Thói quen rửa mũi tưởng tốt lại khiến con tổn thương

  • Thứ tư, 8/10/2025 20:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, những sai lầm nhỏ như xịt mạnh hay hút mũi cho trẻ không đúng có thể gây hậu quả lớn.

Nhiều phụ huynh có thói quen dùng xi lanh hoặc dụng cụ hút mũi để làm sạch mũi cho con mỗi khi trẻ bị ngạt, sổ mũi. Ảnh: Today.line.

Nhiều phụ huynh có thói quen dùng xi lanh hoặc dụng cụ hút mũi để làm sạch mũi cho con mỗi khi trẻ bị ngạt, sổ mũi. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), đây là những cách làm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu thực hiện không đúng cách.

Bác sĩ Khanh cho biết sai lầm phổ biến nhất là việc dùng xi lanh xịt nước muối vào mũi trẻ từ bên này sang bên kia. Việc xịt mạnh và nhanh có thể khiến trẻ bị sặc, đau hoặc thậm chí gây trầy xước niêm mạc mũi - vùng da rất mỏng và nhạy cảm. Ngoài ra, nhiều người còn dùng lại xi lanh nhiều lần, khiến dụng cụ này trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn, không còn đảm bảo vệ sinh.

Một sai lầm khác là lạm dụng dụng cụ hút mũi. "Mũi trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nếu ống hút không vừa khít, việc hút dịch không chỉ kém hiệu quả mà còn có thể làm tổn thương niêm mạc”, bác sĩ Khanh cho biết. Ông nhấn mạnh trong bệnh viện, các dụng cụ hút đều được tiệt trùng tuyệt đối; nếu cha mẹ dùng thiết bị không sạch, trẻ có nguy cơ bị trầy xước hoặc nhiễm trùng mũi rất cao.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chỉ những trường hợp trẻ bị ngạt nặng, khó thở mới cần can thiệp hút mũi. Còn thông thường, cha mẹ chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý để làm loãng dịch mũi. Sau đó, có thể dùng "bấc sâu kèn" - một mảnh giấy mềm hoặc bông thấm nước, cuộn đầu nhỏ và đầu lớn, đưa nhẹ vào mũi để hút ẩm và kéo dịch ra. Cách này an toàn, đơn giản mà vẫn mang lại hiệu quả tương tự dụng cụ hút.

Nếu trẻ quá khó chịu, ngạt mũi kéo dài hoặc có dấu hiệu khó thở, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ xử trí đúng cách. "Tuyệt đối không nên tự xịt, hút mũi mạnh tại nhà, vì chỉ một động tác sai cũng có thể khiến trẻ tổn thương hoặc nhiễm trùng nặng", bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Đường ngập sâu, CSGT bế bệnh nhân ung thư máu đến viện

Giữa cơn mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 khiến đường phố Hà Nội ngập sâu, hình ảnh chiến sĩ CSGT bế bệnh nhân đến Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương khiến nhiều người xúc động.

8 giờ trước

Cách 'tổ sâu' ung thư phá hủy lá gan

Ung thư gan được xem là "kẻ giết người thầm lặng", khó điều trị và dễ tái phát. Bệnh tiến triển âm thầm, phác đồ phức tạp, chi phí cao khiến hành trình chữa trị thêm gian nan.

27:1607 hôm qua

Loại vi khuẩn gây ngộ độc cấp tính, vẫn 'sống sót' dù được nấu chín

40 học sinh phải nhập viện sau bữa ăn bán trú tại Quảng Trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy thủ phạm là một loại vi khuẩn đặc biệt, có thể "sống sót" dù đã được nấu chín.

29:1716 hôm qua

    Bao cao su co lam giam cam giac khi quan he? hinh anh

    Bao cao su có làm giảm cảm giác khi quan hệ?

    41 phút trước 21:41 8/10/2025

    0

    Bao cao su là biện pháp giúp phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng nhiều người cho rằng nó làm giảm khoái cảm khi quan hệ.

    Co nen quay lai an mo lon hoan toan? hinh anh

    Có nên quay lại ăn mỡ lợn hoàn toàn?

    1 giờ trước 21:01 8/10/2025

    0

    Thời gian gần đây, do lo ngại về dầu ăn tái chế, dầu công nghiệp không rõ nguồn gốc nên nhiều gia đình có xu hướng quay lại dùng mỡ lợn với lý do "ăn cho yên tâm".

    Choc ong vo ve, hai be gap nan, mot tu vong hinh anh

    Chọc ong vò vẽ, hai bé gặp nạn, một tử vong

    4 giờ trước 18:35 8/10/2025

    0

    Bé trai ở Gia Lai bị ong vò vẽ đốt 35 mũi, rơi vào tình trạng suy gan, suy thận và suy hô hấp cấp. Nhờ sự phối hợp cấp cứu từ xa giữa hai bệnh viện, em đã được cứu sống kịp thời.

