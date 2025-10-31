Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Vinamilk lên tiếng về việc KOL hoá trang sữa 'Ông Thọ Halloween'

  • Thứ sáu, 31/10/2025 10:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mới đây, Vinamilk ra thông báo chính thức liên quan đến việc người nổi tiếng sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ để hóa trang dịp Halloween mà không được đồng ý.

Quỳnh Anh Shyn vấp tranh cãi khi cùng bạn bè xây dựng hình ảnh Ông Thọ - hình ảnh gắn liền với dòng sản phẩm sữa đặc cùng tên thuộc sở hữu của Vinamilk. Ảnh: Quỳnh Anh Shyn.

Theo thông cáo, doanh nghiệp gửi lời cảm ơn đến người tiêu dùng, khách hàng và các KOLs đã yêu mến thương hiệu, đồng thời khẳng định hình tượng Ông Thọ là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vinamilk.

"Trong những ngày gần đây, chúng tôi ghi nhận một số nội dung hoa trang Halloween sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ - vốn là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vinamilk - được đăng tải trên mạng xã hội. Chúng tôi khẳng định đây không phải là những hoạt động truyền thông hay hình ảnh xuất phát từ Vinamilk hoặc có sự cho phép chính thức của Vinamilk. Trong đó, Vinamilk nhận thấy có những hình ảnh, nội dung không phù hợp với bản sắc nhãn hiệu", thông cáo nêu.

Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo hình ảnh thương hiệu được sử dụng đúng cách, Vinamilk đề nghị các cá nhân, tổ chức dừng việc sử dụng nhân vật Ông Thọ khi chưa được chấp thuận; đồng thời khuyến khích gửi văn bản hợp tác chính thức nếu có nhu cầu. Doanh nghiệp cũng mong muốn những bên liên quan chủ động đính chính công khai các nội dung đã đăng tải.

Vinamilk anh 1

Nguyên văn bài đăng của Vinamilk.

Vinamilk cho biết luôn sẵn sàng hợp tác với các cá nhân, tổ chức có thiện chí, cùng lan tỏa những giá trị tích cực và phát triển bền vững.

Trước đó, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh hóa trang thành nhân vật Ông Thọ - biểu tượng quen thuộc của dòng sữa đặc Vinamilk. Nữ fashionista xuất hiện với mái tóc bạc, râu dài, cầm gậy và hồ lô vàng, bên cạnh hai "tiểu đồng" Saabirose và Liu Grace. Tuy nhiên, màn hóa thân này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Sau khi Vinamilk phát đi thông cáo, Quỳnh Anh Shyn đã đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân. "Hôm nay, Shyn nhận được nhiều góp ý xoay quanh bộ ảnh hóa trang nhân dịp Halloween. Bên cạnh những lời khen, Shyn cũng đọc được nhiều nhận xét chân thành về ý tưởng lần này", cô viết.

Quỳnh Anh Shyn nói thêm, cô luôn xem Halloween là dịp để mọi người được sáng tạo và vui chơi, song thừa nhận bản thân cần cẩn trọng hơn trong việc thể hiện ý tưởng, đặc biệt khi có thể khiến một số khán giả cảm thấy không thoải mái. Sau khi cùng ê-kíp xem xét lại, cô quyết định gỡ bỏ hình ảnh để tránh gây hiểu lầm hay tranh luận không cần thiết.

Cuốn sách "Cơ thể phi tuổi tác tâm trí phi thời gian" mang đến cho độc giả nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến quá trình lão hóa của con người. Chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng những phương pháp rất đơn giản.

Một bệnh đại tràng đang âm thầm tấn công người trẻ

Nghiên cứu cho thấy các trường hợp mắc viêm túi thừa nghiêm trọng đang ngày càng gia tăng ở người dưới 50 tuổi.

4 giờ trước

'Đơn thuốc ChatGPT' lan truyền trên mạng, bác sĩ nói gì?

Hình ảnh người dân mang "đơn thuốc ChatGPT" đến nhà thuốc để mua đang gây bão mạng, khiến giới chuyên môn lo ngại về trào lưu tự điều trị bằng trí tuệ nhân tạo.

16 giờ trước

Suýt mất cánh tay vì biến chứng nguy hiểm sau khi bị muỗi đốt

Sau vài ngày sốt cao liên tục, thanh niên 25 tuổi bất ngờ sưng đau dữ dội cánh tay trái. Kết quả cho thấy anh mắc sốt xuất huyết biến chứng hiếm gặp, suýt mất chức năng tay.

24 giờ trước

Phương Anh

Vinamilk sữa ông Thọ Halloween Quỳnh Anh Shyn

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý