Khung cảnh hoành tráng tại bệnh viện nghìn tỷ mới của TP.HCM

Giữa xã Tân An Hội, tòa nhà cao tầng hiện đại nổi bật giữa mảng xanh vùng ven, như điểm nhấn mới của khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Công trình mang ý nghĩa đặc biệt, là dự án y tế trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phản chiếu nỗ lực mở rộng hạ tầng y tế, nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân thành phố.
Trên khu đất hơn 60.000 m², khối nhà bệnh viện vươn cao giữa nền trời xanh Củ Chi, như điểm nhấn mới của vùng cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Công trình đạt chuẩn hạng I, gồm 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, liên kết hài hòa giữa khối khám, điều trị và nội trú hiện đại. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.854 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, bệnh viện là biểu tượng cho sự đầu tư nghiêm túc và bền vững vào sức khỏe cộng đồng.
Bệnh viện được xây dựng với quy mô 1.000 giường, trong đó 500 giường lưu trú đạt tiêu chuẩn hiện đại. Hệ thống chuyên khoa sâu sẽ được phát triển, cùng thiết bị y khoa tiên tiến và đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao.
Hệ thống công nghệ thông tin đang được hoàn thiện. Phần mềm quản lý bệnh viện HIS, bệnh án điện tử, PACS và Telemedicine sẽ giúp kết nối dữ liệu nhanh, giảm thời gian chờ cho người bệnh. Mỗi bước chuyển đổi số là nền tảng cho một bệnh viện vận hành thông minh và minh bạch.
Hành lang khu khám nội tim mạch rộng rãi với tông màu xanh - vàng dịu mắt. Không gian thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên, thể hiện thiết kế thân thiện, hướng đến sự thoải mái và an toàn cho người bệnh.
Hành lang khu khoa phòng chức năng được thiết kế rộng, thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên để tăng hiệu quả chiếu sáng và đảm bảo vệ sinh. Tay vịn dọc lối đi hỗ trợ bệnh nhân di chuyển thuận tiện, an toàn.
Khu vực đón tiếp và hướng dẫn bệnh nhân được thiết kế rộng, thông thoáng, sử dụng ánh sáng tự nhiên và hệ màu đồng bộ. Quầy tiếp nhận trang bị màn hình điện tử hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn bệnh nhân nhanh và chính xác.
Hệ thống hành lang, khu chờ và các phòng khám được bố trí rộng, thoáng và khoa học, bảo đảm luồng di chuyển thuận tiện cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Mỗi hạng mục thiết kế đều chú trọng tính công năng và an toàn, hướng tới không gian khám chữa bệnh hiện đại, thân thiện với người sử dụng.
Bệnh viện đặt mục tiêu làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật thần kinh cột sống, nội soi can thiệp và phẫu thuật sọ não. Việc triển khai thành công các kỹ thuật này giúp mở rộng năng lực điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho người dân.
Phòng mổ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị hệ thống treo trần hiện đại cung cấp khí y tế và nguồn điện an toàn, giúp loại bỏ dây cáp dưới sàn và tối ưu không gian thao tác. Đèn mổ LED chuyên dụng bảo đảm ánh sáng rõ nét trong suốt quá trình phẫu thuật. Hạ tầng thông minh cho phép tích hợp linh hoạt các thiết bị công nghệ cao trong tương lai.
Không gian phòng bệnh được thiết kế rộng rãi, sáng sủa, sàn phủ vật liệu chống trơn trượt, bảo đảm tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn.
Lãnh đạo TP.HCM và Sở Y tế đã đến thăm các khu vực trọng điểm của bệnh viện, ghi nhận nỗ lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là phòng mổ hiện đại được trang bị công nghệ tiên tiến, phục vụ công tác khám và điều trị chuyên sâu.
Hình ảnh cho thấy quy mô tổng thể của công trình, với khối nhà chính cao tầng, cùng hệ thống sân bãi, đường nội bộ và khu cảnh quan được quy hoạch đồng bộ. Các bãi đỗ xe bố trí rộng rãi, ngăn nắp, thể hiện sự đầu tư hoàn chỉnh về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu vận hành và khám chữa bệnh hiệu quả.
Hiện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi có 20 khoa chuyên môn và 9 phòng chức năng, với hơn 1.100 nhân viên y tế. Tỷ lệ bác sĩ có trình độ chuyên khoa I, II đạt 64,2%, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng điều trị. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận hơn 600.000 lượt khám và điều trị; riêng năm 2024 ghi nhận khoảng 528.000 lượt ngoại trú và 57.000 lượt nội trú. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho tuyến cuối, đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân khu vực Tây Bắc TP.HCM.
