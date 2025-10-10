Cảnh khác lạ tại trung tâm y tế đặc khu ở TP.HCM

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cũ được xây từ năm 2005, đã xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng. Nhờ Nghị quyết 23 của HĐND và UBND TP.HCM, một cơ sở mới hiện đại được khởi công xây dựng. Bệnh viện mới có quy mô 100 giường bệnh, chia làm hai giai đoạn gồm 60 giường giai đoạn một và thêm 40 giường đến năm 2030. Tổng kinh phí đầu tư gần 250 tỷ đồng cho hạ tầng và 75 tỷ đồng cho thiết bị. Một phần thiết bị cũ cũng được tận dụng để phục vụ người dân tốt hơn.