Tin vui đến với 17.000 phụ nữ TP.HCM sinh đủ 2 con

TP.HCM triển khai chính sách hỗ trợ 3-5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, nhằm ứng phó tình trạng mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh.

Một cặp vợ chồng 32 tuổi lựa chọn sinh con ở Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương.

Sáng 25/9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2025. Tại sự kiện, nhiều phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi đã được trao hỗ trợ 3 triệu đồng theo chính sách dân số của thành phố.

Ở tuổi 35, chị Phương Linh (phường An Đông, TP.HCM) vừa chào đón em bé thứ hai. Con đầu của chị mới 4 tuổi. Là nhân viên khai thác mặt đất của một hãng hàng không, công việc bận rộn khiến chị từng do dự có nên sinh thêm con. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và chính sách ưu tiên của công ty dành cho lao động nữ, vợ chồng chị đã quyết định có thêm em bé vào tháng 4.

"Ở công ty tôi, nhân viên nữ có con dưới một tuổi không phải trực đêm, giờ làm cũng được rút ngắn. Chính sách này giúp chúng tôi an tâm chăm sóc con nhỏ", chị Linh chia sẻ.

Tại lễ phát động, chị Linh là một trong 22 phụ nữ phường An Đông nhận khoản hỗ trợ 3 triệu đồng từ TP.HCM. Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, đây là một trong nhiều chính sách thành phố triển khai nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Năm 2024, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 40, quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, áp dụng từ 21/12/2024 đến 31/8/2025. Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố tiếp tục thông qua Nghị quyết 32/2025, nâng mức hỗ trợ lên 5 triệu đồng, áp dụng từ 1/9.

"Thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 9.100 phụ nữ trên địa bàn cũ và 8.100 phụ nữ sau sáp nhập đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Đây là khoản khích lệ tinh thần và góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp kéo dài tại TP.HCM", ông Trung nói.

Ông Phạm Chánh Trung trao đổi với báo chí bên lề buổi lễ. Ảnh: GL.

Theo UBND TP.HCM, tổng tỷ suất sinh hiện nay chỉ đạt 1,43 con/phụ nữ, xếp vào nhóm 13 địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước. Song song đó, thành phố có hơn 1,4 triệu người cao tuổi, tốc độ già hóa nhanh nhất cả nước.

Dù đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 70-71% dân số trong độ tuổi lao động, mức sinh thấp và già hóa dân số đang là thách thức lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để ứng phó, TP.HCM đã triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe toàn diện và tăng tổng tỷ suất sinh giai đoạn 2025-2030. Đề án bao gồm nhiều giải pháp như hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tiền hôn nhân, tiêm phòng cho phụ nữ trước khi mang thai, miễn học phí các cấp học, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh... Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ thay đổi nhận thức về kết hôn, sinh con, góp phần cân bằng cơ cấu dân số trong tương lai.