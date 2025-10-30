600.000 sản phẩm của Muji bị thu hồi do phát hiện nhiễm khuẩn

Muji bất ngờ thu hồi hàng trăm nghìn bình xịt phòng sau khi phát hiện lỗi vệ sinh trong quy trình sản xuất nhằm bảo đảm an toàn cho người dùng.

Sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Leadership - Direct.

Ngày 30/10, Tập đoàn Ryohin Keikaku, công ty mẹ của thương hiệu Muji, ra thông báo chính thức về việc thu hồi tự nguyện hàng loạt sản phẩm xịt phòng “Room Fragrance Spray” sau khi phát hiện nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất.

Theo hãng, sự cố xuất phát từ lỗi trong khâu quản lý vệ sinh tại dây chuyền sản xuất, dẫn đến việc phát hiện một số loại vi khuẩn trong sản phẩm. Các chủng khuẩn được phát hiện vốn tồn tại phổ biến trong môi trường sinh hoạt hàng ngày và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe ở mức rất thấp, đồng thời chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tổn hại sức khỏe nào, Muji vẫn quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm có liên quan nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Đợt thu hồi lần này bao gồm 11 loại hương xịt phòng như Woody, Green, Kinmokusei, Citrus, Grapefruit Blend, Green Blend, Mimosa Blend, Sakura Blend, Yuzu, Sandalwood và Kuromoji.

Tất cả đều được sản xuất từ tháng 9/2024 trở đi, dung tích 300 ml, giá bán 1.690 yen. Ngoài ra, toàn bộ sản phẩm sản xuất tại cùng nhà máy cũng được đưa vào danh sách thu hồi để đề phòng rủi ro.

Muji khẳng định các dòng sản phẩm khác như Oyasumi Blend, Kutsurogi Blend, Sukkiri Blend, tinh dầu và dầu khuếch tán nội thất không bị ảnh hưởng và có thể tiếp tục sử dụng bình thường.

Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm bị thu hồi và có thể lựa chọn một trong ba hình thức hoàn trả: đăng ký trên trang web của công ty, gọi đến đường dây nóng hoặc mang trực tiếp đến cửa hàng Muji gần nhất để nhận hoàn tiền đầy đủ. Khách hàng không cần xuất trình hóa đơn khi đổi trả.

Ryohin Keikaku gửi lời xin lỗi vì sự bất tiện và lo lắng đã gây ra, đồng thời cho biết đang tiến hành rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, củng cố tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm soát chất lượng nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự trong tương lai.