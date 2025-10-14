WHO cảnh báo khẩn ba loại siro sau cái chết của nhiều trẻ

WHO phát đi cảnh báo sau khi nhiều trẻ ở Ấn Độ tử vong nghi do sử dụng siro ho nhiễm độc, trong đó có loại chứa diethylene glycol vượt 500 lần ngưỡng an toàn.

Siro ho Coldrif (bên phải), loại thuốc bị cho là liên quan đến cái chết của nhiều trẻ em và siro Relife, chưa ghi nhận ca tử vong nào nhưng đã được giới chức Ấn Độ khuyến cáo không sử dụng. Ảnh: Reuters.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phát cảnh báo khẩn về ba loại siro ho nhiễm độc tại Ấn Độ, sau khi ghi nhận nhiều ca tử vong ở trẻ em tại bang Madhya Pradesh. Loại siro Coldrif, vốn đang gây phẫn nộ dư luận, là tâm điểm của vụ việc, Reuters đưa tin.

Theo WHO, ba sản phẩm bị xác định nhiễm độc gồm Coldrif do công ty Sresan Pharmaceuticals sản xuất, Respifresh TR của Rednex Pharmaceuticals và ReLife của Shape Pharma. Cơ quan Tiêu chuẩn và Kiểm soát Dược phẩm Trung ương Ấn Độ (CDSCO) cho biết các loại siro này gây nên ít nhất 19 ca thiệt mạng tại bang Madhya Pradesh, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi.

Trong đó, các xét nghiệm cho thấy siro Coldrif chứa diethylene glycol (DEG), một hóa chất cực độc từng gây nhiều vụ ngộ độc hàng loạt, với nồng độ gấp gần 500 lần mức cho phép.

Theo Business Standard, sau khi thảm kịch xảy ra, chính quyền bang Tamil Nadu đã thu hồi toàn bộ giấy phép và đóng cửa nhà máy của Sresan Pharmaceuticals, đồng thời bắt giữ ông G. Ranganathan, chủ sở hữu công ty. Cơ quan điều tra tài chính (Enforcement Directorate - ED) cũng khám xét bảy địa điểm liên quan đến doanh nghiệp tại Chennai với cáo buộc rửa tiền.

Cơ quan chức năng tại Madhya Pradesh đã niêm phong các lô siro bị nghi nhiễm độc, trong khi Bộ Y tế Ấn Độ gửi công văn yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ thận trọng khi kê đơn thuốc ho cho trẻ em. Cơ quan này nhấn mạnh không nên kê hoặc bán thuốc ho cho trẻ dưới 2 tuổi, và cần hạn chế ở nhóm dưới 5 tuổi để phòng ngừa rủi ro.

Tờ Hindustan Times cho biết giới chức Ấn Độ khẳng định các loại siro này chỉ được bán trong nước, chưa có dấu hiệu xuất khẩu ra nước ngoài. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng xác nhận không phát hiện các sản phẩm này tại Mỹ. Tuy vậy, WHO cho biết đang tiếp tục thu thập dữ liệu từ Ấn Độ và dự kiến sẽ ban hành cảnh báo y tế toàn cầu để ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

Vụ việc gây rúng động dư luận và một lần nữa làm dấy lên lo ngại về chất lượng dược phẩm của Ấn Độ, quốc gia được mệnh danh là “nhà thuốc của thế giới”, cung cấp khoảng 40% thuốc generic cho Mỹ và hơn 90% dược phẩm tại nhiều quốc gia châu Phi.