Người phụ nữ suy đa cơ quan, không qua khỏi chỉ sau vài ngày sốt

Sau 4 ngày khởi sốt, người phụ nữ rơi vào tình trạng suy gan cấp, rối loạn đông máu và viêm cơ tim. Bà không qua khỏi trên đường trở về nhà do sốc sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết là căn bệnh quen thuộc nhưng có thể khiến người bệnh rơi vào tình trạng nguy kịch. Ảnh: Shutterstock.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn xã Ea Ning vừa ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do sốt xuất huyết. Bệnh nhân là bà T.T.L. (65 tuổi) trú tại thôn 1, xã Ea Ning.

Vào ngày 3/10, bà L. xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, đau họng, mệt mỏi và tự mua thuốc uống nhưng không thuyên giảm. Hai ngày sau, người nhà đưa bà đến Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc sốt xuất huyết Dengue giai đoạn N2, kèm bệnh lý nền đái tháo đường type 2 và tiến hành điều trị tại khoa Cấp cứu.

Đến ngày 6/10, tình trạng bệnh nhân trở nặng, bà được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue giai đoạn N4, đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp.

Chiều 7/10, gia đình xin đưa người bệnh về nhà khi bà trong tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, suy đa cơ quan gồm suy gan cấp, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, viêm cơ tim, suy thận cấp và nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết ổ bụng. Bà L. mất trên đường về nhà.

Đây là trường hợp không qua khỏi thứ 2 của địa phương có liên quan đến bệnh sốt xuất huyết. Sau khi ghi nhận trường hợp này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế Cư Kuin tiến hành điều tra dịch tễ, kiểm tra khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, đánh giá mật độ muỗi truyền bệnh và hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, loại bỏ vật chứa nước đọng.

Cán bộ y tế cũng tuyên truyền cho người dân trong khu vực về việc chủ động phòng tránh muỗi đốt bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài tay, sử dụng hương hoặc bình xịt muỗi.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti. Người bệnh thường khởi phát với sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt...

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, bệnh có thể tiến triển thành xuất huyết, giảm tiểu cầu, sốc giảm thể tích và tổn thương đa cơ quan. Điểm nguy hiểm nhất là giai đoạn từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5, khi người bệnh tưởng như đã hạ sốt nhưng biến chứng vẫn có thể xảy ra đột ngột và nặng nề.

Một số triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết bao gồm:

Sốt cao

Đau đầu dữ dội

Đau sau mắt

Đau cơ và khớp

Cảm thấy uể oải

Tuyến sưng

Phát ban loang lổ gồm các đốm phẳng hoặc hơi nổi lên - điều này có thể ảnh hưởng đến các vùng rộng lớn trên cơ thể.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết bằng các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy và bảo vệ bản thân khỏi muỗi đốt. Bên cạnh đó, cần đậy kín các dụng cụ chứa nước để ngăn muỗi vào đẻ trứng, ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt. Có thể sử dụng thêm các biện pháp xua muỗi như kem bôi chống muỗi, đèn hoặc vợt điện.

Điều quan trọng nhất là khi có triệu chứng sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc tự điều trị tại nhà có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện các dấu hiệu cảnh báo, dẫn đến nguy hiểm tính mạng.