Trẻ đi ngoài phân đen, nôn ra máu là bệnh gì?

Trong nhiều trường hợp trẻ bị đi ngoài, nôn ra máu có thể lành tính nhưng cũng có trường hợp cần cấp cứu kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Trẻ em nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc phân máu kèm theo các biểu hiện khác như đau bụng, ợ hơi, ợ chua, ăn kém, mệt mỏi, sụt cân, da xanh xao cần cảnh giác với xuất huyết tiêu hóa. Trong nhiều trường hợp có thể lành tính nhưng cũng có trường hợp cần cấp cứu kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa ở trẻ em

Trẻ bị xuất huyết tiêu hóa trên có thể là do các nguyên nhân sau:

Viêm, loét thực quản

Vỡ giãn tĩnh mạch thực quản trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa

Hội chứng Mallory Weiss

Viêm dạ dày tá tràng trong ngộ độc, stress, Schönlein Henoch, dị ứng thức ăn, thuốc, hội chứng huyết tán urê cao

Loét dạ dày tá tràng

Chảy máu đường mật

Dị vật tiêu hóa

Trẻ bị xuất huyết tiêu hóa dưới có thể là do các nguyên nhân:

Xuất huyết tiêu hóa do nguyên nhân tại ruột non

U máu ruột non

Viêm ruột hoại tử

Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do các vi khuẩn, ký sinh trùng xâm nhập vào niêm mạc ruột

Lồng ruột

Viêm loét túi thừa Meckel

Schönlein Henoch

Xuất huyết tiêu hóa do nguyên nhân đại tràng, trực tràng:

Viêm đại tràng chảy máu, bệnh Crohn

Polyp đại, trực tràng

Viêm trực tràng, đại tràng do nhiễm khuẩn

Viêm ruột non hoại tử ở trẻ lớn

Viêm đại tràng do dị ứng thức ăn

Nứt hậu môn

Chảy máu hậu môn trực tràng

Trẻ đi ngoài phân đen, phân máu, nôn ra máu cần cảnh giác với xuất huyết tiêu hóa.

Dấu hiệu nhận biết xuất huyết tiêu hóa ở trẻ em

Trẻ xuất hiện các triệu chứng nôn trớ, tiêu chảy, sốt hoặc có tiền sử tiếp xúc với người có triệu chứng tương tự gợi ý nguyên nhân nhiễm khuẩn.

Đi ngoài phân máu kèm theo nôn nhiều hoặc các biểu hiện của tắc ruột gợi ý bệnh lý do xoắn trung tràng, lồng ruột hoặc viêm ruột hoại tử đặc biệt ở trẻ sơ sinh.

Nôn tái diễn hoặc nôn mạnh gợi ý hội chứng Mallory-Weiss.

Tiền sử gia đình có người bị loét dạ dày tá tràng.

Tiền sử sử dụng thuốc kháng viêm non-steroid (NSAID), steroid, tetracycline, các chất ăn mòn, dị vật tiêu hóa có thể gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa gây biểu hiện nôn máu lẫn với các chất nôn.

Tiền sử vàng da kéo dài, dễ chảy máu hoặc xuất huyết, phân bạc màu gợi ý bệnh lý gan mật.

Tiền sử đi ngoài phân máu tái đi tái lại với vệt máu bao dọc khuôn phân gợi ý nguyên nhân polyp.

Tiền sử sử dụng kháng sinh gợi ý nguyên nhân viêm đại tràng liên quan đến sử dụng kháng sinh và Clostridium difficile.

Tiền sử sử dụng các thuốc làm cho phân có màu đen: sắt, bismuth…

Xuất huyết tiêu hóa là một bệnh lý tiêu hóa thường xảy ra ở trẻ em. Trong nhiều trường hợp có thể lành tính nhưng trong nhiều trường hợp cần đến bệnh viện can thiệp, cấp cứu kịp thời để tránh biến chứng và nguy hiểm tính mạng.

Khi nào cần cho trẻ đến viện?

Cha mẹ cho trẻ đến bệnh viện để khám khi trẻ có các dấu hiệu sau:

Trẻ xuất hiện tình trạng thiếu máu: hoa mắt chóng mặt, da xanh, mệt mỏi

Trẻ ăn, uống kém hoặc không chịu ăn

Đau bụng thượng vị, ợ hơi, ợ chua

Vàng da vàng mắt, bụng chướng hoặc to hơn bình thường

Khát nước nhiều

Trẻ nôn ra máu

Phân có máu.