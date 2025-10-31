Vinamilk lên tiếng về việc KOL hoá trang sữa 'Ông Thọ Halloween'

Mới đây, Vinamilk ra thông báo chính thức liên quan đến việc người nổi tiếng sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ để hóa trang dịp Halloween mà không được đồng ý.

Quỳnh Anh Shyn vấp tranh cãi khi cùng bạn bè xây dựng hình ảnh Ông Thọ - hình ảnh gắn liền với dòng sản phẩm sữa đặc cùng tên thuộc sở hữu của Vinamilk. Ảnh: Quỳnh Anh Shyn.

Theo thông cáo, doanh nghiệp gửi lời cảm ơn đến người tiêu dùng, khách hàng và các KOLs đã yêu mến thương hiệu, đồng thời khẳng định hình tượng Ông Thọ là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vinamilk.

"Trong những ngày gần đây, chúng tôi ghi nhận một số nội dung hoa trang Halloween sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ - vốn là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vinamilk - được đăng tải trên mạng xã hội. Chúng tôi khẳng định đây không phải là những hoạt động truyền thông hay hình ảnh xuất phát từ Vinamilk hoặc có sự cho phép chính thức của Vinamilk. Trong đó, Vinamilk nhận thấy có những hình ảnh, nội dung không phù hợp với bản sắc nhãn hiệu", thông cáo nêu.

Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo hình ảnh thương hiệu được sử dụng đúng cách, Vinamilk đề nghị các cá nhân, tổ chức dừng việc sử dụng nhân vật Ông Thọ khi chưa được chấp thuận; đồng thời khuyến khích gửi văn bản hợp tác chính thức nếu có nhu cầu. Doanh nghiệp cũng mong muốn những bên liên quan chủ động đính chính công khai các nội dung đã đăng tải.

Nguyên văn bài đăng của Vinamilk.

Vinamilk cho biết luôn sẵn sàng hợp tác với các cá nhân, tổ chức có thiện chí, cùng lan tỏa những giá trị tích cực và phát triển bền vững.

Trước đó, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh hóa trang thành nhân vật Ông Thọ - biểu tượng quen thuộc của dòng sữa đặc Vinamilk. Nữ fashionista xuất hiện với mái tóc bạc, râu dài, cầm gậy và hồ lô vàng, bên cạnh hai "tiểu đồng" Saabirose và Liu Grace. Tuy nhiên, màn hóa thân này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Sau khi Vinamilk phát đi thông cáo, Quỳnh Anh Shyn đã đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân. "Hôm nay, Shyn nhận được nhiều góp ý xoay quanh bộ ảnh hóa trang nhân dịp Halloween. Bên cạnh những lời khen, Shyn cũng đọc được nhiều nhận xét chân thành về ý tưởng lần này", cô viết.

Quỳnh Anh Shyn nói thêm, cô luôn xem Halloween là dịp để mọi người được sáng tạo và vui chơi, song thừa nhận bản thân cần cẩn trọng hơn trong việc thể hiện ý tưởng, đặc biệt khi có thể khiến một số khán giả cảm thấy không thoải mái. Sau khi cùng ê-kíp xem xét lại, cô quyết định gỡ bỏ hình ảnh để tránh gây hiểu lầm hay tranh luận không cần thiết.