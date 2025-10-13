Bên trong nhà lưu trú miễn phí cho bệnh nhi ở TP.HCM

Ngôi nhà Chung không chỉ là chỗ ở miễn phí, mà còn là nơi bệnh nhi và gia đình tìm thấy sự an ủi, chút bình yên sau những giờ phút căng thẳng trong bệnh viện.

Tọa lạc tại số 496 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt (TP.HCM), ngôi nhà ba tầng gần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa chính thức mở cửa, mang đến nơi lưu trú miễn phí, an toàn và tiện nghi cho các gia đình có con điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Đây là công trình cộng đồng đầu tiên của Quỹ Ronald McDonald House Charities (RMHC) tại Việt Nam. Mô hình cung cấp phòng ở sạch sẽ, bữa ăn dinh dưỡng và không gian sinh hoạt chung ấm cúng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn - những người ngày đêm túc trực bên giường bệnh của con nhỏ.

TS.BS Hồ Tấn Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

TS.BS Hồ Tấn Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, chia sẻ mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh nhi, trong đó có tới 25% là ca nặng, nguy kịch. Nhiều phụ huynh từ các tỉnh xa phải tạm gác công việc, ở lại cùng con trong suốt thời gian điều trị, đối mặt với không ít khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, việc có một ngôi nhà lưu trú miễn phí ngay cạnh bệnh viện giúp họ phần nào yên tâm hơn.

Ông cho rằng sự ra đời của Ngôi nhà Chung là mô hình nhân văn và thiết thực, giúp cha mẹ có nơi ở an toàn, tiện nghi để đồng hành cùng con trong hành trình điều trị và hồi phục.

"Một nơi ở đầy đủ, ấm áp sẽ giúp họ cảm thấy được sẻ chia và chính điều đó góp phần để những đứa trẻ mau chóng hồi phục hơn", bác sĩ Thanh nói.

Bên trong Ngôi nhà Chung của các bệnh nhi là không gian ấm áp, được trang bị khu bếp, khu vui chơi và góc đọc sách.

Các phòng trong ngôi nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi - giường êm, tủ quần áo, phòng tắm riêng sạch sẽ. Khu bếp chung được thiết kế như căn bếp gia đình, có tủ lạnh, bếp điện, lò vi sóng và bàn ăn, nơi các phụ huynh có thể tự tay nấu những bữa cơm giản dị cho con và sẻ chia câu chuyện với nhau giữa những ngày dài trong viện.

Không chỉ là mái nhà tạm thời, đây còn là không gian hồi phục tinh thần cho hàng nghìn gia đình. Trong khuôn viên xanh mát, giữa tiếng cười trẻ thơ xen lẫn nỗi lo âu, Ngôi nhà Chung trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, kết nối bệnh viện - doanh nghiệp - cộng đồng trong hành trình tiếp sức cho những “chiến binh nhí” đang từng ngày chống chọi bệnh tật.

Ông Rodney Jordan, Giám đốc điều hành RMHC Toàn cầu, cho biết ông kỳ vọng từ ngôi nhà chung đầu tiên tại Việt Nam, mô hình này sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều địa phương, trở thành điểm tựa cho các gia đình bệnh nhi, không chỉ về vật chất, mà còn qua những hoạt động sẻ chia và gắn kết yêu thương.