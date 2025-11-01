Cơn sốt tưởng vô hại suýt cướp mạng sống bé 4 tuổi

Bé 4 tuổi lên cơn co giật, viêm não sau khi mắc cúm A, bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan với bệnh tưởng chừng nhẹ này.

Trẻ có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, khởi phát bệnh với triệu chứng sốt và ho nhẹ. Ảnh minh họa: N.Nhi.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận và điều trị bệnh nhi 4 tuổi bị viêm não biến chứng từ cúm A. Trẻ có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, khởi phát bệnh với triệu chứng sốt và ho nhẹ. Sau một ngày, trẻ sốt cao và lên cơn co giật toàn thân kéo dài 5-7 phút.

Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện gần nhà, xét nghiệm cho thấy dương tính với cúm A. Sau cơn co giật, trẻ rơi vào tình trạng lơ mơ, được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Tại khoa Điều trị tích cực, các bác sĩ tiến hành hồi sức, ổn định chức năng sống cho bệnh nhi và chẩn đoán trẻ mắc viêm não do cúm A. Đây là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể gây không qua khỏi hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Sau 21 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi ổn định, song vẫn còn di chứng về tinh thần và vận động.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho hay phần lớn các ca cúm ở trẻ nhỏ thường diễn tiến nhẹ và tự khỏi. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể xuất hiện biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi nặng, viêm cơ tim, viêm não, suy hô hấp hoặc tổn thương đa cơ quan. Nhóm nguy cơ cao bao gồm trẻ nhỏ, người có bệnh nền và người suy giảm miễn dịch.

Đại diện bệnh viện cảnh báo thời điểm giao mùa là giai đoạn virus cúm dễ bùng phát và lây lan mạnh. Đây cũng là thời điểm phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của trẻ.

Phụ huynh nên chủ động tiêm vaccine phòng cúm hàng năm cho trẻ, đặc biệt là nhóm dưới 5 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ cao. Bên cạnh đó, cần giữ ấm cơ thể, đảm bảo dinh dưỡng, cho trẻ ngủ đủ giấc, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, ho nhiều, mệt mỏi, co giật hoặc lơ mơ, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hạ sốt hoặc thuốc kháng virus tại nhà.