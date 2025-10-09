Sở Y tế TP.HCM lên tiếng vụ nữ điều dưỡng bị đánh liên tiếp vào đầu

Sở Y tế TP.HCM kịch liệt lên án hành vi hành hung điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, đề nghị xử lý nghiêm để bảo vệ môi trường làm việc an toàn cho nhân viên y tế.

Người đàn ông liên tục đánh vào đầu nữ điều dưỡng.

Ngày 9/10, Sở Y tế TP.HCM phát đi thông cáo lên án mạnh mẽ vụ việc điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung trong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Theo báo cáo từ bệnh viện, ngày 30/9, bệnh nhân N.T.S. (78 tuổi) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Đến 21h ngày 7/10, tình trạng bệnh nhân trở nặng, ngưng tim ngưng thở. Ê-kíp trực do bác sĩ N.V.L phụ trách cùng bốn điều dưỡng tiến hành hồi sức cấp cứu. Sau khoảng 20 phút nhưng tình trạng không cải thiện, kíp trực mời người nhà vào để giải thích diễn tiến bệnh.

Trong lúc bác sĩ đang chuẩn bị trao đổi, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) là người nhà bệnh nhân bước vào khoa, vừa nghe điện thoại vừa lớn tiếng quát mắng, xúc phạm ê-kíp trực. Khi điều dưỡng T. đang thực hiện y lệnh, người này bất ngờ lao tới, dùng tay liên tiếp đánh vào đầu nữ điều dưỡng. Sau đó, đối tượng tiếp tục lăng mạ, gây rối tại khu điều trị.

Bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng báo Công an phường Phước Thắng. Lực lượng chức năng có mặt lúc 22h06, khống chế và đưa người gây rối ra khỏi khoa.

Vụ việc khiến điều dưỡng T. hoảng loạn, choáng váng và phải nhập viện theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp. Đại diện Sở Y tế TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên sáng 9/10. Hiện sức khỏe của điều dưỡng đã tạm ổn nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Sở Y tế TP.HCM cho rằng hành vi hành hung nhân viên y tế là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, xâm phạm nhân phẩm và an toàn của người đang làm nhiệm vụ, đồng thời gây tổn hại đến môi trường làm việc nhân văn trong bệnh viện, nơi lẽ ra phải được tôn trọng và bảo vệ.

"Người điều dưỡng cũng như mọi nhân viên y tế là những người thực hiện thiên chức chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh. Họ xứng đáng được xã hội trân trọng và pháp luật bảo vệ trong khi làm nhiệm vụ", đại diện Sở Y tế nêu rõ.

Cơ quan này đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe và bảo đảm môi trường bệnh viện an toàn. Đồng thời, Sở cũng kêu gọi người nhà bệnh nhân chia sẻ, cảm thông và đồng hành với đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt trong những thời điểm cấp cứu căng thẳng.

Ngành Y tế TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan nhằm xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, giúp bác sĩ, điều dưỡng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.