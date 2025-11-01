Khối u khổng lồ bám hơn 40 năm, ăn sâu nửa khuôn mặt bệnh nhân

Mang khối u khổng lồ vùng hàm suốt hơn 40 năm, người phụ nữ ở Nghệ An vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật thành công, trả lại khuôn mặt cân đối.

Ê-kíp phẫu thuật loại bỏ khối u khủng lồ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau hơn 4 thập kỷ sống chung với khối u lớn vùng góc hàm phải, bà L.T.Q. (63 tuổi, dân tộc Thái, quê Nghệ An) cuối cùng cũng được giải thoát khỏi gánh nặng. Khối u xuất hiện khi bà Q. còn trẻ, ban đầu chỉ nhỏ như hạch, sau đó phát triển dần, chiếm gần nửa khuôn mặt.

Vì hoàn cảnh khó khăn và sống ở vùng núi xa, bà không có điều kiện điều trị sớm. Hơn 40 năm qua, khối u khiến khuôn mặt bà biến dạng, gây khó khăn trong ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày.

Đầu tháng 10, khi khối u phát triển to, gây đau nhức và nặng nề, bà Q. được người quen kết nối đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình xác định bà mắc khối u lành tính vùng góc hàm phải, kích thước khoảng 30 cm, nằm sát các mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Khối u trên mặt người bệnh trước khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Sau hội chẩn, ê-kíp chuyên môn quyết định thực hiện ca mổ trong chương trình phẫu thuật nhân đạo, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Ngày 29/10, ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ được thực hiện dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Nguyễn Quang Đức, Giám đốc trung tâm. Với kỹ thuật bóc tách tỉ mỉ, ê-kíp đã lấy trọn khối u và bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu xung quanh.

Đây là một trường hợp hiếm gặp. Mặc dù khối u lành tính, nhưng việc tồn tại suốt hơn 40 năm khiến nó phát triển rất lớn, đè đẩy nhiều cơ quan quan trọng.

"Ê-kíp phải thao tác thận trọng để vừa loại bỏ toàn bộ khối u, vừa tránh ảnh hưởng đến dây thần kinh và mạch máu", PGS Đức chia sẻ.

Sau phẫu thuật, bà Q. tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống nhẹ. Gương mặt đã giảm hẳn biến dạng, giúp bà cảm thấy nhẹ nhõm, tự tin hơn sau nhiều năm mặc cảm.

Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu phẫu để đảm bảo kết quả hồi phục tốt nhất cho người bệnh.