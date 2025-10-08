Cảnh giác với bệnh lỵ mùa mưa bão

Mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý đường tiêu hóa như bệnh lỵ.

Mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý đường tiêu hóa như bệnh lỵ. Điều kiện thời tiết thất thường tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và virus phát triển, đồng thời ô nhiễm nguồn nước và thực phẩm cũng dễ dàng xảy ra.

Nguyên nhân và sự lây lan

Ô nhiễm môi trường: Mưa lớn, bão lũ cuốn theo rác thải, đất cát và vi sinh vật gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và ăn uống.

Vệ sinh kém: Điều kiện vệ sinh không đảm bảo là yếu tố chính tạo điều kiện cho bệnh lỵ phát triển và lây lan nhanh chóng.

Nguồn lây nhiễm: Bệnh lỵ có thể lây lan qua việc tiếp xúc với người bệnh, chạm vào bề mặt nhiễm khuẩn, ăn uống thực phẩm hoặc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

Các dạng bệnh lỵ chính

Bệnh lỵ được chia thành hai dạng:

Lỵ trực khuẩn

Nguyên nhân: Do vi khuẩn Shigella gây ra.

Đường lây nhiễm: Không rửa tay sau khi đi vệ sinh. Chạm vào bề mặt nhiễm khuẩn rồi chạm vào mặt. Ăn thức ăn bị nhiễm khuẩn. Uống nước sông, hồ khi bơi.

Triệu chứng:

Thời kỳ ủ bệnh: 1-5 ngày, thường không có triệu chứng.

Khởi phát: Sốt cao (39°C), mệt mỏi, đau bụng, nôn, tiêu chảy.

Toàn phát: Đau quặn bụng, mót rặn liên tục, đi ngoài nhiều lần (có thể 20 lần/ngày) với phân ít, chủ yếu là chất nhầy hoặc máu. Người bệnh mệt mỏi, môi khô, lưỡi bẩn. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy tuần hoàn và tử vong, đặc biệt do nhóm A gây ra.

Lưu ý: Vi khuẩn Shigella có thể còn trong phân người bệnh 1-2 tuần sau khi hết triệu chứng, cần duy trì vệ sinh nghiêm ngặt để tránh lây lan.

Lỵ amip

Nguyên nhân: Do ký sinh trùng Entamoeba histolytica gây ra.

Đường lây nhiễm: Thường xảy ra khi ăn phải thức ăn hoặc nước uống nhiễm phân có chứa trứng amip.

Triệu chứng: Tổn thương chính: Đại tràng.

Thể lâm sàng: Người lành mang trùng, lỵ amip cấp, lỵ amip mạn tính.

Lỵ amip cấp

Ủ bệnh: Khoảng 1-2 tuần, có thể đến 3 tháng.

Khởi phát: Từ từ hoặc đột ngột, thường không sốt hoặc sốt nhẹ (chủ yếu ở trẻ em).

Toàn phát: Đau quặn bụng dọc khung đại tràng, mót rặn sau mỗi lần đi ngoài, cảm giác buốt hậu môn. Tiêu chảy phân lỏng, nhầy và máu đi riêng rẽ (khác lỵ trực khuẩn là nhầy lẫn máu), 5-15 lần/ngày.

Lỵ amip mạn tính

Nếu không điều trị khỏi sau 4-6 tuần, bệnh có thể kéo dài, triệu chứng giảm nhẹ nhưng vẫn có thể bùng phát các đợt cấp. Biểu hiện: đau bụng từng cơn, tiêu chảy kéo dài, chán ăn, khó tiêu, suy nhược.

Biến chứng nguy hiểm

Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh lỵ có thể dẫn đến suy tuần hoàn và tử vong, đặc biệt là ở những trường hợp lỵ trực khuẩn thể nặng do nhóm A gây ra nếu không được điều trị kịp thời.

Ngoài ra, các biến chứng khác cũng rất nghiêm trọng có thể kể đến như:

Mất nước nghiêm trọng: Gây rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan.

Suy dinh dưỡng: Do kém hấp thu dinh dưỡng kéo dài.

Nhiễm khuẩn huyết: Một tình trạng nhiễm trùng lan rộng, có thể đe dọa tính mạng.

Hội chứng tán huyết tăng urê máu (HUS): Một biến chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây suy thận cấp.

Viêm khớp phản ứng: Có thể kéo dài và gây đau đớn. Co giật: Thường gặp ở trẻ em

Chủ động phòng bệnh

Để phòng ngừa bệnh lỵ và các bệnh tiêu hóa khác trong mùa mưa bão, cần chú trọng các biện pháp sau:

Đảm bảo vệ sinh: Xử lý nguồn nước ăn uống, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân.

Thực hiện nguyên tắc "Ăn chín, uống sôi". Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cung cấp đủ nước sạch: Đảm bảo nguồn nước sạch cho sinh hoạt và ăn uống.

Vệ sinh tay: Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Việc phòng bệnh chủ động là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, đặc biệt trong những điều kiện thời tiết bất lợi.

Vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn.

Uống hoặc tiêm vaccine phòng bệnh khi có chỉ định đối với các bệnh đã có vaccine. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất.