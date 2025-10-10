Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nước súc miệng Nano Silver bị buộc thu hồi

  • Thứ sáu, 10/10/2025 11:51 (GMT+7)
  • 11:51 10/10/2025

Bộ Y tế ra quyết định xử phạt Dược phẩm Hà Tây 25 triệu đồng và tước giấy phép sản xuất mỹ phẩm trong 1,5 tháng do vi phạm quy định ghi nhãn.

Theo Bộ Y tế, sản phẩm nước súc miệng Nano Silver có nội dung ghi trên nhãn không đúng bản chất, sai sự thật về công dụng hàng hóa.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (số 10A Quang Trung, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Lê Xuân Thắng, Tổng giám đốc.

Sản phẩm bị phát hiện vi phạm là nước súc miệng Nano Silver, có nội dung ghi trên nhãn không đúng bản chất, sai sự thật về công dụng hàng hóa. Theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP), hành vi này bị xử phạt theo điểm i khoản 3 Điều 31 - thuộc nhóm vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Do hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm - được xem là tình tiết tăng nặng, Cục Quản lý Dược quyết định áp dụng mức phạt tiền 25 triệu đồng (tương đương gấp đôi khung phạt cơ bản).

Ngoài hình phạt tiền, công ty còn bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 04/CNĐĐKSXMP (do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 10/10/2016) trong 1,5 tháng, tính từ ngày ký quyết định.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty Dược phẩm Hà Tây:

  • Thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm và loại bỏ thông tin sai sự thật trên nhãn hàng hóa.
  • Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả về Cục trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.
  • Nộp lại 47,83 triệu đồng là số tiền thu được từ việc đã xuất bán sản phẩm.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty phải nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I hoặc các ngân hàng được ủy nhiệm trong thời hạn 10 ngày.

Nếu không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt nếu thấy không phù hợp.

Phương Anh

