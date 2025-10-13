Vết mụn tưởng nhỏ ở mông biến thành cơn bạo bệnh

Một nốt mụn nhỏ ở mông tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ sau vài ngày tự trích rạch và tiêm thuốc tại nhà, bệnh nhân ở Hải Phòng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, hoại tử lan rộng.

Vùng bệnh lan rộng thành nhiều ổ áp-xe lớn, sưng nề, tấy đỏ, thấm dịch, chảy mủ, khiến bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp tăng và hạn chế vận động. Ảnh: BVCC.

Ông Đ.Q.T. (76 tuổi, ở Hải Phòng) nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng sốc nhiễm trùng huyết, hoại tử toàn bộ vùng mông đùi trái do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA)

Mười ngày trước, ông T. xuất hiện một nốt mụn nhọt ở mông trái, sau đó nhanh chóng lan rộng thành nhiều ổ sưng tấy. Người nhà mời nhân viên y tế đến trích rạch và tiêm kháng sinh tại nhà (không rõ loại), tuy nhiên tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Vùng bệnh lan rộng thành nhiều ổ áp xe lớn, sưng nề, tấy đỏ, thấm dịch, chảy mủ, khiến bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp tăng và hạn chế vận động.

Ông được đưa đến bệnh viện gần nhà và chẩn đoán mắc viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn nặng, sau đó lập tức chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Khi nhập Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: phù toàn thân, suy hô hấp phải thở ô xy kính 5 l/p, vùng mông đùi trái hoại tử rộng 20x30 cm, chảy mủ dịch hôi, chỉ số albumin máu rất thấp, ăn uống kém. Ông phải dùng kháng sinh liều cao kết hợp thuốc vận mạch và các biện pháp hồi sức tích cực.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết do mắc gout và bệnh đái tháo đường mạn tính nhiều năm nên chỉ một vết thương nhỏ hoặc một nốt mụn nhọt ngoài da cũng có nguy cơ tiến triển nhiễm trùng nặng hơn, hoại tử lan rộng, nguy cơ không qua khỏi cao.

Ông T. tiếp tục được chuyến đến khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để tiến hành phẫu thuật cắt lọc vùng khuyết phần mềm mông trái vì có nhiều tổ chức giả mạc và hoại tử. Sau 15 ngày điều trị tích cực và phẫu thuật cắt lọc hoại tử, tổ chức hạt đã hồng trở lại, tiên lượng có thể tiến hành vá da trong thời gian tới.

Theo bác sĩ Huân, những người có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, đái tháo đường, gout, người xơ gan, dùng coticoid kéo dài … dễ bị vi khuẩn tấn công. Khi có vết thương ngoài da, cần vệ sinh sát khuẩn ngay, theo dõi cẩn thận và đi khám sớm nếu có dấu hiệu bất thường.

"Tuyệt đối không tự ý trích rạch trong môi trường không đảm bảo vô khuẩn, không tự ý dùng thuốc mà không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời", bác sĩ Huân khuyến cáo.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân cũng cảnh báo những vết mụn nhọt hay trầy xước tưởng chừng nhỏ bé đôi khi lại trở thành "cửa ngõ" cho vi khuẩn tấn công, đặc biệt ở người có bệnh nền. Khi có các vết thương nhỏ (trầy xước, vết cắt nông, mụn nhọt vỡ...), việc xử lý ban đầu đúng cách đóng vai trò rất quan trọng để phòng ngừa nhiễm trùng và biến chứng:

Không tự ý trích rạch, nặn bóp: Việc can thiệp bằng tay hay dụng cụ không vô trùng dễ khiến vi khuẩn xâm nhập sâu hơn, gây áp xe, thậm chí nhiễm trùng huyết như trường hợp đã nêu.

Không đắp các vật liệu lạ: Lá cây, thuốc lào, tro bếp, kem đánh răng hay các mẹo dân gian đều có thể khiến vết thương nhiễm trùng nặng hơn.

Nếu vết thương do vật sắc nhọn, dính đất hoặc nghi bẩn, nên kiểm tra lại lịch tiêm vaccine uốn ván. Nếu đã quá 5-10 năm kể từ mũi nhắc gần nhất (hoặc không nhớ rõ), hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời.