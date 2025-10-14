Cảnh giác với trứng nhiễm khuẩn Salmonella

Trứng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nhưng có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Tìm hiểu cách phân biệt trứng hỏng và các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn thực phẩm cho gia đình.

Trứng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cao nếu không được xử lý và bảo quản đúng cách.

Trứng có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, là nguồn protein chất lượng cao dồi dào, chứa hầu hết vitamin thiết yếu (trừ vitamin C) và các khoáng chất quan trọng. Dù được chế biến theo cách nào, trứng cũng là một thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn uống của nhiều người trên khắp thế giới vì sự tiện lợi và giá thành phải chăng.

Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời, trứng cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cao nếu không được xử lý và bảo quản đúng cách. Một quả trứng hỏng có thể do thối rữa (có mùi hôi, đổi màu) hoặc nhiễm khuẩn gây bệnh, tiêu thụ trứng hỏng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phân biệt trứng thối và trứng nhiễm khuẩn

Trứng thối: Loại này thường dễ phát hiện hơn. Trứng thối thường có mùi hôi khó chịu nồng nặc và màu sắc hoặc kết cấu bất thường khi đập ra. Ví dụ, nếu lòng trắng chuyển sang màu xanh lam, xanh lục hoặc trứng có mùi nặng nên vứt bỏ ngay lập tức.

Trứng nhiễm khuẩn: Đây là mối nguy lớn hơn vì rất khó phát hiện bằng mắt thường hay khứu giác. Vi khuẩn gây bệnh như Salmonella có thể tồn tại mà không làm thay đổi mùi vị hay hình thức của trứng. Nếu cảm thấy buồn nôn, bị sốt hoặc trải qua tiêu chảy và nôn mửa sau khi ăn trứng, có thể đã tiếp xúc với trứng nhiễm khuẩn. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, các triệu chứng ngộ độc thực phẩm do trứng thường bắt đầu trong vòng hai đến sáu giờ sau khi ăn thực phẩm bị ảnh hưởng.

Hậu quả khi ăn trứng nhiễm khuẩn Salmonella

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hàng năm có rất nhiều trường hợp bệnh liên quan đến thực phẩm và trẻ em có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người lớn.

Vi khuẩn Salmonella có thể xâm nhập vào trứng qua các vết nứt nhỏ trên vỏ, nơi chúng nhân lên nhanh chóng. Sau khi xâm nhập cơ thể, chúng tạo ra độc tố gây ra các triệu chứng giống như cúm dạ dày:

Sốt

Tiêu chảy (kéo dài và nặng)

Nôn mửa

Đau quặn bụng

Các triệu chứng thường kéo dài từ 4 - 7 ngày và tự khỏi. Tuy nhiên, một số người bị ốm nặng đến mức phải nhập viện, đặc biệt là khi vi khuẩn lan vào máu.

Trong hầu hết trường hợp, cơ thể người khỏe mạnh sẽ tự hồi phục khỏi các triệu chứng do trứng hỏng trong vòng vài ngày. Khi bị ốm liên quan đến ăn trứng bị khuẩn Salmonella, phải giữ đủ nước bằng cách uống nước lọc, nước gừng hoặc đồ uống điện giải pha loãng để tránh mất nước.

Cần gọi bác sĩ ngay lập tức nếu là người lớn tuổi, trẻ em hoặc có hệ miễn dịch bị suy yếu, nôn mửa, tiêu chảy kéo dài hơn vài ngày hoặc thấy các triệu chứng mất nước nghiêm trọng như chóng mặt, choáng váng và có máu trong phân.

Các nguyên tắc an toàn để phòng ngừa trứng hỏng

Phòng ngừa là biện pháp bảo vệ tốt nhất. Cả trứng sống và trứng đã nấu chín đều có thể bị hỏng nếu không được xử lý và bảo quản đúng cách.

Bảo quản lạnh và kiểm tra hạn sử dụng

Trứng sống: Hãy luôn giữ trứng sống trong tủ lạnh (ngăn mát) ngay khi mua về. Kiểm tra ngày hết hạn trên bao bì.

Trứng luộc chín: Trứng luộc nên tiêu thụ sớm, nếu trứng luộc có mùi nặng khi bóc vỏ hãy loại bỏ.

Các món ăn khác từ trứng đã nấu chín: Không nên giữ các món ăn phức tạp từ trứng trong tủ lạnh quá một ngày trước khi ăn hoặc vứt bỏ.

Ngăn ngừa nhiễm chéo: Không bảo quản trứng sống bên trên các thực phẩm có thể ăn sống, như rau salad, trái cây…

Nấu chín hoàn toàn: Đây là quy tắc quan trọng nhất. Hãy nấu trứng chín hoàn toàn cho đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đều đông đặc. Tuyệt đối tránh ăn các thực phẩm khác có trứng chưa nấu chín.

Dấu hiệu nhận biết trứng hỏng bằng mắt thường

Các chấm đỏ li ti trên lòng đỏ và lòng trắng đục đều an toàn để ăn; chúng chỉ là dấu hiệu của quá trình sinh học tự nhiên hoặc trứng đã cũ hơn một chút. Nếu lòng trắng chuyển sang màu xanh lam, xanh lục hoặc có mùi nặng, hãy vứt bỏ.

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhưng cần được bảo quản một cách cẩn thận. Bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn vệ sinh và bảo quản lạnh, có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella và tận hưởng lợi ích dinh dưỡng của trứng một cách an toàn.