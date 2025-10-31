Loạt bệnh viện, phòng khám ở TP.HCM ngưng khám bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT vẫn được bảo đảm, dù một số cơ sở y tế đã chấm dứt hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm.

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh ngưng khám bệnh bằng BHYT. Ảnh: BVMA.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa hoàn tất việc rà soát, cập nhật danh sách cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên hệ thống, nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác và quyền lợi của người tham gia. Động thái này được thực hiện định kỳ để loại bỏ những cơ sở không còn đáp ứng điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, việc rà soát giúp người dân tránh đăng ký khám chữa bệnh tại những cơ sở “không hợp lệ”, hạn chế rủi ro bị từ chối tiếp nhận hoặc phát sinh tranh chấp khi khám chữa bệnh.

"Đây là bước cập nhật thường xuyên, nhằm công bố danh sách minh bạch, đúng thực tế và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế", bà Hằng nói.

Trước lo ngại của người dân về việc bị ảnh hưởng khi cơ sở đăng ký ban đầu ngưng hợp đồng, bà Hằng khẳng định quyền lợi khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

Những người đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở ngưng hợp đồng sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động chuyển sang cơ sở y tế khác đang còn hợp đồng, đảm bảo tiếp tục được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM. Ảnh: BHXH HCM.

Nếu người dân không muốn khám tại cơ sở được chuyển, họ có thể đổi sang nơi khác. Việc đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tháng 1, 4, 7, 10) và hoàn toàn miễn phí.

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú, thông qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoặc nhờ đơn vị sử dụng lao động thực hiện.

Trong tháng 10, một số cơ sở y tế tại TP.HCM đã chấm dứt hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm:

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh

Phòng khám đa khoa cơ sở 2, Bệnh viện đa khoa Gò Vấp

Bệnh viện Phương Đông

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh

Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang

Phòng khám đa khoa Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Sài Gòn Healthcare

Trạm Y tế Cơ quan thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Phòng khám đa khoa Bình An (372 Hùng Vương, phường Tam Long)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã thực hiện rà soát, lập danh sách người tham gia tại các cơ sở trên để chủ động chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu sang cơ sở lân cận thuận tiện hơn.

Người dân có thể dễ dàng kiểm tra nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu của mình qua nhiều kênh khác nhau. Cụ thể, có thể truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ baohiemxahoi.gov.vn, tra cứu trên ứng dụng VssID hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội và tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Ngoài ra, người tham gia có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế điện tử hiển thị trên ứng dụng VssID hoặc VNeID khi đi khám chữa bệnh, thay thế hoàn toàn cho thẻ bảo hiểm y tế giấy.