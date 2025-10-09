Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cứu thai phụ vỡ ối hoàn toàn, sa dây rốn, khối u xơ chặn đường sinh

  • Thứ năm, 9/10/2025 20:30 (GMT+7)
  • 20:30 9/10/2025

Thai phụ 36 tuần khuỵu xuống ngay giữa sảnh cấp cứu, dây rốn sa ra ngoài, u xơ tử cung lớn chèn ép đường sinh. Các bác sĩ phải chạy đua với từng giây để cứu sống thai nhi.

Cap cuu san phu anh 1

Chị A. đang mang thai 36 tuần được đẩy gấp vào phòng cấp cứu trong tình trạng ối vỡ hoàn toàn, dây rốn sa ra ngoài. Ảnh: BVCC.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị N.T.L.A. (ở Hà Nội) đang mang thai 36 tuần được đẩy gấp vào phòng cấp cứu trong tình trạng ối vỡ hoàn toàn, dây rốn sa ra ngoài, khối u xơ tử cung to cản đường thai nhi.

Chị A. được người nhà đưa đến bệnh viện sau một đêm quằn quại đau bụng. Vừa bước vào sảnh, chị choáng váng, khuỵu xuống sàn vì cơn đau dữ dội. Các bác sĩ và điều dưỡng lập tức chạy đến, đưa sản phụ lên cáng, tiến hành thăm khám và siêu âm ngay tại chỗ.

Kết quả cho thấy cổ tử cung đã mở 2 cm, dây rốn sa ra ngoài âm đạo, tim thai 140 lần/phút, trong khi một khối u xơ tử cung kích thước 15 cm chiếm trọn vùng eo mặt sau - cản trở hoàn toàn đường ra của thai nhi.

Được biết, u xơ tử cung đã được phát hiện từ đầu thai kỳ và phát triển nhanh chóng, khiến thai phụ phải dùng thuốc hỗ trợ để duy trì thai. Đến tuần 36, biến chứng nguy hiểm xuất hiện.

Sa dây rốn là biến chứng tối khẩn, có thể khiến thai nhi mất oxy và ngừng tim chỉ trong vài phút. Ca bệnh lập tức được hội chẩn với TS.BS Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh, sau đó chuyển gấp lên phòng mổ.

Cap cuu san phu anh 2

Sau gần 3 tiếng phẫu thuật, mẹ tròn con vuông, khối u được xử lý triệt để, tử cung được bảo tồn nguyên vẹn.

Ngay trên cáng cấp cứu, một bác sĩ đã dùng tay nâng ngôi thai, giữ cho dây rốn không bị chèn ép, đảm bảo máu vẫn lưu thông tới thai nhi trong suốt quá trình di chuyển.

Khi bước vào phòng mổ, mục tiêu duy nhất của đội ngũ y bác sĩ là lấy thai nhanh nhất có thể để tránh tình trạng suy thai cấp. Tuy nhiên, khối u xơ khổng lồ khiến tử cung bó chặt, ối đã vỡ nên mọi thao tác đều trở nên khó khăn.

"Chúng tôi phải rất thận trọng để không làm tổn thương thai nhi", TS.BS Vũ Văn Khanh, Phó trưởng khoa Đẻ, người trực tiếp phẫu thuật chia sẻ.

Chỉ sau ít phút căng thẳng, bé trai nặng 2,4 kg cất tiếng khóc to và được chuyển ngay đến Trung tâm Sơ sinh để theo dõi đặc biệt.

Tuy nhiên, hành trình của ê-kíp chưa dừng lại. Khối u xơ viêm dính phức tạp vào thành tử cung và các tổ chức xung quanh khiến việc bóc tách chảy máu liên tục, đòi hỏi bác sĩ phải kiên trì kiểm soát và khâu cầm máu tỉ mỉ để bảo tồn tử cung cho người mẹ.

Sau gần 3 tiếng phẫu thuật, mẹ tròn con vuông, khối u được xử lý triệt để, tử cung được bảo tồn nguyên vẹn.

"Với những khối u lớn, điều khó nhất là kiểm soát chảy máu và giữ nguyên cấu trúc tử cung. Đây là lần sinh đầu của bệnh nhân, nên chúng tôi phải tính toán từng đường khâu để giữ khả năng sinh sản trong tương lai", TS.BS Vũ Văn Khanh cho hay.

Phương Anh

Ảnh: BVCC

Cấp cứu sản phụ mang thai sinh con sản phụ u xơ tử cung

