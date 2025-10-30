Chiếc máy trăm tỷ đồng ở bệnh viện phụ sản lớn nhất TP.HCM

Hiện bệnh viện có hơn 330 bác sĩ, nhiều người là chuyên gia đầu ngành trong sản khoa và hồi sức sơ sinh. Nguồn lực này giúp Từ Dũ đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội được thành phố giao. Bệnh viện đang tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đặc biệt là các tỉnh lân cận. Song song đó là việc đầu tư mạnh vào hạ tầng số, hồ sơ điện tử và trí tuệ nhân tạo trong y tế.