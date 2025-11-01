Hai bệnh đang phổ biến ở TP.HCM, ghi nhận hơn 3.000 ca một tuần

Trong tuần 43, TP.HCM ghi nhận hơn 3.100 ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng. Dù số ca sốt xuất huyết giảm nhẹ, tay chân miệng vẫn tăng so với trung bình 4 tuần trước.

Số ca tay chân miệng ở TP.HCM đang tăng. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 20 đến 26/10, thành phố ghi nhận 2.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 3,7% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca mắc đã lên đến 48.053 trường hợp. Các khu vực có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao gồm Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ.

Trong cùng thời gian, thành phố cũng ghi nhận 978 ca tay chân miệng, tăng 9,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay là 26.486 trường hợp. Các địa bàn có tỷ lệ mắc tay chân miệng cao là Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân.

HCDC cho hay dù số ca sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhẹ, dịch bệnh vẫn đang lưu hành rộng ở nhiều địa phương, với nguy cơ bùng phát trở lại nếu người dân lơ là trong công tác phòng chống. Riêng bệnh tay chân miệng, tình hình đang có chiều hướng gia tăng trong các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình, đòi hỏi tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch nhỏ.

Ngành y tế TP.HCM khuyến nghị người dân chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường sống hàng tuần. Các vật dụng chứa nước như chậu, khay, chai lọ cũ cần được lật úp hoặc đậy kín để tránh tạo nơi sinh sản cho muỗi. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, chảy máu chân răng hoặc xuất huyết dưới da, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị sớm, tránh nguy cơ sốc hoặc biến chứng nặng.

Đối với bệnh tay chân miệng, HCDC lưu ý phụ huynh cần giữ vệ sinh cá nhân và môi trường học tập của trẻ, đặc biệt là rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đồ chơi, dụng cụ học tập, sàn nhà, bàn ghế nên được lau rửa, khử khuẩn hàng ngày.

Trẻ mắc bệnh cần được cách ly tại nhà ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi phát để hạn chế lây lan. Nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao, nôn ói, giật mình, quấy khóc nhiều hoặc lừ đừ, cần đưa đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.

HCDC cũng khuyến cáo các trường học, cơ sở giáo dục mầm non tăng cường kiểm tra sức khỏe học sinh đầu giờ, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ và báo ngay cho y tế địa phương để xử lý theo quy định.