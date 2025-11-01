Dấu hiệu cảnh báo viêm gan B giai đoạn đầu

Viêm gan B là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Viêm gan B có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được kiểm soát và điều trị kịp thời. Ảnh: Science Photo Library.

Viêm gan là thuật ngữ y khoa chỉ tình trạng viêm (sưng) ở gan. Trong đó, viêm gan B là tình trạng viêm gan do nhiễm virus viêm gan B (HBV). HBV có thể lây lan qua tiếp xúc với máu, vết thương hở hoặc dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh.

Dấu hiệu điển hình

Theo WebMD, người bệnh có thể không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ hoặc nghiêm trọng. Một số trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn bị suy giảm miễn dịch thường không có triệu chứng. Người bệnh có nhiều khả năng xuất hiện triệu chứng hơn nếu bị nhiễm bệnh ở độ tuổi 30 trở lên.

Các triệu chứng thường bắt đầu trong vòng 90 ngày sau khi tiếp xúc với HBV, mặc dù có thể mất đến 6 tháng. Nếu xuất hiện các triệu chứng, chúng có thể bao gồm:

Sốt

Mệt mỏi kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng

Mất cảm giác thèm ăn

Buồn nôn

Nôn mửa

Đau bụng

Nước tiểu sẫm màu

Phân có màu nhạt (Có thể trông giống màu đất sét, tức là màu xám nhạt, màu be hoặc màu trắng)

Đau khớp

Vàng da (Da hoặc lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng và nước tiểu chuyển sang màu nâu hoặc cam)

Biến chứng khi nhiễm HBV mạn tính

Theo Mayo Clinic, nhiễm HBV mạn tính có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng gọi là biến chứng. Bao gồm:

- Sẹo gan, còn gọi là xơ gan: Đây là tình trạng sưng viêm có liên quan đến viêm gan B. Tình trạng viêm có thể dẫn đến xơ gan, khiến gan không thể hoạt động bình thường.

- Ung thư gan: Những người mắc bệnh viêm gan B mạn tính có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn. Nguy cơ ung thư cao hơn nếu bị xơ gan hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư gan.

- Suy gan: Suy gan cấp tính là tình trạng các chức năng sống còn của gan bị suy giảm. Khi tình trạng này xảy ra, cần phải ghép gan để duy trì sự sống.

- Sự gia tăng đột ngột nồng độ virus viêm gan B: Ở một số người bị viêm gan B mạn tính, nồng độ virus thấp hoặc chưa được phát hiện qua xét nghiệm. Nếu virus bắt đầu tự nhân bản nhanh chóng, xét nghiệm có thể phát hiện sự gia tăng này hoặc tìm thấy virus. Hiện tượng này được gọi là tái hoạt động của virus. Nó có thể dẫn đến tổn thương gan hoặc thậm chí suy gan.

Tái hoạt động thường ảnh hưởng đến những người có hệ miễn dịch suy yếu, còn gọi là hệ miễn dịch bị ức chế. Điều này bao gồm những người đang dùng thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch, chẳng hạn corticosteroid liều cao hoặc hóa trị. Trước khi dùng các loại thuốc này, người bệnh nên xét nghiệm viêm gan B.

- Các tình trạng khác: Người bị viêm gan B mạn tính có thể mắc bệnh thận hoặc viêm mạch máu.

- Ảnh hưởng tới thai kỳ: Phụ nữ mang thai nếu nhiễm HBV có thể lây truyền cho con trong thai kỳ hoặc khi sinh. Đây là nguy cơ nghiêm trọng cho em bé. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị tất cả phụ nữ mang thai nên xét nghiệm HBsAg trong tam cá nguyệt đầu tiên của mỗi lần mang thai, bất kể đã tiêm vaccine viêm gan B hay đã làm xét nghiệm trước đó.

Ngoài ra, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể bị viêm gan B do tiếp xúc gần với các thành viên trong gia đình hoặc những người có thể bị nhiễm bệnh. Tất cả trẻ sơ sinh nên được tiêm mũi vaccine viêm gan B đầu tiên trong vòng 24 giờ sau khi sinh, tiếp theo là mũi tiêm lúc 1-2 tháng tuổi và mũi tiêm cuối cùng khi trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi.

Cách giảm nguy cơ biến chứng

Để sống chung an toàn với bệnh viêm gan B mạn tính, người bệnh có thể tự chăm sóc bản thân bằng những thay đổi lối sống bao gồm:

Tránh uống rượu

Ăn uống lành mạnh và cân bằng

Hạn chế lượng chất béo và đường

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng các loại thuốc, thảo dược hoặc thực phẩm bổ sung khác vì một số loại có thể gây hại cho gan

Bảo vệ bản thân khỏi các bệnh nhiễm trùng gan khác: Tiêm vaccine viêm gan A. Hãy xét nghiệm viêm gan C và điều trị nếu mắc bệnh. Viêm gan C có thể chữa khỏi.