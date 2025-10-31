Trẻ đi ngoài phân đen, nôn ra máu là bệnh gì?

Trẻ em nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc phân máu kèm theo các biểu hiện khác như đau bụng, ợ hơi, ợ chua, ăn kém, mệt mỏi, sụt cân, da xanh xao cần cảnh giác với xuất huyết tiêu hóa. Trong nhiều trường hợp có thể lành tính nhưng cũng có trường hợp cần cấp cứu kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm tính mạng.
Nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa ở trẻ em
Trẻ bị xuất huyết tiêu hóa trên có thể là do các nguyên nhân sau:
- Viêm, loét thực quản
- Vỡ giãn tĩnh mạch thực quản trong hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa
- Hội chứng Mallory Weiss
- Viêm dạ dày tá tràng trong ngộ độc, stress, Schönlein Henoch, dị ứng thức ăn, thuốc, hội chứng huyết tán urê cao
- Loét dạ dày tá tràng
- Chảy máu đường mật
- Dị vật tiêu hóa
Trẻ bị xuất huyết tiêu hóa dưới có thể là do các nguyên nhân:
- Xuất huyết tiêu hóa do nguyên nhân tại ruột non
- U máu ruột non
- Viêm ruột hoại tử
- Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do các vi khuẩn, ký sinh trùng xâm nhập vào niêm mạc ruột
- Lồng ruột
- Viêm loét túi thừa Meckel
- Schönlein Henoch
Xuất huyết tiêu hóa do nguyên nhân đại tràng, trực tràng:
- Viêm đại tràng chảy máu, bệnh Crohn
- Polyp đại, trực tràng
- Viêm trực tràng, đại tràng do nhiễm khuẩn
- Viêm ruột non hoại tử ở trẻ lớn
- Viêm đại tràng do dị ứng thức ăn
- Nứt hậu môn
- Chảy máu hậu môn trực tràng
|
Trẻ đi ngoài phân đen, phân máu, nôn ra máu cần cảnh giác với xuất huyết tiêu hóa.
Dấu hiệu nhận biết xuất huyết tiêu hóa ở trẻ em
- Trẻ xuất hiện các triệu chứng nôn trớ, tiêu chảy, sốt hoặc có tiền sử tiếp xúc với người có triệu chứng tương tự gợi ý nguyên nhân nhiễm khuẩn.
- Đi ngoài phân máu kèm theo nôn nhiều hoặc các biểu hiện của tắc ruột gợi ý bệnh lý do xoắn trung tràng, lồng ruột hoặc viêm ruột hoại tử đặc biệt ở trẻ sơ sinh.
- Nôn tái diễn hoặc nôn mạnh gợi ý hội chứng Mallory-Weiss.
- Tiền sử gia đình có người bị loét dạ dày tá tràng.
- Tiền sử sử dụng thuốc kháng viêm non-steroid (NSAID), steroid, tetracycline, các chất ăn mòn, dị vật tiêu hóa có thể gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa gây biểu hiện nôn máu lẫn với các chất nôn.
- Tiền sử vàng da kéo dài, dễ chảy máu hoặc xuất huyết, phân bạc màu gợi ý bệnh lý gan mật.
- Tiền sử đi ngoài phân máu tái đi tái lại với vệt máu bao dọc khuôn phân gợi ý nguyên nhân polyp.
- Tiền sử sử dụng kháng sinh gợi ý nguyên nhân viêm đại tràng liên quan đến sử dụng kháng sinh và Clostridium difficile.
- Tiền sử sử dụng các thuốc làm cho phân có màu đen: sắt, bismuth…
Xuất huyết tiêu hóa là một bệnh lý tiêu hóa thường xảy ra ở trẻ em. Trong nhiều trường hợp có thể lành tính nhưng trong nhiều trường hợp cần đến bệnh viện can thiệp, cấp cứu kịp thời để tránh biến chứng và nguy hiểm tính mạng.
Khi nào cần cho trẻ đến viện?
Cha mẹ cho trẻ đến bệnh viện để khám khi trẻ có các dấu hiệu sau:
- Trẻ xuất hiện tình trạng thiếu máu: hoa mắt chóng mặt, da xanh, mệt mỏi
- Trẻ ăn, uống kém hoặc không chịu ăn
- Đau bụng thượng vị, ợ hơi, ợ chua
- Vàng da vàng mắt, bụng chướng hoặc to hơn bình thường
- Khát nước nhiều
- Trẻ nôn ra máu
- Phân có máu.
Súng, vi trùng và thép
Trong lịch sử loài người, đậu mùa, cúm, lao, sốt rét, dịch hạch, sở và dịch tả đều là những bệnh truyền nhiễm tiến hóa từ căn bệnh ở loài vật. Đến nay, ta lần ngược về lịch sử để xem sản xuất lương thực đã nảy sinh như thế nào ở một ít trung tâm và từ đó đã bành trướng nhanh chậm khác nhau đến thế nào sang các khu vực khác. Những khác biệt địa lý đó chính là lời đáp hệ trọng và tối hậu cho câu hỏi của Yali về việc tại sao dân tộc này lại khác dân tộc khác đến vậy về sức mạnh và sự dồi dào sung túc.Cuốn sách Súng, vi trùng và thép là lược sử về các xã hội của loài người trong khoảng 13.000 năm trở lại đây. Tác giả tập trung tìm lời giải cho câu hỏi: “Tại sao lịch sử đã diễn ra trên mỗi châu lục một khác?”.