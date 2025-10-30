Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé trai bị bỏng thương tâm vì một sự cố bất ngờ

Chiếc xe bán bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, nồi nước sôi văng trúng khiến bé trai 7 tuổi bị bỏng nặng hơn nửa cơ thể.

Bệnh nhi bị bỏng khắp cơ thể. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận bé P.H.A. (7 tuổi, quê Ninh Bình) trong tình trạng sốc bỏng nặng, nguy kịch tính mạng.

Trước đó, chiếc xe bán bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, khiến nồi nước sôi văng trúng người bé. Tai nạn khiến em bị bỏng độ III-IV, tổn thương hơn 50% diện tích cơ thể. Khi nhập viện, bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc bỏng, nhiễm trùng huyết và chèn ép khoang do bỏng sâu.

Các bác sĩ khoa Bỏng - Chỉnh trực phối hợp Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã khẩn trương hồi sức, chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc mô hoại tử và điều trị kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng. Sau gần hai tháng điều trị tích cực, bé được ghép da che phủ vùng bỏng và xuất viện an toàn, sức khỏe dần hồi phục.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, đây là ca bỏng nặng hiếm gặp ở trẻ em được cứu sống nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, thể hiện năng lực điều trị của đội ngũ y bác sĩ trong xử trí các ca chấn thương phức tạp.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó khoa Bỏng - Chỉnh trực, khuyến cáo bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại di chứng nặng nề, nhất là ở trẻ nhỏ. Phòng ngừa luôn là cách bảo vệ tốt nhất cho con.

Để phòng ngừa bỏng ở trẻ, cha mẹ cần không để con lại gần bếp, nồi nước sôi, bếp gas hoặc bếp điện khi đang nấu nướng. Các vật chứa nước nóng nên được đặt ở vị trí cao, có che chắn an toàn. Người lớn cần luôn giám sát trẻ, đặc biệt trong lúc bận rộn, đồng thời dạy con nhận biết nguy hiểm và tránh xa khu vực nấu ăn.

Nếu trẻ không may bị bỏng, hãy xử trí đúng cách. Đầu tiên làm mát ngay vùng bỏng bằng nước sạch, mát (không dùng nước lạnh), không bôi kem, dầu, kem đánh răng hay thuốc dân gian. Sau đó, che phủ vết thương bằng gạc sạch và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

