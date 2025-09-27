2 to, 2 nhỏ trên cơ thể báo hiệu bệnh tật rình rập

Sự thay đổi kích thước ở một số vùng của cơ thể có thể phản ảnh những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Vòng eo to có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý tiềm ẩn. Ảnh: Freepik.

Ít ai ngờ rằng vòng cổ, vòng eo hay kích thước đùi, bắp chân lại có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Những thay đổi ở bốn vị trí này đôi khi không chỉ liên quan đến vóc dáng, mà còn là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa, theo New York Post.

Cổ to

Vòng cổ lớn cho thấy sự tích tụ mỡ ở vùng thân trên. Lượng mỡ này có thể giải phóng các chất gây viêm và rối loạn nội tiết vào máu, từ đó làm tăng gánh nặng cho tim mạch, hệ chuyển hóa và hô hấp.

Các nghiên cứu ghi nhận người có vòng cổ lớn dễ mắc rối loạn mỡ máu, huyết áp cao, giảm cholesterol tốt (HDL), đồng thời nguy cơ bị rung nhĩ, đột quỵ và suy tim cũng cao hơn.

Không chỉ vậy, vòng cổ lớn còn liên quan đến hội chứng ngưng thở khi ngủ, khiến người bệnh mệt mỏi, thiếu oxy mạn tính, tăng nguy cơ tim mạch. Ở nam giới, tình trạng này còn đi kèm nguy cơ rối loạn cương dương do lưu thông máu kém.

Eo to

Vòng eo phản ánh lượng mỡ tích tụ quanh bụng. Theo Tổ chức Tim mạch Anh, mỡ vùng bụng có hai loại: mỡ dưới da - có thể nhìn thấy và sờ nắn, và mỡ nội tạng - bao quanh các cơ quan bên trong. Trong đó, mỡ nội tạng mới là yếu tố nguy hiểm vì liên quan trực tiếp đến rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Vòng eo vượt chuẩn cũng đồng nghĩa nguy cơ gan nhiễm mỡ cao hơn. Khi gan nhiễm mỡ tiến triển, cơ quan này có thể giải phóng nhiều chất béo và glucose vào máu, từ đó làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành và đái tháo đường.

Kích thước bắp chân có thể phản ánh tình trạng sức khỏe mạch máu. Ảnh: Freepik.

Vòng đùi nhỏ

Một nghiên cứu năm 2009 đăng trên Tạp chí Y khoa Anh do Tiến sĩ Berit Heitmann (Bệnh viện Đại học Copenhagen) và cộng sự thực hiện cho thấy những người có vòng đùi nhỏ hơn 24 inch (khoảng 61 cm) có nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm cao hơn.

Nguyên nhân là vòng đùi nhỏ thường phản ánh khối lượng cơ ở chân và phần thân dưới thấp. Khi cơ ít, khả năng sử dụng đường của cơ thể giảm, dễ dẫn đến kháng insulin và tăng nguy cơ tiểu đường type 2. Thêm vào đó, lượng mỡ dưới da ở đùi quá ít cũng làm rối loạn quá trình chuyển hóa đường và chất béo, góp phần làm mất cân bằng chuyển hóa và gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bắp chân nhỏ

Kích thước bắp chân có thể phản ánh tình trạng sức khỏe mạch máu. Theo Daily Express, bắp chân teo nhỏ có thể liên quan đến bệnh động mạch ngoại biên (PAD), tình trạng tắc nghẽn động mạch chi dưới do mảng xơ vữa chứa cholesterol.

Các nghiên cứu cho thấy người mắc PAD thường có khối lượng cơ bắp chân giảm trong khi mỡ nội cơ tăng. Hiện tượng teo cơ này không chỉ làm hạn chế khả năng vận động mà còn liên quan đến kháng insulin, rối loạn lipid máu, tiền đái tháo đường và nhiều bệnh chuyển hóa khác.