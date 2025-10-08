Những bệnh về mắt 'thầm lặng' ở trẻ mà cha mẹ thường bỏ qua

Có những bệnh lý về mắt nguy hiểm lại diễn tiến âm thầm, không có dấu hiệu bên ngoài, đặc biệt là các tật khúc xạ và bệnh lý đáy mắt.

Nhiều bậc phụ huynh thường chỉ đưa con đi khám khi mắt trẻ có các biểu hiện bất thường rõ rệt như lác, sụp mi. Tuy nhiên, có những bệnh lý về mắt nguy hiểm lại diễn tiến âm thầm, không có dấu hiệu bên ngoài, đặc biệt là các tật khúc xạ và bệnh lý đáy mắt.

Mối nguy 'vô hình' từ tật khúc xạ và bệnh lý đáy mắt

Các bệnh về mắt ở trẻ em rất đa dạng, nhưng những bệnh lý khiến cha mẹ dễ chủ quan nhất thường là các bệnh không biểu hiện ra bên ngoài. Trong khi các vấn đề như sưng, đỏ, lác mắt thường được phát hiện sớm, thì các bệnh lý nguy hiểm hơn lại âm thầm tiến triển.

Hai trong số những bệnh lý "vô hình" phổ biến nhất là:

Tật khúc xạ: Bao gồm cận thị, viễn thị, loạn thị. Nhìn từ bên ngoài, mắt của trẻ hoàn toàn bình thường, nhưng thực chất khả năng nhìn của trẻ đã bị suy giảm.

Bao gồm cận thị, viễn thị, loạn thị. Nhìn từ bên ngoài, mắt của trẻ hoàn toàn bình thường, nhưng thực chất khả năng nhìn của trẻ đã bị suy giảm. Bệnh lý về đáy mắt: Đây là những tổn thương nằm sâu bên trong mắt mà chỉ có các bác sĩ nhãn khoa, với sự hỗ trợ của trang thiết bị chuyên dụng, mới có thể phát hiện được. Cha mẹ hoàn toàn không thể nhận biết bằng mắt thường.

Với những trẻ không có tiền sử gia đình, các bác sĩ khuyến cáo trẻ cần được khám mắt ít nhất một lần trước khi vào lớp 1.

Thời điểm vàng để đưa trẻ đi khám mắt

Vậy khi nào là thời điểm thích hợp để đưa trẻ đi khám mắt? Các chuyên gia nhãn khoa đưa ra những khuyến cáo quan trọng sau:

Khám ngay khi có dấu hiệu bất thường: Nếu cha mẹ phát hiện mắt trẻ có bất kỳ biểu hiện nào dù là nhỏ nhất, cần đưa đi khám càng sớm càng tốt. Khám sớm nếu gia đình có tiền sử bệnh về mắt: Trong trường hợp gia đình có người thân (bố mẹ, anh chị em ruột) bị cận thị hoặc viễn thị cao, trẻ cần được đưa đi khám sớm để sàng lọc các yếu tố di truyền, ngay cả khi mắt có vẻ hoàn toàn bình thường. Khám sàng lọc trước tuổi đến trường: Với những trẻ không có tiền sử gia đình, các bác sĩ khuyến cáo trẻ cần được khám mắt ít nhất một lần trước khi vào lớp 1. Việc phát hiện và điều trị sớm ở giai đoạn này có thể giúp can thiệp kịp thời và tránh được những hậu quả đáng tiếc về sau.

Trẻ cần được đi khám mắt sớm khi phát hiện ra những bất thường về mắt.

Nhiều phụ huynh lo lắng rằng con mình còn quá nhỏ, chưa biết đọc chữ nên sẽ không hợp tác khi đi khám mắt. Tuy nhiên, với những tiến bộ khoa học hiện nay, việc chẩn đoán các bệnh về mắt ở trẻ nhỏ đã trở nên dễ dàng và chính xác hơn rất nhiều.

Các bác sĩ có thể phát hiện sớm các bệnh lý về mắt cho trẻ ngay từ khi 6 tháng tuổi. Ở độ tuổi này, các thiết bị hiện đại đã có thể xác định trẻ có bị tật khúc xạ hay không, mức độ ra sao và trường hợp nào cần can thiệp.

Không phải tật khúc xạ nào cũng cần đeo kính ngay! Bác sĩ nhãn khoa cho biết với những trường hợp sinh lý, các bác sĩ chỉ cần theo dõi. Nhưng với những tật khúc xạ bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng thị giác, như cận thị hoặc viễn thị cao, trẻ cần được can thiệp và đeo kính sớm.

Để đảm bảo kết quả chẩn đoán chính xác nhất, cha mẹ nên lựa chọn các cơ sở y tế chuyên khoa mắt uy tín, nơi có các bác sĩ kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, phù hợp để thăm khám cho trẻ nhỏ.

Đối với những trẻ đã được chẩn đoán mắc tật khúc xạ, việc tái khám định kỳ là vô cùng quan trọng. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh và điều kiện, bác sĩ có thể hẹn tái khám 6 tháng/lần hoặc 3-4 tháng/lần để theo dõi sự tiến triển của bệnh và điều chỉnh kính cho phù hợp.