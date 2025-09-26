Dấu hiệu cơ thể cảnh báo nóng gan

Gan giữ vai trò lọc bỏ độc tố, giữ cân bằng cơ thể. Khi gan suy yếu, những thay đổi âm thầm bắt đầu xuất hiện, cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm.

Các dấu hiệu như ngứa da, nổi mụn có thể là dấu hiệu của bệnh gan. Ảnh: Shutterstock.

Gan là cơ quan nội tạng có kích thước lớn trong cơ thể. Đây là bộ phận thiết yếu, đảm nhận chức năng lọc thải độc tố và duy trì sự ổn định của toàn bộ cơ thể. Khi hoạt động của gan suy giảm, hàng loạt biểu hiện bất thường có thể xuất hiện.

Theo chuyên trang y tế WebMD, đây là những tín hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương, từ rối loạn chức năng mức độ nhẹ cho đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Trong quan niệm Đông y, khi gan vận hành quá mức hoặc mất cân bằng, cơ thể sẽ tích tụ “nhiệt”, từ đó sinh ra hiện tượng được gọi là nóng gan. Trên thực tế, đây là cách dân gian mô tả tình trạng gan bị quá tải, chức năng giải độc suy giảm. Khi đó, gan có thể đang chịu tổn thương hoặc rối loạn, dẫn đến nhiều biểu hiện bất thường ở da và cơ thể.

Ngứa da

Ngứa da có thể là một trong những dấu hiệu âm thầm của bệnh gan. Điểm đặc biệt là người bệnh thường không có phát ban hay tổn thương nào trên bề mặt da nhưng cảm giác ngứa lại xuất hiện liên tục và dai dẳng.

Theo Heathline, đây là kết quả của nhiều yếu tố tác động cùng lúc. Khi gan bị tổn thương, muối mật có thể tích tụ dưới da và kích thích cảm giác ngứa, dù không phải ai có nồng độ muối mật cao cũng gặp tình trạng này. Bên cạnh đó, sự thay đổi của histamine và serotonin trong cơ thể khi bệnh gan cũng ảnh hưởng đến cách con người cảm nhận cơn ngứa.

Gan là cơ quan thiết yếu, đảm nhận chức năng lọc thải độc tố và duy trì sự ổn định của toàn bộ cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Nổi mụn

Gan được ví như “nhà máy lọc” của cơ thể, âm thầm tiếp nhận và xử lý mọi độc tố, đồng thời điều hòa các hoạt động chuyển hóa để duy trì sự ổn định bên trong. Khi chức năng này suy yếu hoặc bị quá tải, độc tố và các sản phẩm chuyển hóa không còn được loại bỏ hiệu quả mà bắt đầu tích tụ trong máu.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng mà còn biểu hiện ra bên ngoài, đặc biệt là trên da. Làn da vốn nhạy cảm dễ bị kích thích, trở nên khô, ngứa, nổi mụn hoặc xuất hiện mẩn đỏ dai dẳng. Ở một số người, những thay đổi này còn đi kèm với cảm giác nóng rát, sần sùi hoặc tái đi tái lại nhiều lần, gây khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Sưng mắt cá chân

Theo Times of India, khi gan hoạt động không bình thường, áp lực sẽ dồn lại trong các tĩnh mạch của gan, làm cản trở dòng máu lưu thông. Hệ quả là thận không thể đào thải lượng muối dư thừa ra ngoài. Sự tích tụ này khiến cơ thể bị giữ nước, gây sưng phù, trong đó có cả tình trạng giãn tĩnh mạch ở bàn chân và mắt cá. Đây là dấu hiệu cần được chú ý vì nó phản ánh gan đã bị tổn thương đáng kể.

Phân và nước tiểu đổi màu

Thông thường, phân có màu nâu do sắc tố mật (chủ yếu là stercobilin) được gan sản xuất và bài tiết qua đường mật. Khi gan suy giảm chức năng tạo mật hoặc đường mật bị tắc nghẽn, lượng sắc tố này giảm khiến phân trở nên nhạt màu, đôi khi giống đất sét. Tình trạng này thường đi kèm vàng da. Nguyên nhân là bilirubin không được đào thải qua mật mà tích tụ trong máu, dẫn đến da vàng và nước tiểu sẫm màu bất thường

Dễ bầm tím hoặc chảy máu

Khi gan hoạt động kém, cơ thể dễ xuất hiện vết bầm dù chỉ va chạm nhẹ. Ngay cả những vết thương nhỏ cũng có thể chảy máu lâu và khó cầm. Ở giai đoạn nặng, người bệnh không chỉ đối mặt với nguy cơ chảy máu nghiêm trọng mà còn dễ hình thành cục máu đông, gây thêm nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Tổ chức Gan Mỹ lý giải khi gan bị bệnh, cơ quan này không còn sản xuất đủ lượng protein cần thiết để giúp máu đông lại, khiến bạn dễ xuất hiện vết bầm hơn bình thường. Trong một số trường hợp, việc dùng thuốc cũng có thể là nguyên nhân khiến da dễ bầm tím.

Để giảm khó chịu, bạn có thể chườm lạnh lên vùng bầm bằng túi đá sạch trong khoảng 20 phút. Thông thường, bầm tím không phải là vấn đề nghiêm trọng. Tuy vậy, nếu bạn nhận thấy cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm bất thường, nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tìm nguyên nhân.