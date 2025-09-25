Nhiều thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại âm thầm làm suy yếu đôi mắt như cày deadline xuyên đêm, thức khuya, dụi mắt nhiều…

Cùng tìm hiểu top 3 hoạt động tưởng không hại nhưng hại không tưởng cho mắt và dấu hiệu nhận biết mắt đang ra tín hiệu “cầu cứu”.

Các hoạt động thường ngày dễ bị bỏ qua

Các hoạt động giải trí hàng ngày

Lướt mạng xã hội, cày Netflix hay chơi game xuyên đêm… là các hoạt động giải trí phổ biến của phần lớn mọi người trong thời đại công nghệ số như hiện nay. Nhưng ít ai để ý, ánh sáng xanh từ màn hình điện tử cùng việc tập trung quá lâu khiến tần suất chớp mắt giảm mạnh, dẫn đến mỏi, mờ mắt, lâu dần làm mắt nhạy cảm với ánh sáng và dễ tổn thương hơn.

Mắt cần được chăm sóc trong thời đại giải trí không ngừng nghỉ với màn hình điện tử.

Lái xe dưới ánh nắng gay gắt

Những chuyến đi chơi cuối tuần bằng xe máy hoặc ôtô, hay đơn giản là chạy xe đi làm mỗi ngày dưới nắng chói chang mà không đeo kính râm chống UV sẽ khiến mắt phải gồng mình chống lại tia cực tím. Hệ quả là mắt nhanh mỏi, dễ khô, dễ kích ứng, thậm chí về lâu dài còn có nguy cơ bị tổn thương giác mạc.

Tham gia các hoạt động ngoài trời, chơi thể thao mà không bảo vệ mắt

Bơi lội, bóng rổ, bóng đá… giúp cơ thể khỏe mạnh nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cho mắt nếu không bảo vệ kỹ. Mồ hôi, bụi bẩn hay clo trong nước có thể gây ngứa, đỏ mắt. Những triệu chứng tưởng nhẹ này, nếu lặp lại nhiều lần, có thể khiến mắt dễ kích ứng, giảm sức đề kháng và nhạy cảm hơn trước các tác nhân môi trường.

4 cách đơn giản giữ mắt luôn sáng khỏe

Để chăm sóc mắt, bạn nên duy trì những thói quen nhỏ nhưng hiệu quả này:

Thiết lập giờ giải lao cho mắt với các bài tập đơn giản

Bạn nên đặt lịch giải lao cho mắt sau mỗi 20 phút. Ngoài ra, bạn có thể thử các bài tập mắt đơn giản sau:

Eye rolling: Đảo mắt theo chiều kim đồng hồ rồi ngược lại, 10 vòng mỗi chiều, giúp máu lưu thông và giảm căng cơ.

Palming: Xoa ấm lòng bàn tay, áp nhẹ lên mắt nhắm, hít sâu 30 giây thư giãn giác mạc và cơ mắt.

Sử dụng các sản phẩm nhỏ mắt bổ sung vitamin E, B6 và khoáng chất natri, kali

Cách nhanh chóng để giảm nhanh các triệu chứng mỏi, ngứa mắt là sử dụng các sản phẩm nhỏ mắt bổ sung vitamin phù hợp. Với thành phần bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết cho mắt như Vitamin E, B6 và khoáng chất natri, kali, sản phẩm V.Rohto Vitamin không chỉ giúp giảm tình trạng mờ mắt (do tiết dịch), mà còn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm thị lực.

V.Rohto Vitamin bổ sung dinh dưỡng cho mắt, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm thị lực.

Bảo vệ mắt khỏi các tác nhân bên ngoài

Không nên để đôi mắt phải đơn độc chống chọi với nắng gắt, bụi bẩn hay hóa chất. Chỉ với vài vật dụng nhỏ gọn bạn có thể giữ cho mắt luôn khỏe và tươi sáng.

Kính râm: Không chỉ là phụ kiện thời trang nâng tầm outfit, kính râm chất lượng còn là “lá chắn” bảo vệ mắt khỏi tia UV - thủ phạm gây lão hóa sớm và tổn thương giác mạc.

Ô chống nắng: Một chiếc ô nhỏ gọn trong túi sẽ giúp bạn thoải mái di chuyển dưới trời nắng mà không lo ánh sáng chói hay bụi đường tấn công.

Kính bơi: Bơi lội là hoạt động thể thao yêu thích của nhiều người, nhưng bạn đừng quên nước hồ bơi chứa clo có thể gây kích ứng và khô mắt. Một chiếc kính bơi vừa vặn sẽ bảo vệ mắt khỏi hóa chất và giữ cho bạn tận hưởng trọn vẹn từng vòng bơi.

Mang kính râm đúng chuẩn khi ra ngoài giúp bảo vệ mắt khỏi tia UV.

Kiểm tra sức khỏe đôi mắt: Hành trang cho mắt sáng khỏe mùa hè

Thăm khám mắt định kỳ 6 tháng/lần tại các bệnh viện hoặc phòng khám nhãn khoa uy tín giúp phát hiện sớm các vấn đề như khô mắt, tật khúc xạ hay các bệnh lý về mắt để có định hướng chăm sóc mắt đúng cách.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra nhanh tình trạng mắt với 2 bài kiểm tra thị lực và khô mắt trên website vrohto.com.vn để có cái nhìn tổng quan về sức khỏe thị lực của bản thân. Hãy dành một chút yêu thương cho đôi mắt mỗi ngày, vì đôi mắt sáng khỏe hôm nay chính là món quà cho bạn của mai sau.