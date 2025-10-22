Con vừa chào đời, sản phụ 28 tuổi ngừng tim

Sau khi sinh mổ, một sản phụ 28 tuổi tại Cần Thơ bất ngờ ngừng tim do sốc phản vệ độ 4. Nhờ kích hoạt “báo động đỏ” liên viện, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho chị.

Ê-kíp cấp cứu cho sản phụ ngưng tim sau sinh. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ vừa cứu sản phụ L.T.M.N. (28 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) bị ngừng tim sau khi sinh mổ.

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 14/10, chị N. nhập viện trong tình trạng mang thai 38 tuần 4 ngày, có vết mổ cũ và biểu hiện đau trằn bụng. Qua khai thác bệnh sử, chị N. chia sẻ có sức khỏe tốt với thai kỳ không tiền sử bệnh, không dị ứng bất kỳ gì, cả thai kỳ khoẻ mạnh qua đầy đủ các xét nghiệm.

Chị được chỉ định mổ lấy thai vào lúc 14h45. Bé trai chào đời khỏe mạnh, song chỉ ít phút sau tiếng khóc đầu đời của con, một biến cố nguy hiểm bất ngờ xảy ra.

Khoảng 15h, ngay sau khi sổ nhau, sản phụ đột ngột khó thở, tụt SpO₂, điện tim rời rạc rồi ngừng tim. Nhận thấy dấu hiệu ngưng tuần hoàn hô hấp, ê-kíp trực lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện và liên viện, huy động sự phối hợp giữa các khoa Gây mê Hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Trong thời gian ngắn, các bác sĩ đã thực hiện hồi sức tim ngoài lồng ngực, tiêm tĩnh mạch adrenalin, đặt nội khí quản thở máy, đồng thời triển khai các kỹ thuật xâm lấn cao như đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong và động mạch để đo huyết áp xâm lấn. Nhờ sự phối hợp khẩn trương và chính xác, trái tim của sản phụ đã đập trở lại sau 5 phút cấp cứu.

Lý giải về mức độ nguy hiểm, bác sĩ chuyên khoa I Trần Quốc Duy, khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ 4, là mức nguy hiểm nhất, diễn tiến rất nhanh và có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

"Đây là biến chứng cực kỳ hiếm gặp, có thể xảy ra ở bất kỳ ca mổ nào, kể cả khi bệnh nhân không có tiền sử dị ứng. Việc chẩn đoán chính xác và xử lý nhanh giúp chúng tôi giành lại sự sống cho bệnh nhân", bác sĩ Duy nói.

Sau 6 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân được cai máy thở, ngưng vận mạch và dần ổn định. Sản phụ được theo dõi sát thêm 24 giờ trước khi chuyển về phòng thường. Hiện chị đã hoàn toàn bình phục và xuất viện cùng con trai khỏe mạnh.