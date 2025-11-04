Những thực phẩm hại gan không kém bia rượu

Các món ăn phổ biến, ngon miệng như đồ ăn nhanh, thịt chế biến, nước ngọt chứa rất nhiều chất bảo quản, muối, chất béo có thể gây tổn thương gan nếu ăn nhiều và thường xuyên.

Những thực phẩm nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe gan. Ảnh: Shutterstock.

Gan là tuyến lớn nhất trong cơ thể, đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa các chức năng trao đổi chất. Gan cũng giúp thanh lọc máu khỏi các hóa chất và độc tố không mong muốn. Tuy nhiên, những gì bạn ăn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của gan.

Rượu bia được xem là nguyên nhân chính gây ra bệnh gan trên toàn thế giới. Uống rượu thường xuyên trong nhiều năm có thể làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan, hình thành sẹo, viêm và ung thư gan. Uống quá nhiều rượu cùng với việc ăn thực phẩm kém lành mạnh có thể làm tăng tốc độ tổn thương.

Nguy cơ mắc bệnh gan cao hơn nếu:

Đối với nam giới: uống hơn 14 ly mỗi tuần hoặc uống hơn 4 ly cùng một lúc

Đối với phụ nữ: uống hơn 7 ly mỗi tuần hoặc uống hơn 3 ly cùng một lúc

Đối với người trên 65 tuổi: uống hơn 7 ly mỗi tuần hoặc 3 ly mỗi lần

Ngoài rượu bia, một số thực phẩm cũng có thể gây quá tải cho gan và làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan, tốt nhất không nên có trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Khoai tây chiên

Theo GoodRx, hầu như mọi người, dù là trẻ nhỏ hay người lớn, đều thích khoai tây chiên. Tuy nhiên, món ăn phù hợp với khẩu vị chưa chắc đã tốt cho sức khỏe.

Thực tế, khoai tây chiên là loại thực phẩm béo phổ biến nhất được ăn trên toàn cầu. Gan có nhiệm vụ phân hủy và chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Khi ăn khoai tây chiên, gan sẽ phải làm việc quá sức. Đôi khi gan không thể phân hủy hoàn toàn chất béo và chúng bắt đầu tích tụ, khiến bạn dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ hơn.

Những người ăn khoai tây chiên và các loại thực phẩm béo khác hàng ngày rất dễ mắc nhiều vấn đề về gan. Thay vì ăn một gói khoai tây chiên, hãy lựa chọn thay thế lành mạnh hơn như các loại quả mọng.

Khoai tây chiên, bánh ngọt, thức ăn nhanh... nếu càng ăn nhiều, càng gây sức ép lớn đến hoạt động của gan. Ảnh: Shutterstock.

Thực phẩm nhiều đường

Tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt là ở dạng fructose, dễ gây hại cho gan và dẫn đến tích tụ mỡ trong gan. Lượng đường fructose cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Khi cơ thể phải làm việc quá sức để xử lý lượng đường dư thừa này, gan sẽ phải chịu áp lực. Điều này cũng có thể dẫn đến tăng cân - yếu tố nguy cơ gây bệnh gan nhiễm mỡ.

Nước ngọt

Nước ngọt cũng có hại cho gan như đồ ăn nhiều đường. Tuy nhiên, đồ uống này còn đi kèm một rủi ro khác. Bạn sẽ không cảm thấy no nhanh, vì vậy, rất dễ nạp vào cơ thể lượng đường vượt quá nhu cầu. Càng uống nhiều đồ uống có đường, nguy cơ mắc bệnh gan càng cao. Ngoài nước ngọt, một số đồ uống nhiều đường bao gồm đồ uống thể thao, cà phê có đường, nước tăng lực...

Ngũ cốc tinh chế

Ngũ cốc tinh chế được chế biến để thay đổi kết cấu, hình thức hoặc hương vị. Thực phẩm làm từ ngũ cốc tinh chế cũng có thời hạn sử dụng lâu hơn. Tuy nhiên, chất xơ, vitamin và khoáng chất quan trọng bị loại bỏ trong quá trình tinh chế.

Khi bạn ăn ngũ cốc tinh chế, thay vì ngũ cốc nguyên hạt, lượng đường trong máu sẽ tăng nhanh hơn. Đồ ăn này cũng khiến bạn ăn nhiều hơn vì không cảm thấy no. Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ và viêm gan.

Các loại thực phẩm phổ biến được làm từ ngũ cốc tinh chế bao gồm:

Bánh mì trắng

Bánh ngọt, bánh nướng xốp và bánh ngọt

Cơm trắng

Thực phẩm làm từ bột mì trắng hoặc bột mì đa dụng

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa. Ăn nhiều những thực phẩm này được biết là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Chúng cũng có liên quan đến một số dạng ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Chúng bao gồm:

Thịt bò, thịt cừu và thịt lợn

Nội tạng

Xúc xích

Thịt xông khói.