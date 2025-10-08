Chọc ong vò vẽ, hai bé gặp nạn, một tử vong

Bé trai ở Gia Lai bị ong vò vẽ đốt 35 mũi, rơi vào tình trạng suy gan, suy thận và suy hô hấp cấp. Nhờ sự phối hợp cấp cứu từ xa giữa hai bệnh viện, em đã được cứu sống kịp thời.

Nọc độc của ong vò vẽ có thể gây sốc phản vệ, làm tổn thương gan, thận và tim, đe dọa tính mạng. Ảnh: Hornissen.

Khoảng 9h ngày 7/9, trên đường về nhà, bé A. Tien cùng nhóm bạn bị ong vò vẽ tấn công. Bệnh nhi bị đốt 35 mũi, đau nhiều, mệt lả nên được người thân đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Tại đây, trẻ nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc phản vệ độ III, suy hô hấp, suy gan, suy thận cấp, xuất huyết tiêu hóa. Kết quả xét nghiệm ghi nhận men gan tăng rất cao, creatinine máu 220 µmol/L, dấu hiệu vàng da, tiểu ít và nước tiểu có máu.

Các bác sĩ địa phương đã cho bệnh nhi thở máy, truyền dịch, dùng vận mạch, thuốc chống dị ứng, corticoid và kháng sinh, đồng thời hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để được hướng dẫn thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương.

Tuy nhiên, tình trạng bé vẫn không cải thiện, diễn tiến nặng hơn nên được chuyển đến TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Bé trai bị ong đốt được lọc máu, thay huyết tương liên tục. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biế khi nhập khoa Cấp cứu, bé li bì, phù toàn thân, vàng da vàng mắt, không tiểu suốt 24 giờ. Toàn thân có khoảng 35 vết ong đốt, trong đó một số vị trí ở đầu, mặt, cổ và tay chân đã hoại tử trung tâm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan của bệnh nhi vượt ngưỡng 10.000 U/L, dấu hiệu toan hóa máu, tán huyết, hủy cơ và myoglobin niệu dương tính. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy đa cơ quan do ong vò vẽ đốt.

Ê-kíp hồi sức tích cực lập tức đặt máy thở, truyền dịch, dùng vận mạch, hỗ trợ gan, kháng sinh, vitamin K1 và tiến hành lọc máu liên tục kết hợp thay huyết tương.

Sau hơn 3 tuần điều trị với 10 đợt lọc máu và 3 lần thay huyết tương, chức năng gan, thận của bệnh nhi dần hồi phục. Bệnh nhi cai được máy thở, tỉnh táo, ăn uống trở lại, các chỉ số sinh tồn trở về bình thường.

Bác sĩ Tiến cho hay đây là trường hợp ong đốt gây suy đa cơ quan nặng hiếm gặp, được cứu sống nhờ phối hợp cấp cứu kịp thời giữa hai bệnh viện và chuyển giao kỹ thuật lọc máu, thay huyết tương từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho bệnh viện ở Gia Lai.

Theo thông tin từ địa phương, bé A. Tien là một trong ba trẻ bị ong vò vẽ đốt nghiêm trọng. Trong số này, một bé khác đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng, còn một bé bị nhẹ và được điều trị ổn định tại chỗ.

Nguyên nhân được xác định là một trẻ lớn trong nhóm ném đá vào tổ ong trên cây, khiến đàn ong tấn công. Người ném đá đã bỏ chạy trước, để các bé nhỏ bị đốt hàng loạt.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần phát quang khu vực quanh nhà, vườn, tránh để ong làm tổ. Cha mẹ nên dặn dò, không cho trẻ lại gần, chọc phá tổ ong hoặc ném vật lạ vào bụi cây, mái hiên. Khi đi dã ngoại, trẻ nhỏ không mặc quần áo sặc sỡ, không dùng nước hoa vì dễ thu hút ong.

Nếu bị ong vò vẽ đốt, cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất ngay, không tự xử lý hoặc đắp thuốc dân gian. Ong vò vẽ có nọc độc mạnh, có thể gây sốc phản vệ và tổn thương đa cơ quan, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em.