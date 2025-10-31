TP.HCM đề xuất sáp nhập, giải thể loạt cơ sở y tế

Sở Y tế TP.HCM vừa hoàn chỉnh phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy y tế công lập. Trong đó, đề xuất sáp nhập bệnh viện, giải thể trung tâm và chuyển giao 168 Trạm Y tế về chính quyền cấp xã, phường.

TP.HCM sẽ sắp xếp lại toàn diện đơn vị y tế công lập. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Y tế TP.HCM vừa hoàn chỉnh phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp y tế công lập, trình Thành ủy và UBND Thành phố xem xét, quyết định. Phương án này được xây dựng căn cứ Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9 và Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/9 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Hợp nhất bộ máy sau khi mở rộng địa giới hành chính

Báo cáo của Sở Y tế TP.HCM nêu rõ, sau khi hợp nhất Sở Y tế TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 1/7 của UBND Thành phố, Sở Y tế có 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 124 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc kể từ ngày 1/7.

Ở giai đoạn 2, thực hiện Công văn số 93/UBND-VX ngày 8/7 của UBND Thành phố, ngành y tế đã hợp nhất 3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 3 Trung tâm Giám định y khoa và 3 Trung tâm Pháp y của ba tỉnh/thành phố thành 3 Trung tâm duy nhất tại TP.HCM.

Đồng thời, 38 Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố được chuyển đổi thành 38 Trung tâm Y tế khu vực (gồm 13 Trung tâm có giường bệnh nội trú và 25 Trung tâm không có giường bệnh nội trú).

Chức năng điều trị nội trú tại các Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng và Cần Giờ được chuyển giao cho các bệnh viện tuyến trên. Hệ thống 443 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu cũng được tổ chức lại thành 168 Trạm Y tế gắn với 296 điểm y tế trực thuộc.

Hợp nhất 3 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM. Ảnh: HCDC.

Kể từ ngày 1/9, Sở Y tế có 118 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, giảm 6 đơn vị so với thời điểm 1/7. Trong 118 đơn vị này, có 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 5 trung tâm chuyên ngành và y tế dự phòng, 38 Trung tâm Y tế khu vực và 15 Trung tâm thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Về mức độ tự chủ tài chính, có 7 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1), 45 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2), 48 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (nhóm 3) và 17 đơn vị do ngân sách đảm bảo toàn bộ (nhóm 4). Ngoài ra có Viện Tim là đơn vị y tế hợp tác với Hiệp hội Alain Carpentier (Pháp).

Giải thể loạt cơ sở y tế

Sở Y tế TP.HCM đề xuất cơ cấu lại hoặc giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

Đối với các bệnh viện, Sở đề xuất sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định kể từ ngày 1/1/2026. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ được thành lập tại xã Cần Giờ trên cơ sở tiếp nhận chức năng điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ, dự kiến trong tháng 10.

Các bệnh viện thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) như Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí được đề xuất không sáp nhập mà giao Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ toàn diện.

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu sẽ do Bệnh viện Nhân dân Gia Định chịu trách nhiệm hỗ trợ toàn diện. Đồng thời, Sở Y tế đang kiểm tra toàn diện Bệnh viện đa khoa Bà Rịa để xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhằm phát triển mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên sâu, Sở Y tế đề xuất giao cơ sở nhà đất Bệnh viện Lê Lợi (cũ) cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương triển khai cơ sở 2 về sản phụ khoa. Cơ sở nhà đất Bệnh viện Bà Rịa (cũ) giao cho Bệnh viện Ung Bướu triển khai cơ sở 2.

Đối với Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Bình Dương và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương, Sở Y tế đề xuất giao Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tâm thần triển khai cơ sở 2 và cơ sở 4 tương ứng.

Ngoài ra, Sở Y tế đang thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM để nghiên cứu đề xuất sáp nhập thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Đối với 15 Trung tâm An sinh xã hội trực thuộc, Sở Y tế đề xuất giải thể Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức, dự kiến trong quý I năm 2026 sau khi kết thúc thời gian thí điểm, nhằm đảm bảo tinh gọn đầu mối. 14 Trung tâm còn lại sẽ tạm thời giữ nguyên tổ chức và hoạt động, Sở sẽ khảo sát, đánh giá toàn diện để xây dựng phương án sắp xếp trong năm 2026.

Đối với chỉ tiêu chuyển trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa cấp huyện về trực thuộc Sở Y tế, Ngành Y tế Thành phố đã hoàn thành việc chuyển 38 Trung tâm Y tế cấp huyện thành 38 Trung tâm Y tế khu vực và 19 bệnh viện đa khoa cấp huyện đã trực thuộc Sở Y tế và đổi tên.

Trong giai đoạn tiếp theo, Sở Y tế đề xuất một thay đổi mang tính đột phá, thành lập 168 Trạm Y tế phường, xã, đặc khu là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu kể từ ngày 1/1/2026. Trạm Y tế sẽ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Theo đó, 25 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh sẽ được giải thể sau khi chuyển giao toàn bộ nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính cho các Trạm Y tế. 13 Trung tâm Y tế có giường bệnh sẽ chuyển giao một phần chức năng y tế dự phòng cho Trạm Y tế, nhưng tiếp tục duy trì chức năng điều trị nội trú và khám, chữa bệnh tuyến cơ sở do nằm ở các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) còn thiếu cơ sở y tế tuyến trên.

Các trung tâm này sẽ được xem xét nâng thành bệnh viện hoặc sắp xếp thành cơ sở 2 của các bệnh viện phù hợp.

Sau khi sắp xếp, Sở Y tế dự kiến sẽ còn 91 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, giảm 27 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Đồng thời, UBND Thành phố sẽ thành lập mới 168 đơn vị sự nghiệp công lập (là Trạm Y tế xã, phường, đặc khu) trực thuộc 168 UBND, phường, đặc khu.

Về y tế chuyên sâu, thành phố đã vượt yêu cầu tối thiểu khi có 27/60 bệnh viện công lập đạt cấp chuyên sâu và 7 bệnh viện có khoa Lão khoa. Sở Y tế cũng đang xây dựng đề án Phát triển các loại hình nhà dưỡng lão nhằm thích ứng với quá trình già hóa dân số.

Trong đó có 5 loại hình dự kiến gồm cơ sở dưỡng lão dành cho người cao tuổi tự sống độc lập, cần hỗ trợ hàng ngày, cần hỗ trợ điều dưỡng chuyên môn, cần hỗ trợ về sa sút trí tuệ và cơ sở chăm sóc cuối đời.