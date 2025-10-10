Cảnh khác lạ tại trung tâm y tế đặc khu ở TP.HCM

|
Côn Đảo, vùng đảo tiền tiêu phía Đông Nam Tổ quốc mang đậm dấu ấn lịch sử cách mạng. Nơi đây cách trung tâm TP.HCM hơn 200 km, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông khó khăn. Trong nhiều năm, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách luôn là thách thức lớn. Giữa sóng gió, đội ngũ y tế vẫn kiên trì bám đảo, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
|
Tòa nhà mới có diện tích hơn 12.110 m², tổng sàn 9.124 m², gồm 5 tầng hiện đại. Bố trí không gian được thiết kế theo hướng tối ưu hóa công năng, thuận tiện cho người bệnh và nhân viên y tế. Tầng 1 là khu khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh và cấp cứu. Tầng 2 gồm phòng mổ, khoa sản và khu kiểm soát nhiễm khuẩn. Các tầng 3 và 4 là khu điều trị nội trú, tầng 5 dành cho khối hành chính và phòng giao ban trực tuyến.
|
Khu khám đa khoa nằm ở tầng trệt, gồm nhiều phòng khám nội, ngoại, nhi, sản và tai mũi họng hoạt động song song. Các bác sĩ có thể dễ dàng trao đổi, hội chẩn tại chỗ, rút ngắn thời gian chẩn đoán. Hệ thống công nghệ thông tin giúp lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử, thuận tiện cho việc theo dõi lâu dài.
|
Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cũ được xây từ năm 2005, đã xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng. Nhờ Nghị quyết 23 của HĐND và UBND TP.HCM, một cơ sở mới hiện đại được khởi công xây dựng. Bệnh viện mới có quy mô 100 giường bệnh, chia làm hai giai đoạn gồm 60 giường giai đoạn một và thêm 40 giường đến năm 2030. Tổng kinh phí đầu tư gần 250 tỷ đồng cho hạ tầng và 75 tỷ đồng cho thiết bị. Một phần thiết bị cũ cũng được tận dụng để phục vụ người dân tốt hơn.
|
Khu cấp cứu được thiết kế theo tiêu chuẩn mới, có lối tiếp nhận riêng biệt và đầy đủ thiết bị hỗ trợ sự sống. Máy theo dõi bệnh nhân, máy thở và hệ thống oxy trung tâm đều được trang bị đồng bộ. Đội ngũ y bác sĩ được huấn luyện xử trí nhanh, phối hợp liên khoa. Đây là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là ngư dân gặp tai nạn khi đánh bắt xa bờ. Trung tâm còn tổ chức diễn tập cứu hộ y tế định kỳ để đảm bảo phản ứng kịp thời.
|
Trung tâm được đầu tư nhiều máy móc chẩn đoán hình ảnh mới, hiện đại giúp bác sĩ phát hiện sớm tổn thương và lập kế hoạch điều trị chính xác hơn. Đây là điểm tiến bộ lớn so với giai đoạn trước. Việc đầu tư đồng bộ giúp nâng tầm chất lượng chẩn đoán tại đảo xa.
|
Phòng mổ của trung tâm đạt chuẩn quốc gia, được trang bị hệ thống đèn mổ hiện đại. Không gian vô trùng, cách ly hoàn toàn với khu điều trị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Hệ thống camera giám sát, khí y tế và các thiết bị theo dõi sinh hiệu đều được lắp đặt đồng bộ.
|
Không gian chờ khám bệnh được thiết kế thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên. Ghế ngồi được bố trí rộng rãi, có quạt trần đảm bảo thoải mái cho bệnh nhân và thân nhân.
|
Các bảng hướng dẫn, sơ đồ di chuyển và quầy tiếp đón được đặt khoa học, dễ quan sát. Người dân nhận xét khu mới “như bệnh viện thành phố”, khác hẳn không gian chật chội, có phần lạc hậu trước đây.
|
Hiện trung tâm có 72 cán bộ, trong đó bao gồm 16 bác sĩ, 43 điều dưỡng và kỹ thuật viên. Tổng biên chế được phê duyệt là 122 người, nghĩa là vẫn còn thiếu khoảng 50 vị trí cần tuyển thêm. Tuy nhiên, do vật giá ở Côn Đảo cao gấp 2-3 lần đất liền, đời sống nhân viên vẫn còn nhiều khó khăn. Trung tâm đang kiến nghị có thêm cơ chế đặc thù hỗ trợ nơi đảo xa. Mục tiêu là giữ chân y bác sĩ sau đào tạo, tạo điều kiện cho họ gắn bó lâu dài. "Muốn y tế đảo phát triển, trước tiên phải giữ được người làm nghề", bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo chia sẻ.
|
Đặc biệt, từ 27/8 TP.HCM triển khai chương trình Bác sĩ luân phiên, có 7 bác sĩ chuyên khoa luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo. Họ là những bác sĩ giỏi, có tay nghề cao thuộc các bệnh viện đầu ngành của thành phố gồm Bình Dân, Nhân dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Chấn thương Chỉnh hình và Nguyễn Tri Phương. Theo bác sĩ Thọ, chương trình Bác sĩ luân phiên do UBND và Sở Y tế TP.HCM triển khai đã mang lại ý nghĩa to lớn.
|
Những chuyến luân phiên bác sĩ ra đảo đã trở thành cầu nối quan trọng giữa Côn Đảo và hệ thống y tế TP.HCM. Mỗi nhóm công tác thường ở lại từ 1 đến 3 tháng, mang theo kỹ năng, thiết bị và tinh thần sẻ chia. Họ vừa trực tiếp điều trị, vừa đào tạo, hướng dẫn đồng nghiệp tại chỗ. Chương trình giúp khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ có kinh nghiệm ở tuyến cơ sở. Nhiều kỹ thuật trước đây chưa từng thực hiện nay đã được triển khai thành công ngay tại đảo. Người dân Côn Đảo giờ đây được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.
|
Nhờ có đội ngũ chuyên môn giỏi từ TP.HCM luân phiên công tác và phòng mổ được đầu tư hiện đại, nhiều ca mổ ruột thừa, chấn thương gãy xương, khâu vết thương sâu đã được thực hiện thành công. Đặc biệt, các ca mổ lấy thai cấp cứu được xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Thành công này giúp người dân Côn Đảo yên tâm điều trị, giảm đáng kể việc chuyển viện về đất liền.
|
Theo định hướng của Sở Y tế, trung tâm sẽ phát triển thành bệnh viện đa khoa có chuyên khoa sâu trong thời gian tới. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm thận nhân tạo, tim mạch và cấp cứu ngoại khoa. Hệ thống hạ tầng hiện tại được thiết kế sẵn sàng cho việc mở rộng các khoa mới. Mục tiêu là để người dân Côn Đảo được tiếp cận dịch vụ y tế tương đương đất liền. Đây là định hướng mang tính chiến lược, giúp y tế đảo phát triển bền vững.
