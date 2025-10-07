Loạt mỹ phẩm Skin Aqua, Hadalabo bị thu hồi số công bố

Các sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đều do doanh nghiệp chủ động đề nghị vì không còn nhu cầu kinh doanh hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Ngày 7/10, Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 13 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 4 doanh nghiệp trong nước.

Thu hồi 13 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm

Theo quyết định, Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu HDK (địa chỉ: LK197-DV04, tổ 19, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; mã số doanh nghiệp 0109362618) bị thu hồi 1 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm đối với sản phẩm: Skin Aqua Tone Up UV Essence Lavender, do Rohto Pharmaceutical Co., Ltd (Osaka, Nhật Bản) sản xuất, được cấp phép lưu hành ngày 20/6/2025.

Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm đối với sản phẩm Skin Aqua Tone Up UV Essence Lavender. Ảnh: SP.

Lý do thu hồi là doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh và tự nguyện đề nghị rút sản phẩm khỏi thị trường.

Tương tự, Công ty TNHH Alice Cao (địa chỉ: 122F Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM; mã số doanh nghiệp 0318754672) cũng bị thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, gồm:

Skin Aqua Tone Up UV Essence Lavender Color

Skin Aqua Tone Up UV Essence Mint Green Color

Hadalabo Moisturizers

Hadalabo Foaming Facial Cleanser

Tất cả sản phẩm trên đều do Rohto Pharmaceutical Co., Ltd (Nhật Bản) sản xuất và được cấp phép lưu hành trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 4/2025.

Lý do là công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do không có nhu cầu kinh doanh sản phẩm.

Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định thu hồi 6 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu HSH Thăng Long chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện theo đề nghị tự nguyện của doanh nghiệp vì điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Danh mục 6 sản phẩm bị thu hồi gồm:

Sol:G All Body Tone Up Cream Pack (số tiếp nhận 210177/23/CBMP-QLD)

Wiicare Sun Mousse (số tiếp nhận 210178/23/CBMP-QLD)

Vitasera Collagen Multi Stick (số tiếp nhận 210179/23/CBMP-QLD)

Two In One Pure Vitamin C Tocopherol Freckle Stick (số tiếp nhận 210180/23/CBMP-QLD)

Sol:G Avocado 180 Seconds Wash Off Cream Pack (số tiếp nhận 210196/23/CBMP-QLD)

Dermalin Cream (số tiếp nhận 225371/24/CBMP-QLD)

Các sản phẩm trên được sản xuất tại Hàn Quốc bởi những nhà sản xuất như Keiandel, GS Chem, NOWCOS, Kolmar Korea, COSMAX.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty HSH Thăng Long và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện thu hồi theo quy định. Thông tin thu hồi cũng được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục, đồng thời gửi đến Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và các đơn vị liên quan để giám sát việc thực hiện.

Ngoài ra, cơ quan này cũng ra quyết định thu hồi 2 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty có địa chỉ tại Xóm Phần Đường, thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (mã số doanh nghiệp 2500657982).

Theo quyết định, việc thu hồi được thực hiện theo đề nghị tự nguyện của công ty, do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm liên quan.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm:

LYZEEN Anti-aging Whitening Sun Cream SPF50+ PA++++ (số tiếp nhận 249818/24/CBMP-QLD, cấp ngày 16/9/2024)

LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+ PA++++ (số tiếp nhận 264798/25/CBMP-QLD, cấp ngày 24/1/2025)

Cả hai sản phẩm này đều do SINDO P&G Co., Ltd (Incheon, Hàn Quốc) sản xuất. Các quyết định thu hồi có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3 sản phẩm Vinamake bị kết luận là hàng giả

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Công ty cổ phần Vinamake (địa chỉ: Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, cơ quan này thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 sản phẩm sau:

DR. Hair Ginger Shampoo (Nhãn hàng: Vinamake), số tiếp nhận Phiếu côngbố: 24/24/CBMP-HB;

DR. Ginger Shampoo (Nhãn hàng: Vinamake), số tiếp nhận Phiếu công bố:23/24/CBMP-HB;

Dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa (Nhãn hàng: Vinamake), số tiếp nhận Phiếu công bố: 122/23/CBMP-HB.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty cổ phần Vinamake.

Dầu gội DR. Hair Ginger Shampoo (Nhãn hàng: Vinamake).

Về lý do thu hồi, theo Cục Quản lý Dược, mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định các mẫu sản phẩm nêu trên đều không phát hiện một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm và được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là "hàng giả" căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

Bộ Y tế đề nghị thu hồi các sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành;

Đối với công ty cổ phần Vinamake, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng các sản phẩm trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/11/2025.