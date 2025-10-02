Bộ Y tế mạnh tay thu hồi, tiêu hủy thêm loạt mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt và thu hồi đối với nhiều doanh nghiệp mỹ phẩm vì vi phạm quy định trong sản xuất, kinh doanh.

Eijun Beauty Essence là một trong các sản phẩm bị yêu cầu thu hồi. Ảnh: Isamen.

Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC (trụ sở tại quận Long Biên, Hà Nội) bị xử phạt hành chính 110 triệu đồng do kinh doanh 5 sản phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố gồm: Slightly Dark Beauty Essence, Licorice Extract Solution, Beauty Skin Repair Mask, Element Repair Essence và Eijun Beauty Essence.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn tự ý thay đổi nội dung công bố sản phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản. Với các vi phạm này, Cục Quản lý Dược buộc BSSC phải tiêu hủy toàn bộ 5 sản phẩm trên. Doanh nghiệp này phải có trách nhiệm báo cáo kết quả khắc phục trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc lô Kem thảo dược đông y (hộp 1 lọ 40 g) do Công ty TNHH mỹ phẩm Paris (trụ sở tại số 382/46 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hà Nội, cho thấy sản phẩm này được sản xuất sau khi đã hết hạn số tiếp nhận Phiếu công bố (05/16/CBMP-ĐL, do Sở Y tế Đắk Lắk cấp, chỉ có giá trị 5 năm kể từ ngày 28/1/2016). Bên cạnh đó, nhãn sản phẩm còn ghi công dụng sai quy định của mỹ phẩm, quảng cáo khả năng "trắng da - nám sạm - tàn nhang - đồi mồi - đa chức năng".

Mẫu kiểm nghiệm được lấy tại Quầy thuốc Minh Ngọc (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội). Lô sản phẩm vi phạm có số lô 01, sản xuất ngày 25/4/2025, hạn dùng 3 năm. Công ty Paris và chi nhánh Đắk Lắk phải chủ động thông báo, thu hồi và báo cáo kết quả tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/10/2025.

Tại Nghệ An, cơ quan chức năng kiểm nghiệm mẫu Dung dịch vệ sinh Trầu không trà xanh (chai 150 ml) của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Delavy (trụ sở tại số 141, đường Trần Hưng Đạo, xã Giao Thủy, Ninh Bình). Kết quả cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về vi sinh vật.

Dung dịch vệ sinh Trầu không trà xanh (chai 150 ml) của Công ty TNHH dược mỹ phẩm Delavy. Ảnh: SP.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số lô 03425, ngày sản xuất 2/4/2025, hạn dùng đến 1/4/2028, số tiếp nhận Phiếu công bố 181/20/CBMP-NĐ. Cục Quản lý Dược yêu cầu Delavy phải gửi thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiêu hủy toàn bộ lô hàng, báo cáo kết quả trước ngày 26/10/2025.

Một sản phẩm khác là Dung dịch vệ sinh Luxury Care (chai 150 ml) do Công ty cổ phần dược phẩm Danipharm chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK sản xuất cũng bị đình chỉ lưu hành vì không đạt tiêu chuẩn vi sinh vật.

Lô sản phẩm này có số lô 120824, sản xuất ngày 12/8/2024, hạn dùng đến 12/8/2027, số tiếp nhận Phiếu công bố 9831/21/CBMP-HN. Các doanh nghiệp liên quan phải tiêu hủy toàn bộ sản phẩm và báo cáo kết quả cho Cục Quản lý Dược trước ngày 30/10/2025.

Ngoài các vụ thu hồi, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (số 192/19 phố Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội).

Theo Quyết định số 392/QĐ-XPHC ngày 8/8/2025, Phú Thái bị tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong vòng 6 tháng. Các hồ sơ công bố đã nộp trước ngày 8/8/2025 sẽ không còn giá trị.

Nguyên nhân là công ty không lưu giữ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) tại doanh nghiệp, vi phạm Thông tư 06/2011/TT-BYT - một quy định quan trọng để đảm bảo an toàn và minh bạch trong quản lý mỹ phẩm.

Nhằm siết chặt quản lý, bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp phải nghiêm túc chấp hành, đồng thời giao cho Sở Y tế các địa phương giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy và xử lý vi phạm.