Nhiều mầm bệnh cùng lúc phá nát gan bệnh nhân

Nhập viện trong tình trạng viêm màng não do nấm, viêm phổi và suy gan cấp, người đàn ông 42 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cứu sống ngoạn mục.

Bác sĩ Thiệu thăm khám cho bệnh nhân ở Thái Nguyên. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa cứu sống ông L.V.H. (42 tuổi, trú tại Thái Nguyên) trong tình trạng nhiễm trùng đa cơ quan hiếm gặp và nguy hiểm.

Bệnh nhân nhập viện khi bị viêm màng não do nấm Cryptococcus nặng, nấm phổi, đồng thời nhiễm cùng lúc 3 loại virus EBV, CMV và viêm gan B tiềm ẩn bùng phát. Sự tấn công dồn dập này khiến gan ông suy cấp, tiến triển thành xơ gan cổ trướng, men gan tăng cao, đe dọa tính mạng.

Trước đó khoảng 3 tháng, ông H. xuất hiện đau đầu dữ dội, sốt cao 39 độ C, buồn nôn. Dù được điều trị tại tuyến dưới, bệnh không thuyên giảm. Khi chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng vàng da, vàng mắt, xơ gan, viêm phổi và nguy cơ không qua khỏi cao.

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, kết quả xét nghiệm dịch não tủy xác định ông H. mắc viêm màng não do nấm Cryptococcus - loại nấm có thể gây biến chứng giãn não thất. Bệnh nhân được điều trị kháng nấm, dẫn lưu dịch não tủy giảm áp, kết hợp thuốc kháng virus viêm gan B và kháng sinh. Ngoài ra, ông còn mắc viêm phổi do virus EBV, tạo điều kiện cho CMV tấn công.

Sau 2 tháng điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện, hết sốt, giảm vàng da - vàng mắt. Gan phục hồi dần nhưng vẫn phải dùng thuốc kháng virus định kỳ hàng tháng.

Bác sĩ Thiệu cho biết Cryptococcus thường gặp ở người suy giảm miễn dịch nhưng cũng có thể xảy ra ở người khỏe mạnh. Nấm này ưa tấn công hệ thần kinh, gây viêm màng não, u nấm não, viêm phổi, tổn thương da, xương và nhiều cơ quan khác. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, tỷ lệ không qua khỏi rất cao.

Nguồn lây chủ yếu đến từ đất, không khí chứa bào tử nấm, đặc biệt ở môi trường có phân chim hoặc hốc cây mục. Người bệnh có thể nhiễm khi hít phải bào tử hoặc qua vết thương hở.

"Người làm việc trong môi trường nhiều bụi như khai khoáng nên đeo khẩu trang đạt chuẩn để hạn chế hít phải bào tử nấm, tránh tiếp xúc với nguồn lây, vệ sinh môi trường bằng Cloramin B hoặc javel. Đồng thời, nên duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, uống nhiều nước và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bất thường sớm", bác sĩ Thiệu khuyến cáo.