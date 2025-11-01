Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loại rau khoái khẩu nhưng chứa đầy ký sinh trùng

  • Thứ bảy, 1/11/2025 09:29 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Rau xà lách là nguyên liệu không thể thiếu trong các món ăn như bún, phở, salad. Tuy nhiên, loại rau này có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng độc hại.

Rau chua ky sinh trung anh 1

Rau xà lách có tác dụng gì đối với sức khỏe?

  • Cung cấp nước, kiểm soát cân nặng
  • Hỗ trợ tiêu hóa, nhu động ruột
  • Cải thiện da, tái tạo tế bào
  • Tất cả đáp án trên

Theo tạp chí Health, rau xà lách chứa khoảng 95% là nước, trở thành loại rau lý tưởng để cung cấp nước và kiểm soát cân nặng. Nhờ hàm lượng nước cao, dưỡng ẩm và các chất chống oxy hóa giàu vitamin như vitamin A giúp tái tạo tế bào và giảm mụn trứng cá, mang lại làn da khỏe mạnh. Hàm lượng chất xơ trong xà lách cũng hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột đều đặn.
Rau chua ky sinh trung anh 2

Một loại ký sinh trùng phổ biến trên rau xà lách:

  • Sán lá gan
  • Cryptosporidum
  • Sán lá ruột lớn

Rau tươi có thể bị ô nhiễm do ký sinh trùng lây lan từ động vật như ốc sên hoặc từ nước tưới bị ô nhiễm. Một số loại ký sinh trùng được tìm thấy trong rau bao gồm Cryptosporidium và Cyclospora, có thể gây co thắt dạ dày, tiêu chảy và sốt khi ăn phải.
Rau chua ky sinh trung anh 3

Ăn rau xà lách có nguy cơ nhiễm vi khuẩn:

  • E.coli
  • Salmonella
  • Listeria
  • Cả 3 vi khuẩn trên

Tuy là món ăn thông dụng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe, xà lách cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, giun sán do thường ăn sống. Loại rau này có thể chứa các vi khuẩn gây bệnh như E. coli, Listeria hoặc Salmonella. Nguồn gây bệnh phổ biến nhất là nước bị ô nhiễm dùng để tưới tiêu và chế biến sau thu hoạch.
Rau chua ky sinh trung anh 4

Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên rau sống là bao nhiêu?

  • 70,2-80%
  • 80,2-90%
  • 92,3-100%

Các chuyên gia của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) từng nghiên cứu trên 8 loại rau thường được ăn sống nhiều nhất là xà lách, xà lách xoong, rau muống, cải bẹ xanh, rau đắng, rau cải cúc, rau má, rau thơm gia vị (húng, tía tô, húng quế,...). Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên rau là 92,3-100%. Kể cả sau 3 lần rửa sạch và rửa bằng nước chuyên dụng, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng vẫn còn ở mức 51,9-82,6%.
Rau chua ky sinh trung anh 5

Ăn rau tự trồng tại nhà sẽ tránh nguy cơ nhiễm giun:

  • Đúng
  • Sai

PGS.TS Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo kể cả rau tự trồng tại nhà vẫn có thể nhiễm các loại ký sinh trùng như giun kim, giun móc, trứng giun đũa chó, sán lá gan, ký sinh trùng amip gây bệnh lỵ. Thậm chí, rau sống ở một số nơi còn có phẩy khuẩn tả và có thể dẫn đến tiêu chảy.
Rau chua ky sinh trung anh 6

Rau sống ngâm nước muối, thuốc tím không thể sạch giun sán.

  • Đúng
  • Sai

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, khẳng định ngâm rau sống trong dung dịch thuốc tím hoặc nước muối loãng đều không đảm bảo loại sạch được ký sinh trùng. Bởi môi trường nước muối loãng, thuốc tím không có tác dụng với trứng giun và một số vi khuẩn gây bệnh, lượng hoá chất bảo vệ thực vật bám trên rau giảm đi không đáng kể nếu không rửa lại nhiều lần.
Rau chua ky sinh trung anh 7

Cách ăn rau sống an toàn, loại bỏ trứng giun?

  • Rửa với nước sạch 3 lần
  • Ngâm nước muối 10 phút rồi rửa sạch
  • Rửa sạch nhiều lần rồi chần qua trước khi ăn

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, rửa sạch rau 3 lần bằng nước, ngâm rau sống trong dung dịch thuốc tím hoặc nước muối loãng đều không có tác dụng với trứng giun và một số vi khuẩn gây bệnh. Cách an toàn nhất là rửa sạch bằng nước rồi chần qua hoặc nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

Rau chua ky sinh trung anh 8

Cơ thể có mùi thì không nên ăn rau sống?

  • Đúng
  • Sai

Những người có cơ thể thường có mùi khó chịu nên hạn chế ăn rau sống như xà lách, húng quê, tía tô... vì chúng chứa nhiều lưu huỳnh thường khiến mùi mồ hôi càng "nặng". Những loại rau màu sậm còn có thể làm nước tiểu có màu.

Rau chứa ký sinh trùng rau xà lách rau sống ký sinh trùng giun sán

