Bé trai 11 tuổi bị mèo cưng trong nhà cào, phải nhập viện phẫu thuật

Bé trai 11 tuổi phải phẫu thuật sau khi bị mèo cào rách kết mạc. Các bác sĩ cảnh báo, vết cào từ mèo có thể dẫn đến bệnh dại nếu không xử trí kịp thời.

Vết cào, cắn của chó, mèo tiềm ẩn nguy cơ bệnh dại. Ảnh: Shutterstock.

Bé trai 11 tuổi trong lúc chơi đùa với mèo cưng của gia đình không may bị mèo cào vào vùng mặt, khiến mắt bị tổn thương. Trẻ được đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng đau, chảy nước mắt nhiều và có vết thương ở mắt trái.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị rách kết mạc và tiến hành phẫu thuật khâu phục hồi. Sau can thiệp, mắt của bệnh nhi đã ổn định, tiên lượng hồi phục tốt và được hẹn tái khám để theo dõi.

Việc bị mèo cào không chỉ gây ra những tổn thương ngoài da mà còn tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có bệnh dại. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp không qua khỏi sau khi bị mèo cào nhưng chủ quan, không đi tiêm phòng kịp thời.

Tháng 7 vừa qua, một bé trai 11 tuổi được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai trong tình trạng sốt cao, sợ nước và co giật sau khi bị mèo cào trước đó. Dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, bệnh nhi không qua khỏi sau hơn một giờ điều trị.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra. Virus này xâm nhập vào cơ thể người thông qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước dãi của động vật mắc bệnh tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại khiến khoảng 59.000-70.000 người trên thế giới không qua khỏi mỗi năm.

Bệnh dại được coi là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, gần như không có cơ hội sống sót khi đã phát bệnh. Nhưng người dân vẫn chủ quan, bỏ lỡ “cơ hội vàng” phòng ngừa.

"Điểm đặc biệt của bệnh dại là tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% một khi đã phát bệnh", bác sĩ chuyên khoa II Lưu Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo những gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó mèo, hoặc nếu nuôi cần tiêm phòng đầy đủ, tiêm nhắc định kỳ hàng năm để phòng dại. Chó mèo không nên thả rông, khi ra ngoài phải đeo rọ mõm; nếu có trẻ nhỏ trong nhà cần xích vật nuôi xa tầm với, tuyệt đối không để trẻ lại gần, nhất là khi động vật đang ăn hay ngủ.

Trong trường hợp bị chó mèo cắn hoặc cào, người dân cần xử lý vết thương ngay, với vết thương nhỏ có thể rửa kỹ dưới vòi nước bằng xà phòng; vết thương lớn phải cầm máu bằng gạc hoặc vải sạch, không băng kín và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Đồng thời, phải theo dõi tình trạng vết thương của trẻ cũng như theo dõi con vật trong 15 ngày tiếp theo, tuyệt đối không tự ý chữa trị tại nhà.