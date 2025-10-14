Căn bệnh thường gặp đang tăng cao ở TP.HCM, biến chứng nguy hiểm

Thời điểm mùa mưa khiến số ca mắc cúm tại TP.HCM tăng mạnh trong những tuần gần đây. Nhiều trẻ nhỏ và người có bệnh nền nhập viện do biến chứng viêm phổi.

Người mắc bệnh nền có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu chủ quan với bệnh cúm. Ảnh: Shutterstock.

Tại talkshow “Biến chứng của bệnh cúm và giải pháp dự phòng” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức ngày 14/10, PGS.TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, cho biết cúm là loại virus lưu hành quanh năm nhưng đặc biệt dễ bùng phát trong mùa mưa. Dù được xem là bệnh thông thường, cúm vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ngày gần đây, cơ sở y tế tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân mắc cúm. Trong đó có không ít người cao tuổi và người mắc bệnh nền, nhiều trường hợp bị biến chứng viêm phổi.

Bệnh cúm gia tăng, nhiều người gặp biến chứng

Theo PGS.TS Trần Văn Ngọc, triệu chứng cúm khá giống các bệnh hô hấp khác như cảm lạnh hoặc nhiễm RSV, nên người bệnh dễ chủ quan. Tuy nhiên, cúm thường kèm theo sốt cao, đau nhức cơ, suy nhược rõ rệt, đây là dấu hiệu phân biệt quan trọng. Người mắc bệnh nền như hen, tiểu đường, thận, khi gặp những biểu hiện này cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM khuyến cáo ngoài điều trị đúng cách, việc tăng cường sức đề kháng đóng vai trò then chốt.

"Người có bệnh nền cần tuân thủ phác đồ điều trị, đồng thời duy trì các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, ăn uống đầy đủ, vận động đều đặn và ngủ đủ giấc", PGS Ngọc nói.

Ở nhóm bệnh nhi, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết hai tuần gần đây, bệnh viện ghi nhận nhiều ca mắc cúm, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Một số trường hợp bị viêm phổi nặng, phải nhập viện điều trị.

Virus cúm lây rất nhanh qua đường hô hấp. Chỉ cần một người trong nhà mắc, nếu sinh hoạt chung, không đeo khẩu trang hay vệ sinh tay kỹ thì cả nhà rất dễ bị lây. Thậm chí, những người xung quanh hoặc hàng xóm tiếp xúc gần cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.

"Với trẻ nhỏ, nhất là trẻ có bệnh nền, sau mỗi đợt cúm mùa, sức khỏe sẽ giảm sút, dễ biếng ăn, bỏ ăn. Nếu không được chăm sóc đúng cách, trẻ có thể rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng", bác sĩ Khanh lưu ý.

Các chuyên gia chia sẻ về gánh nặng của bệnh cúm. Ảnh: BTC.

Bác sĩ Trương Hưu Khanh cho biết thêm cúm có thể gây biến chứng nghiêm trọng lên hệ thần kinh trung ương, khiến trẻ co giật, lơ mơ, suy nhược. Đây là nguyên nhân khiến trẻ dễ ốm yếu, tái phát cúm liên tục. Phụ huynh nên cho trẻ uống đủ nước, ăn chia nhỏ bữa, bổ sung vitamin D, kẽm, vitamin C, đồng thời đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc và vận động nhẹ để nhanh hồi phục.

Bác sĩ Khanh nhấn mạnh người dân không nên tự ý mua thuốc, đặc biệt là kháng sinh để điều trị cúm.

"Kháng sinh chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, vì lạm dụng thuốc dễ dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh, một vấn đề nghiêm trọng mà y tế toàn cầu đang phải đối mặt", bác sĩ Khanh nói thêm.

Cách phòng bệnh rẻ và hiệu quả nhất

Ở góc độ y tế công cộng, TS.BS Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TP.HCM, nhận định virus cúm là nguyên nhân phổ biến gây bệnh đường hô hấp nhưng cũng là tác nhân dẫn đến nhiều biến chứng nặng, đặc biệt ở chủng A và B.

"Triệu chứng cúm tương tự cảm lạnh, song cúm có thể gây viêm phổi, viêm cơ tim hoặc tổn thương thần kinh, trong khi cảm lạnh thì không", bác sĩ Ngọc nói.

Theo TS.BS Nguyễn Minh Ngọc, ở Mỹ mỗi năm có khoảng 200.000 người phải nhập viện vì cúm, tiêu tốn khoảng 10 tỷ USD chi phí điều trị. Trong khi đó tại Việt Nam, nghiên cứu 10 năm trước cho thấy trung bình mỗi người tốn khoảng 3 triệu đồng để điều trị cúm. Con số này hiện nay chắc chắn đã cao hơn.

"Cúm không chỉ gây hại sức khỏe mà còn tạo gánh nặng lớn cho gia đình và hệ thống y tế", bác sĩ Ngọc khẳng định.

Để phòng bệnh cúm, bác sĩ Ngọc cho hay tiêm vaccine định kỳ là biện pháp hiệu quả và an toàn nhất. Virus cúm liên tục biến đổi, vì vậy cần tiêm nhắc hàng năm để duy trì miễn dịch. Ngành y tế cũng đang đề xuất đưa vaccine cúm vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2030.

Bên cạnh tiêm chủng, người dân có thể chủ động test nhanh cúm tại nhà bằng bộ kit uy tín. Tuy nhiên, bác sĩ Ngọc lưu ý độ chính xác của kết quả phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật lấy mẫu.

"Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ cúm, tốt nhất nên đến cơ sở y tế để được xét nghiệm PCR, từ đó có hướng điều trị phù hợp", bác sĩ Ngọc khuyến cáo.