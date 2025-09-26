So sánh chạy bộ trên máy và chạy ngoài trời

Chạy bộ trên máy hay ngoài trời đều có những lợi ích riêng, và việc lựa chọn hình thức nào phụ thuộc vào mục tiêu tập luyện của mỗi người.

Chạy bộ trong nhà giúp giảm được những yếu tố bất lợi về mặt thời tiết. Ảnh: Freepik.

Nhiều người mới bắt đầu thường băn khoăn nên chọn máy chạy bộ trong phòng gym hay chạy ngoài trời. Một bên tiện lợi, ít rủi ro, bất chấp nắng mưa. Bên kia lại mang đến cảm giác thoải mái, gần gũi thiên nhiên. Theo BBC News, câu trả lời không chỉ phụ thuộc vào sở thích, mà còn liên quan đến hiệu quả tập luyện, nguy cơ chấn thương và cả sức khỏe tinh thần.

Tiêu hao năng lượng

Chạy ngoài trời thường tốn sức hơn và đốt cháy nhiều calo hơn chạy trên máy ở cùng tốc độ, do có yếu tố gió và bề mặt địa hình tự nhiên. Nghiên cứu của Giáo sư Andrew Jones (Đại học Exeter, Anh) cho thấy khi chỉnh máy chạy bộ ở độ dốc 1-2%, lượng năng lượng tiêu hao sẽ gần tương đương với chạy ngoài trời. Điều này đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể tái tạo môi trường “ngoài đường” ngay trong phòng tập, miễn là biết cách cài đặt.

Nguy cơ chấn thương

Máy chạy bộ cung cấp bề mặt phẳng, nhẵn, giảm lực tác động nhờ băng chuyền, đồng thời không có chướng ngại vật hay ổ gà. Đây là điểm lợi cho người dễ chấn thương khớp gối, mắt cá.

Tuy nhiên, do động tác lặp lại quá nhiều (khoảng 1.000 lần tiếp đất cho mỗi 1,6 km chạy bộ), người chạy dễ gặp chấn thương do quá tải, ví dụ viêm gân hay đau mỏi khớp. Giải pháp là thay đổi tốc độ và độ dốc để giảm sự đơn điệu.

Ngược lại, chạy ngoài trời, đặc biệt trên đường mòn hoặc địa hình không bằng phẳng, kích hoạt nhiều nhóm cơ khác nhau, tăng sức mạnh dây chằng và cải thiện thăng bằng. Song song, nó cũng đi kèm nguy cơ trượt ngã hoặc vấp chướng ngại vật.

Sức khỏe tinh thần

Một điểm cộng lớn của chạy ngoài trời là tác động tích cực đến tâm lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất ở không gian xanh giúp cải thiện tâm trạng, giảm stress và thậm chí hỗ trợ phòng ngừa trầm cảm.

Một số nghiên cứu còn phát hiện chạy bộ ngoài trời có thể hạ nồng độ cortisol - hormone gây căng thẳng. Trong khi đó, chạy trên máy thiếu yếu tố tiếp xúc thiên nhiên, nhưng lại phù hợp với những người sống ở đô thị đông đúc, ít không gian xanh hoặc ngại thời tiết xấu.

Những lưu ý

Cả máy chạy bộ và chạy ngoài trời đều mang lại lợi ích rõ rệt. Chạy ngoài trời có phần nhỉnh hơn về tiêu hao năng lượng và sức khỏe tinh thần, trong khi máy chạy bộ vượt trội về sự tiện lợi, an toàn và khả năng duy trì thói quen bất kể thời tiết. Lựa chọn tốt nhất là hình thức bạn cảm thấy hứng thú và có thể duy trì đều đặn.

Bên cạnh đó, theo Healthline, người chạy bộ nên lưu ý một số điều sau:

Những người đang sống chung với bệnh mạn tính như tim mạch hay tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu tập chạy để đảm bảo an toàn.

Khi mới khởi động, không nên gắng sức quá mức bởi điều này dễ dẫn đến chấn thương hoặc thậm chí gây ra biến chứng nguy hiểm.

Chạy bộ cũng đòi hỏi cơ thể có đủ năng lượng và thời gian nghỉ ngơi hợp lý để hồi phục.

Thực tế, nhiều người chạy đường dài nhưng lại ăn kiêng khắt khe đã gặp tình trạng loãng xương, yếu xương do cơ thể không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Một chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, tốt cho xương khớp là điều rất cần thiết.