Đề xuất mở cơ sở 2 của Từ Dũ, Ung Bướu ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Hai khu đất cũ của Bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi được đề xuất chuyển thành bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa, phục vụ người dân khu vực này.

Sở Y tế TP.HCM đề xuất mở cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ảnh: Medinet.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đơn vị này đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân ở khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu như chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, hay ký kết chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện đa khoa Bà Rịa và Vũng Tàu. Những bước đi này được xem là nền tảng để mở rộng mô hình hợp tác chuyên sâu hơn trong thời gian tới.

Ngày 19/9, qua khảo sát thực tế và buổi làm việc với lãnh đạo địa phương, Sở Y tế nhận thấy khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu vẫn còn nhiều vị trí đất phù hợp để bổ sung vào quy hoạch ngành y tế. Trong đó, hai cơ sở cũ của Bệnh viện Bà Rịa (cũ) và Bệnh viện Lê Lợi (cũ) hiện chưa được tái sử dụng sau khi các đơn vị này chuyển sang cơ sở mới.

Từ nhu cầu thực tế của người dân và định hướng phát triển mạng lưới y tế khu vực, Sở Y tế cho rằng nên ưu tiên sử dụng hai cơ sở này để hình thành các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa. Đây là hai lĩnh vực mà ngành y tế khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu còn hạn chế về nhân lực và kỹ thuật, khiến người dân phải di chuyển lên TP.HCM điều trị, gây tốn kém và gia tăng áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Trên cơ sở đó, ngày 7/10, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố, kiến nghị:

Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương được phép triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Lê Lợi cũ (22 Lê Lợi, phường Vũng Tàu). Hai bệnh viện này đều là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1, sẽ sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư, không dùng ngân sách thành phố.

Bệnh viện Ung Bướu được phép triển khai cơ sở 2 tại Bệnh viện Bà Rịa cũ (13 Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa).

Theo Sở Y tế, việc chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp khi các khu đất này đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND Thành phố Vũng Tàu (cũ) và đã được công bố đồ án quy hoạch thành bệnh viện. Đồng thời, phù hợp với định hướng của Ngành y tế Thành phố về nâng cao năng lực y tế trên địa bàn khu vực Bà Rịa -Vũng Tàu (cũ)..

Sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan để xây dựng đề án thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối, trình lãnh đạo Thành phố xem xét, phê duyệt.