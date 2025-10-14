Hà Tĩnh ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết Dengue

Ngành y tế địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết từ ngày 10/10 đến nay, địa bàn thôn Phương Giai xuất hiện 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Đây được xác định là ổ dịch sốt xuất huyết Dengue mới trên địa bàn.

Bệnh nhân đầu tiên là chị N.T.T.H. (sn 1991) có triệu chứng sốt cao 39 độ C, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ khớp từ ngày 9/10. Đến ngày 10/10, chị đến khám tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh và được xét nghiệm dương tính với virus Dengue (NS1Ag dương tính).

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh, cùng đoàn kiểm tra sức khỏe, giám sát phòng chống dịch tại nhà bệnh nhân H.

Sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ngày 13/10, CDC Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị y tế địa phương khẩn cấp khoanh vùng, khống chế dịch. Lực lượng chức năng tiến hành phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành cho 90 hộ dân trong bán kính 200 m quanh nhà các bệnh nhân và tăng cường giám sát, điều tra ca bệnh nghi ngờ.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại ổ dịch Phương Giai lên 4 trường hợp.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh, cho biết ngành y tế đang tập trung toàn lực để kiểm soát ổ dịch, ngăn không cho dịch lây lan ra diện rộng, đồng thời đảm bảo tốt công tác khám, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân.

Giám sát vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy tại thôn Phương Giai.

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại hộ gia đình như: diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường, ngủ màn, đồng thời đến ngay cơ sở y tế khi có các biểu hiện nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, đau cơ, xuất huyết dưới da.

Như vậy, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 55 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ổ dịch gồm: Ổ dịch thôn Hải Thanh, phường Sông Trí (7 ca), ổ dịch thôn Toàn Thắng xã Đồng Tiến (4 ca) và ổ dịch thôn Phương Giai, xã Kỳ Xuân (4 ca). Còn lại các ca bệnh đơn lẽ, rải rác trên địa bàn.