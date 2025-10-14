Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Danh sách các loại dầu ăn giả, gây lo ngại sức khoẻ

  • Thứ ba, 14/10/2025 16:44 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan việc phát hiện hàng loạt sản phẩm dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả đang được lưu hành trên thị trường.

Theo đó, căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản số 4925/CV-CSKT ngày 24/9/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh thông tin về một doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong sản xuất, kinh doanh dầu ăn.

Kết quả kiểm tra tại Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) cho thấy đơn vị này sản xuất và kinh doanh nhiều loại dầu thực vật kém chất lượng, gồm:

  • Dầu thực vật CHICA
  • Dầu đậu nành CHICA
  • Dầu thực vật TAMIN GOLD
  • Dầu thực vật GOLDMAX
  • Dầu thực vật TỐT
  • Dầu thực vật MEGAFOOD
Dau an gia anh 1

Dầu thực vật CHICA được xác định là hàng giả, kém chất lượng.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), kết quả giám định khẳng định các sản phẩm trên là hàng giả, hàng kém chất lượng và đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, gây lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân tăng cường cảnh giác, không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu thực vật mang các nhãn hiệu nêu trên.

Đồng thời, đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lưu hành hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả.

Phương Anh

