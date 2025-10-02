Bộ Y tế ra chỉ thị quan trọng liên quan phòng khám, thẩm mỹ viện

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt quản lý, xử lý nghiêm phòng khám, cơ sở thẩm mỹ vi phạm, đồng thời công khai danh sách để người dân giám sát.

"Changwon International Clinic" bị phát hiện nhiều vi phạm trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa ký Chỉ thị 07/CT-BYT về việc tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, hệ thống khám chữa bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các bệnh viện công lập và tư nhân được đầu tư hiện đại hơn, năng lực điều trị cùng chất lượng dịch vụ được nâng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Tuy nhiên, gần đây, xuất hiện nhiều sai phạm tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sự an toàn của bệnh nhân, đồng thời làm dấy lên bức xúc trong dư luận xã hội.

Một số phòng khám tư nhân bị phát hiện hoạt động trái phép, thiếu điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hoặc thuê người khác đứng tên để đăng ký. Không ít cơ sở thẩm mỹ, phòng khám có yếu tố nước ngoài lợi dụng danh nghĩa chuyên gia, bác sĩ ngoại quốc không rõ lai lịch để thu hút khách, thậm chí thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định, tư vấn điều trị không hợp lý.

Ngoài ra, tình trạng quảng cáo sai sự thật, cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi cho phép, kê chi phí không minh bạch, thu tiền sai quy định cũng khá phổ biến, làm suy giảm uy tín ngành y tế.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật đến tất cả cơ sở trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan quản lý phải công khai danh sách những cơ sở đã được cấp phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, danh sách người hành nghề cùng thông tin về giá dịch vụ, giúp người dân có cơ sở lựa chọn và giám sát.

Công tác quản lý quá trình thực hành khám chữa bệnh cũng cần được siết chặt, đảm bảo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Việc cấp mới, cấp lại, gia hạn hay thu hồi giấy phép hành nghề phải được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc duy trì, vận hành hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân, từ đường dây nóng, mạng xã hội cho đến hệ thống trực tuyến. Các trường hợp vi phạm cần được thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc, có thể bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ chuyên môn. Danh sách vi phạm cùng mức độ xử phạt sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân giám sát.

Đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, chỉ thị yêu cầu tăng cường giáo dục, nâng cao y đức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân viên y tế. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy chế nội bộ. Với những cơ sở được giao hướng dẫn thực hành, trách nhiệm giám sát, đánh giá và xác nhận quá trình thực hành của người được đào tạo phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Các Vụ, Cục và Văn phòng Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Trong đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Bộ Y tế kết quả thực hiện chỉ thị.