ghi nhận xuất hiện ở Tây Phi hồi đầu năm 2014. Theo Trung tâm Kiểm soát và Truyền bệnh Mỹ (CDC), trong 2 năm bùng phát, virus đã lây nhiễm cho 28.652 người và khiến 11.325 người không qua khỏi.