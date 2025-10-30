Chiếc máy trăm tỷ đồng ở bệnh viện phụ sản lớn nhất TP.HCM

|
Khu hồi sức cấp cứu và trung tâm chẩn đoán hình ảnh mới vừa được Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đưa vào hoạt động. Đây là khu vực được bệnh viện đầu tư, nâng cấp toàn diện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và chất lượng điều trị. Các công trình được đầu tư từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp, hoàn thành sớm 45 ngày so với kế hoạch.
|
Tâm điểm của dự án là trung tâm chẩn đoán hình ảnh với hệ thống máy MRI 3.0 Tesla hiện đại nhất Việt Nam. Máy cho phép chụp nhanh và chính xác hơn, giúp giảm thời gian chụp từ 45 phút xuống chỉ còn 10-15 phút. Điều này đặc biệt ý nghĩa với phụ nữ mang thai, nhóm bệnh nhân dễ lo lắng khi phải nằm lâu trong lồng chụp.
|
Công nghệ mới giúp phát hiện sớm các bất thường trong bào thai khi thai nhi còn cử động liên tục. Nhờ đó, chất lượng chẩn đoán và theo dõi thai kỳ được nâng lên đáng kể.
|
Trung tâm chẩn đoán còn được trang bị máy chụp X-quang hiện đại. Trung tâm kỹ thuật cao này có diện tích sử dụng gần 880 m², phục vụ trung bình 40 ca chụp mỗi ngày.
|
Máy đo mật độ xương được lắp đặt tại khoa Chẩn đoán hình ảnh. Thiết bị giúp đánh giá tình trạng loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và sau sinh, nhóm có nguy cơ cao bị thiếu hụt canxi và suy giảm mật độ xương. Hệ thống hoạt động với độ chính xác cao, cho kết quả nhanh chóng, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán và theo dõi điều trị. Không gian phòng máy được bố trí gọn gàng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn bức xạ và vô khuẩn.
|
Bệnh viện hiện sở hữu hai hệ thống MRI 3.0 và 1.5 Tesla, với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Khu vực này được bố trí khoa học, đảm bảo quy trình khám và chẩn đoán diễn ra liên tục, một chiều. Hệ thống phần mềm điều khiển được kết nối với các khoa liên quan, rút ngắn thời gian trả kết quả. Toàn bộ hoạt động đều được quản lý bằng công nghệ số, bảo đảm độ chính xác và an toàn tối đa cho người bệnh.
|
Bên trong khoa Chẩn đoán hình ảnh, khu chụp X-quang được bố trí theo quy trình một chiều, đảm bảo an toàn và vệ sinh tuyệt đối. Dãy ghế inox đặt dọc hành lang phục vụ người bệnh trong thời gian chờ chụp, đồng thời giúp điều phối luồng di chuyển hợp lý. Không gian nội thất sử dụng vật liệu chống bám bụi, dễ vệ sinh, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
|
Song song với khoa Chẩn đoán hình ảnh, khu hồi sức mới cũng chính thức đi vào hoạt động. Công trình có diện tích gần 800 m², với 70 giường bệnh gồm 15 giường lưu cấp cứu. Điểm nổi bật của khu hồi sức là thiết kế quy trình một chiều, giúp giảm tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, gồm máy thở cao tầng, hệ thống sưởi ấm, giường theo dõi thông minh. Nhờ đó, bác sĩ có thể theo dõi diễn biến của bệnh nhân liên tục, không gián đoạn. Cách bố trí không gian mở cũng giúp đội ngũ y tế phối hợp hiệu quả trong cấp cứu sản khoa.
|
Tại khuôn viên bệnh viện, không gian tiểu cảnh 50 m² vừa được cải tạo, tạo điểm nhấn văn hóa và lịch sử. Những mảng xanh được bố trí xen kẽ trước toà nhà, lối đi thuận tiện cho xe cấp cứu. Khu vực được thiết kế tách biệt, giúp tiếp nhận người bệnh nhanh chóng, an toàn và đảm bảo quy trình khép kín.
|
Tại quầy tiếp nhận bệnh nhân, nhân viên y tế đang hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục nhập viện.Hệ thống quản lý dữ liệu điện tử hỗ trợ tra cứu thông tin, giảm thiểu sai sót trong quá trình tiếp nhận. Khu vực chờ được bố trí ghế ngồi và quạt thông gió, tạo sự thoải mái cho người nhà bệnh nhân.
|
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc bệnh viện, cho biết khi cơ sở vật chất, thiết bị và chuyên môn được nâng cấp, tinh thần phục vụ cũng phải phát triển đồng bộ. Bệnh viện đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ y tế có trình độ cao, giao tiếp chuẩn mực, phục vụ tận tâm. Bệnh viện xem mỗi cuộc tiếp xúc với người bệnh là cơ hội lan tỏa văn hóa ứng xử y khoa. Chính yếu tố con người này giúp bệnh viện giữ vững uy tín trong hơn 100 năm hình thành và phát triển.
|
Hiện bệnh viện có hơn 330 bác sĩ, nhiều người là chuyên gia đầu ngành trong sản khoa và hồi sức sơ sinh. Nguồn lực này giúp Từ Dũ đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội được thành phố giao. Bệnh viện đang tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đặc biệt là các tỉnh lân cận. Song song đó là việc đầu tư mạnh vào hạ tầng số, hồ sơ điện tử và trí tuệ nhân tạo trong y tế.
|
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của lãnh đạo Ban tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thành uỷ TP.HCM và ngành y tế thành phố. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa bệnh viện phụ sản tuyến đầu của cả nước. Theo kế hoạch, toàn bộ cơ sở mới sẽ hoàn thiện đồng bộ trong năm 2025 và quý I/2026. Bệnh viện cũng đang triển khai dự án cơ sở mới tại huyện Cần Giờ và kế hoạch mở rộng về phường Vũng Tàu.
