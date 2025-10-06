Chảy máu mũi liên tục, đi khám phát hiện lý do không ai ngờ

Ngứa mũi và chảy máu nhiều ngày, người đàn ông 60 tuổi đi khám thì phát hiện một con đỉa còn sống, đang bò trong mũi.

Các bác sĩ phát hiện một con đỉa đang bám chặt và di chuyển bên trong hốc mũi bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa thực hiện thành công ca nội soi lấy ra một con đỉa còn sống trong mũi người đàn ông 60 tuổi (trú tại Ba Vì, Hà Nội).

Người bệnh cho biết ông thường xuyên đi lội suối gần nhà để làm việc. Cách đây vài ngày, ông bắt đầu thấy ngứa, khó chịu và chảy máu mũi kéo dài. Lo lắng có dị vật trong mũi, ông đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy kiểm tra.

Khi tiến hành nội soi mũi xoang, các bác sĩ phát hiện một con đỉa đang bám chặt và di chuyển bên trong hốc mũi bệnh nhân. Sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng gắp con đỉa ra ngoài an toàn. Sau thủ thuật, người bệnh được theo dõi thêm và ra về ngay trong ngày.

Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng nội soi và gắp thành công con đỉa sống ký sinh trong mũi anh H.V.T. (43 tuổi).

Khoảng 5 ngày trước, anh T. đi rừng và tắm ở khe suối. Sau khi trở về, anh thấy ngứa và chảy máu mũi liên tục nên đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả nội soi cho thấy bên trong hốc mũi có một con đỉa dài khoảng 4 cm, to bằng đầu đũa, đang bám chặt vào niêm mạc. Các bác sĩ đã dùng dụng cụ chuyên dụng gắp dị vật ra ngoài, rửa và sát khuẩn mũi cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, trường hợp đỉa hoặc vắt chui vào cơ thể không hiếm gặp, đặc biệt ở người dân vùng núi thường xuyên tiếp xúc với nước suối tự nhiên. Loài ký sinh này có thể xâm nhập qua đường miệng hoặc mũi, trú ngụ tại xoang hàm, xoang trán, thậm chí vùng họng hoặc thanh quản. Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như chảy máu mũi, ho ra máu, đau ngực, khó thở hoặc khàn tiếng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi đi rừng, sinh hoạt gần suối, ao hồ cần hạn chế rửa mặt, tắm hoặc uống nước trực tiếp từ nguồn tự nhiên. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như chảy máu, đau hoặc cảm giác có dị vật trong mũi, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.