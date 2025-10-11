Khung cảnh hoành tráng tại bệnh viện nghìn tỷ mới của TP.HCM

Hiện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi có 20 khoa chuyên môn và 9 phòng chức năng, với hơn 1.100 nhân viên y tế. Tỷ lệ bác sĩ có trình độ chuyên khoa I, II đạt 64,2%, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng điều trị. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận hơn 600.000 lượt khám và điều trị; riêng năm 2024 ghi nhận khoảng 528.000 lượt ngoại trú và 57.000 lượt nội trú. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho tuyến cuối, đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân khu vực Tây Bắc TP.HCM.