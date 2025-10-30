Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Chiếc máy trăm tỷ đồng ở bệnh viện phụ sản lớn nhất TP.HCM

  • Thứ năm, 30/10/2025 16:34 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Bệnh viện Từ Dũ đưa vào hoạt động khu chẩn đoán hình ảnh hiện đại, đầu tư hàng trăm tỷ đồng với hệ thống MRI 3.0 Tesla, phục vụ chẩn đoán chính xác và nhanh chóng.

Trang thiet bi y te anh 1

Khu hồi sức cấp cứu và trung tâm chẩn đoán hình ảnh mới vừa được Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đưa vào hoạt động. Đây là khu vực được bệnh viện đầu tư, nâng cấp toàn diện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và chất lượng điều trị. Các công trình được đầu tư từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp, hoàn thành sớm 45 ngày so với kế hoạch.

Trang thiet bi y te anh 2

Tâm điểm của dự án là trung tâm chẩn đoán hình ảnh với hệ thống máy MRI 3.0 Tesla hiện đại nhất Việt Nam. Máy cho phép chụp nhanh và chính xác hơn, giúp giảm thời gian chụp từ 45 phút xuống chỉ còn 10-15 phút. Điều này đặc biệt ý nghĩa với phụ nữ mang thai, nhóm bệnh nhân dễ lo lắng khi phải nằm lâu trong lồng chụp.

Trang thiet bi y te anh 3

Công nghệ mới giúp phát hiện sớm các bất thường trong bào thai khi thai nhi còn cử động liên tục. Nhờ đó, chất lượng chẩn đoán và theo dõi thai kỳ được nâng lên đáng kể.

Trang thiet bi y te anh 4

Trung tâm chẩn đoán còn được trang bị máy chụp X-quang hiện đại. Trung tâm kỹ thuật cao này có diện tích sử dụng gần 880 m², phục vụ trung bình 40 ca chụp mỗi ngày.
Trang thiet bi y te anh 5

Máy đo mật độ xương được lắp đặt tại khoa Chẩn đoán hình ảnh. Thiết bị giúp đánh giá tình trạng loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và sau sinh, nhóm có nguy cơ cao bị thiếu hụt canxi và suy giảm mật độ xương. Hệ thống hoạt động với độ chính xác cao, cho kết quả nhanh chóng, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán và theo dõi điều trị. Không gian phòng máy được bố trí gọn gàng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bức xạ và vô khuẩn.

Trang thiet bi y te anh 6

Bệnh viện hiện sở hữu hai hệ thống MRI 3.0 và 1.5 Tesla, với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Khu vực này được bố trí khoa học, đảm bảo quy trình khám và chẩn đoán diễn ra liên tục, một chiều. Hệ thống phần mềm điều khiển được kết nối với các khoa liên quan, rút ngắn thời gian trả kết quả. Toàn bộ hoạt động đều được quản lý bằng công nghệ số, bảo đảm độ chính xác và an toàn tối đa cho người bệnh.

Trang thiet bi y te anh 7

Bên trong khoa Chẩn đoán hình ảnh, khu chụp X-quang được bố trí theo quy trình một chiều, đảm bảo an toàn và vệ sinh tuyệt đối. Dãy ghế inox đặt dọc hành lang phục vụ người bệnh trong thời gian chờ chụp, đồng thời giúp điều phối luồng di chuyển hợp lý. Không gian nội thất sử dụng vật liệu chống bám bụi, dễ vệ sinh, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Trang thiet bi y te anh 8

Song song với khoa Chẩn đoán hình ảnh, khu hồi sức mới cũng chính thức đi vào hoạt động. Công trình có diện tích gần 800 m², với 70 giường bệnh gồm 15 giường lưu cấp cứu. Điểm nổi bật của khu hồi sức là thiết kế quy trình một chiều, giúp giảm tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, gồm máy thở cao tầng, hệ thống sưởi ấm, giường theo dõi thông minh. Nhờ đó, bác sĩ có thể theo dõi diễn biến của bệnh nhân liên tục, không gián đoạn. Cách bố trí không gian mở cũng giúp đội ngũ y tế phối hợp hiệu quả trong cấp cứu sản khoa.

Trang thiet bi y te anh 9

Tại khuôn viên bệnh viện, không gian tiểu cảnh 50 m² vừa được cải tạo, tạo điểm nhấn văn hóa và lịch sử. Những mảng xanh được bố trí xen kẽ trước toà nhà, lối đi thuận tiện cho xe cấp cứu. Khu vực được thiết kế tách biệt, giúp tiếp nhận người bệnh nhanh chóng, an toàn và đảm bảo quy trình khép kín.

Trang thiet bi y te anh 10

Tại quầy tiếp nhận bệnh nhân, nhân viên y tế đang hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục nhập viện.Hệ thống quản lý dữ liệu điện tử hỗ trợ tra cứu thông tin, giảm thiểu sai sót trong quá trình tiếp nhận. Khu vực chờ được bố trí ghế ngồi và quạt thông gió, tạo sự thoải mái cho người nhà bệnh nhân.

Trang thiet bi y te anh 11

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc bệnh viện, cho biết khi cơ sở vật chất, thiết bị và chuyên môn được nâng cấp, tinh thần phục vụ cũng phải phát triển đồng bộ. Bệnh viện đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ y tế có trình độ cao, giao tiếp chuẩn mực, phục vụ tận tâm. Bệnh viện xem mỗi cuộc tiếp xúc với người bệnh là cơ hội lan tỏa văn hóa ứng xử y khoa. Chính yếu tố con người này giúp bệnh viện giữ vững uy tín trong hơn 100 năm hình thành và phát triển.

Trang thiet bi y te anh 12

Hiện bệnh viện có hơn 330 bác sĩ, nhiều người là chuyên gia đầu ngành trong sản khoa và hồi sức sơ sinh. Nguồn lực này giúp Từ Dũ đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội được thành phố giao. Bệnh viện đang tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đặc biệt là các tỉnh lân cận. Song song đó là việc đầu tư mạnh vào hạ tầng số, hồ sơ điện tử và trí tuệ nhân tạo trong y tế.
Trang thiet bi y te anh 13

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của lãnh đạo Ban tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thành uỷ TP.HCM và ngành y tế thành phố. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa bệnh viện phụ sản tuyến đầu của cả nước. Theo kế hoạch, toàn bộ cơ sở mới sẽ hoàn thiện đồng bộ trong năm 2025 và quý I/2026. Bệnh viện cũng đang triển khai dự án cơ sở mới tại huyện Cần Giờ và kế hoạch mở rộng về phường Vũng Tàu.

Bộ sách “Bí ẩn hướng nội” chứa đựng nhiều thông tin và kiến thức rất hữu ích giúp bạn thấu hiểu chính mình, thoát khỏi vòng luẩn quẩn tự nghi ngờ và đánh đồng bản thân với những định kiến rập khuôn của xã hội. Để từ đó bạn học cách yêu thương và trân trọng con người hướng nội của mình.

Khí CO₂ trong phòng kín: Sự ra đi trong tiếc nuối

Tưởng chừng vô hại, khí CO₂ có thể trở thành “kẻ giết người âm thầm” khi tích tụ trong không gian kín, khiến nạn nhân ngạt thở và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

4 giờ trước

Suýt mất cánh tay vì biến chứng nguy hiểm sau khi bị muỗi đốt

Sau vài ngày sốt cao liên tục, thanh niên 25 tuổi bất ngờ sưng đau dữ dội cánh tay trái. Kết quả cho thấy anh mắc sốt xuất huyết biến chứng hiếm gặp, suýt mất chức năng tay.

5 giờ trước

Bộ trưởng Y tế báo cáo, giải trình loạt vấn đề 'nóng' trước Quốc hội

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị những giải pháp "đột phá và thực chất" để bảo vệ thầy thuốc, củng cố hệ thống y tế.

6 giờ trước

Ben trong phong loc mau cho benh nhan suy than o TP.HCM hinh anh

Bên trong phòng lọc máu cho bệnh nhân suy thận ở TP.HCM

06:01 23/10/2025 06:01 23/10/2025

0

Ở khoa Nội thận - Lọc máu, nhiều người bệnh phải tạm gác công việc, học tập để gắn bó với những buổi chạy thận định kỳ. Trong căn phòng trắng, tiếng máy rì rì đều đặn trở thành âm thanh quen thuộc.

Hoài Bảo - Nguyễn Thuận

Trang thiết bị y tế Thành phố Hồ Chí Minh Bệnh viện Từ Dũ chẩn đoán hình ảnh MRI 3.0 Tesla

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý