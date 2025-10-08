Thói quen rửa mũi tưởng tốt lại khiến con tổn thương

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, những sai lầm nhỏ như xịt mạnh hay hút mũi cho trẻ không đúng có thể gây hậu quả lớn.

Nhiều phụ huynh có thói quen dùng xi lanh hoặc dụng cụ hút mũi để làm sạch mũi cho con mỗi khi trẻ bị ngạt, sổ mũi. Ảnh: Today.line.

Nhiều phụ huynh có thói quen dùng xi lanh hoặc dụng cụ hút mũi để làm sạch mũi cho con mỗi khi trẻ bị ngạt, sổ mũi. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), đây là những cách làm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu thực hiện không đúng cách.

Bác sĩ Khanh cho biết sai lầm phổ biến nhất là việc dùng xi lanh xịt nước muối vào mũi trẻ từ bên này sang bên kia. Việc xịt mạnh và nhanh có thể khiến trẻ bị sặc, đau hoặc thậm chí gây trầy xước niêm mạc mũi - vùng da rất mỏng và nhạy cảm. Ngoài ra, nhiều người còn dùng lại xi lanh nhiều lần, khiến dụng cụ này trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn, không còn đảm bảo vệ sinh.

Một sai lầm khác là lạm dụng dụng cụ hút mũi. "Mũi trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nếu ống hút không vừa khít, việc hút dịch không chỉ kém hiệu quả mà còn có thể làm tổn thương niêm mạc”, bác sĩ Khanh cho biết. Ông nhấn mạnh trong bệnh viện, các dụng cụ hút đều được tiệt trùng tuyệt đối; nếu cha mẹ dùng thiết bị không sạch, trẻ có nguy cơ bị trầy xước hoặc nhiễm trùng mũi rất cao.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chỉ những trường hợp trẻ bị ngạt nặng, khó thở mới cần can thiệp hút mũi. Còn thông thường, cha mẹ chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý để làm loãng dịch mũi. Sau đó, có thể dùng "bấc sâu kèn" - một mảnh giấy mềm hoặc bông thấm nước, cuộn đầu nhỏ và đầu lớn, đưa nhẹ vào mũi để hút ẩm và kéo dịch ra. Cách này an toàn, đơn giản mà vẫn mang lại hiệu quả tương tự dụng cụ hút.

Nếu trẻ quá khó chịu, ngạt mũi kéo dài hoặc có dấu hiệu khó thở, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ xử trí đúng cách. "Tuyệt đối không nên tự xịt, hút mũi mạnh tại nhà, vì chỉ một động tác sai cũng có thể khiến trẻ tổn thương hoặc nhiễm trùng nặng", bác sĩ Khanh khuyến cáo.