Vì sao bị chảy máu chân răng?

Chảy máu chân răng không chỉ gây khó chịu mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề răng miệng hoặc sức khỏe toàn thân.

Chảy máu chân răng không chỉ gây khó chịu mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề răng miệng.

Chảy máu chân răng là vấn đề thường gặp khiến nhiều người lo lắng. Đây là tình trạng chảy máu ở phần lợi, nướu, thường xuất hiện khi chải răng. Ngoài chảy máu, người bệnh có thể kèm theo một số triệu chứng như hôi miệng, sưng nướu…

Nguyên nhân gây chảy máu chân răng

Có nhiều nguyên nhân khiến chân răng bị chảy máu, phổ biến gồm:

Thiếu hụt vitamin, suy dinh dưỡng: Cơ thể thiếu hụt vitamin khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và K, có thể dẫn đến chảy máu chân răng. Ngoài ra, người bệnh còn có thể xuất hiện các triệu chứng như nhức xương, mệt mỏi, buồn ngủ hoặc khó thở (thiếu vitamin C).

Dùng thuốc làm loãng máu: Một số loại thuốc được chỉ định nhằm làm giảm khả năng đông máu có thể gây ra tình trạng chảy máu chân răng.

Thay đổi nội tiết tố: Ở phụ nữ, giai đoạn dậy thì, mang thai, mãn kinh hoặc sử dụng thuốc tránh thai có thể làm thay đổi nội tiết tố, dẫn đến chảy máu chân răng.

Sốt xuất huyết: Khi mắc sốt xuất huyết, đặc biệt là ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể bị xuất huyết ở da, răng, chảy máu cam, thậm chí có thể gây xuất huyết tiêu hóa hoặc não, đe dọa đến tính mạng.

Ung thư miệng: Bệnh có thể gây ra chảy máu chân răng, hôi miệng, khó nhai hoặc nuốt, sưng hạch, viêm loét trong khoang miệng…

Các bệnh lý khác: Thiếu máu, nhiễm trùng, ung thư vú… cũng có thể là nguyên nhân gây chảy máu chân răng.

Chảy máu chân răng là dấu hiệu của của bệnh lý răng miệng

Chảy máu chân răng có thể là biểu hiện của một số bệnh lý về răng lợi, như viêm nha chu, viêm nướu hoặc các vấn đề về sức khỏe khác.

Viêm nha chu: Là tình trạng viêm tổ chức quanh răng, tiến triển âm thầm, khiến răng lung lay, thậm chí mất răng. Triệu chứng đặc trưng là chảy máu do vôi răng tích tụ gây viêm.

Viêm nướu: Do vệ sinh răng miệng kém, tạo điều kiện cho mảng bám và cao răng hình thành, gây viêm. Dấu hiệu thường gặp gồm chảy máu chân răng, nướu sưng đỏ và hôi miệng.

Áp xe chân răng: Viêm hốc răng không điều trị, răng vỡ hoặc thủng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, hình thành ổ mủ. Người bệnh thường bị đau nhức răng lợi, sốt, sưng vùng mặt và chảy máu chân răng.

Làm gì khi bị chảy máu chân răng?

Khi bị chảy máu chân răng, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt để được khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời. Ngoài ra, người bệnh cần:

Giữ vệ sinh răng miệng đúng cách

Chảy máu chân răng có thể là dấu hiệu của vệ sinh răng miệng kém. Mảng bám tích tụ dọc theo viền nướu chứa nhiều vi khuẩn, nếu không được làm sạch bằng chải răng và chỉ nha khoa, sẽ gây viêm và chảy máu.

Nên đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày và dùng chỉ nha khoa một lần mỗi ngày. Vệ sinh răng miệng đúng cách đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, vì thay đổi nội tiết tố có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nướu.

Súc miệng bằng dung dịch vệ sinh răng miệng

Sử dụng nước súc miệng chuyên dụng giúp tăng cường sức khỏe nướu và hỗ trợ cầm máu chân răng. Có thể dùng sau khi đánh răng hoặc sau bữa ăn.

Ngừng hút thuốc

Hút thuốc không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư phổi, bệnh tim mạch và đột quỵ mà còn là nguyên nhân chính gây bệnh nướu răng. Nicotine làm giảm khả năng miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại vi khuẩn mảng bám. Bỏ thuốc lá giúp nướu khỏe mạnh và giảm nguy cơ chảy máu.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch, làm suy yếu khả năng chống lại nhiễm trùng nướu. Duy trì tinh thần thoải mái giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Tăng cường chế độ dinh dưỡng

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ chống viêm nướu và giảm chảy máu. Vitamin K giúp máu đông tốt hơn, giảm nguy cơ chảy máu chân răng. Ngoài ra, uống trà xanh mỗi ngày cũng có lợi nhờ chất chống oxy hóa catechin, giúp giảm viêm và ngăn bệnh nha chu.

Súc miệng bằng nước muối ấm

Súc miệng bằng nước muối loãng ấm 2 - 4 lần/ngày giúp giảm vi khuẩn và viêm, đồng thời hỗ trợ cầm máu nướu.