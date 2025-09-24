Ghép bàn tay vào chân, chờ ngày nối lại cho bệnh nhân ở TP.HCM

Cô gái mang song thai 23 tuần, bị đứt lìa bàn tay phải do tai nạn lao động. Các bác sĩ đã quyết định ghép tạm bàn tay vào chân để bảo tồn, chờ thời điểm thuận lợi nối lại.

Bàn tay của bệnh nhân được ghép vào chân. Ảnh: BVCC.

Ngày 24/9, trao đổi với Tri Thức - Znews, TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), cho biết bệnh nhân là L.N.P. được sơ cứu tại Thuận An rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên lúc 15h30 ngày 13/9.

Trước đó, trong lúc làm việc tại nhà máy, bệnh nhân P. bị tai nạn với máy móc, gây dập nát vùng 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải. Thời điểm nhập viện, thai phụ tỉnh táo, không sốc.

Ngay sau đó, ê-kíp gồm nhiều chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình đã hội chẩn khẩn cấp. Cuộc phẫu thuật bắt đầu lúc 17h, kéo dài đến 3 giờ sáng hôm sau.

"Bệnh nhân đang mang song thai, mong muốn lớn nhất là giữ lại bàn tay", bác sĩ Long nói.

Do đó, các bác sĩ quyết định ghép tạm bàn tay vào chân để bảo quản, giúp cô gái có thêm cơ hội sau này có thể chăm sóc hai con bằng đôi tay của chính mình.

Hiện sức khỏe mẹ và song thai ổn định, bàn tay hồng hào. Các bác sĩ dự kiến sẽ tiến hành ghép lại khi thai lớn trên 32 tuần, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Ghép chi thể vào chân (hay còn gọi là “bảo quản sinh học tạm thời”) là biện pháp nhằm duy trì sự sống cho phần cơ thể bị đứt rời. Trong trường hợp này, bàn tay được nối tạm với các mạch máu ở vùng chân để duy trì tuần hoàn, giúp mô không bị hoại tử.

Kỹ thuật này thường được áp dụng trong các tình huống bệnh nhân chưa đủ điều kiện để ghép lại ngay lập tức, chẳng hạn như cần ổn định sức khỏe toàn thân, xử lý song song các tổn thương khác hoặc trong trường hợp sản phụ như L.N.P., phải ưu tiên an toàn cho thai nhi.

Phương pháp ghép tạm vào chân giúp tăng cơ hội nối lại chi thể sau này, đồng thời giảm nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử so với việc bảo quản bên ngoài. Sau khi tình trạng bệnh nhân ổn định, bàn tay sẽ được phẫu thuật tách ra và ghép lại đúng vị trí ban đầu.